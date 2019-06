Als je op zoek bent naar meer creativiteit in je fotografie en op zoek bent naar je eerste DSLR, dan is de Nikon D3500 moeilijk te verslaan.

Ondanks de groeiende populariteit van spiegelloze camera's, zijn beginnende DSLR's nog steeds ongelooflijk populair, en de D3500 is Nikon's nieuwste instapmodel in een concurrerende markt.

Nikon's D3xxx reeks DSLR's voor beginners is in het verleden succesvol gebleken en het bedrijf wil die lijn voortzetten met de D3500.

Gericht op de prijsbewuste koper die op zoek is naar de volgende stap in zijn fotoreis, bieden beginnende DSLR's zoals de D3500 een combinatie van eenvoudige bediening, solide prestaties en beeldkwaliteit die veel verder gaat dan wat je van een smartphone of de meeste compactcamera's kunt verwachten.

Niet te vergeten dat je lenzen kunt verwisselen, dus hoewel je de D3500 waarschijnlijk zult kopen met een standaard 18-55mm 'kit'-lens, wil je op den duur meer lenzen toevoegen voor de onderwerpen of genres die je wilt fotograferen, om optimaal te profiteren van elke DSLR.

Nikon D3500 review: functies

Nieuwe sensor, maar effectieve resolutie blijft hetzelfde

Geen aanraakscherm of 4K-video

Bluetooth-connectiviteit

De D3500 behoudt dezelfde effectieve 24,2MP pixeltelling als de D3400 die hij vervangt, maar Nikon benadrukt dat dit een nieuwe sensor is, en bij nadere inspectie van de specificaties blijkt dat de totale telling van de D3500's sensor 24,78MP bedraagt, vergeleken met 24,72MP op de D3400.

De APS-C sensor (typisch voor een instapmodel DSLR, en veel groter dan de sensoren die in de meeste compactcamera's worden gebruikt) in de D3500 heeft ook geen optisch laagdoorlaatfilter om de beeldkwaliteit te verbeteren.

Het ISO-gevoeligheidsbereik van de D3500 van 100-25.600 is ook vrij breed, maar verbetert niet ten opzichte van het bereik van de D3400.

Nikon D3500 specs Sensor: 24.2MP APS-C CMOS Lens mount: Nikon F Scherm: 3.0-inch fixed display, 921,000 dots Burst shooting: 5fps Autofocus: 11-point AF Video: Full HD 1080p Verbinding: Bluetooth Batterijduur: 1,550 shots Gewicht: 415g (met batterij en kaart)

Gezien de trend in de richting van 4K-video in het afgelopen jaar, vooral bij concurrerende spiegelloze camera's, is het een beetje teleurstellend om alleen Full HD-opnames op de D3500 te zien. Het is echter niet allemaal slecht nieuws, want de D3500 kan opnames maken met een soepele 60/50p, 30/25p en 24p, terwijl er ook opnamemogelijkheden met een lagere resolutie zijn. Er is ook geen microfoonpoort, dus je moet vertrouwen op de ingebouwde mono-microfoons van de D3500 - als je regelmatig video-opnamen wilt maken, wil je waarschijnlijk verder kijken.

Nikon heeft er ook voor gekozen om hetzelfde 3,0-inch display, met een bescheiden 921.000-dots resolutie, van de D3400 over te nemen. Het scherm is vast en ligt vlak bij het lichaam - als je een variangle display op een Nikon DSLR wilt hebben, moet je verder kijken naar de D5600 - terwijl het eveneens teleurstellend is om geen touchscreen-functionaliteit te zien, een functie die zich echt zou lenen voor een instap-DSLR, waarbij touchscreens een tweede natuur zijn geworden voor iedereen die een smartphone gebruikt.

Als aanvulling op het achterdisplay is er een optische zoeker. Dit is misschien wel het meest voor de hand liggende kenmerk dat DSLR's onderscheidt van spiegelloze camera's, met veel spiegelloze camera's tegen vergelijkbare prijzen, waarbij veel spiegelloze camera's alleen op het achterscherm worden gebruikt voor het maken van foto's, terwijl andere camera's voorzien zijn van elektronische zoekers (EVF) met een vrij bescheiden resolutie (bij deze prijsstelling).

EVF's hebben zeker hun voordelen, vooral omdat je de belichting 'live' kunt zien, wat betekent dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan bij het afvuren van de sluiter, hoewel veel fotografen de voorkeur geven aan het scherpere uitzicht van een optische zoeker. De optische zoeker op de D3500 biedt een dekking van 95%, wat kenmerkend is voor een instapmodel DSLR, dus je moet misschien een beetje voorzichtig zijn bij het inlijsten van sommige foto's om te voorkomen dat ongewenste elementen in de randen van het frame kruipen.

Net als op de D3400 is er geen Wi-Fi-verbinding, maar je krijgt wel Bluetooth, dus het is mogelijk om beelden over te zetten via Nikon's SnapBridge functie. Hier wordt altijd een Bluetooth Low Energy-verbinding gemaakt tussen de camera en je slimme apparaat, en je kunt SnapBridge zo configureren dat de beelden automatisch worden overgedragen tijdens de opname of later, zodat je bepaalde beelden kunt selecteren om over te dragen.

Welke 18-55mm kit lens kun je het beste kopen met de D3500?

Hoewel je de Nikon D3500 kunt kopen als een standalone camera zonder lens, zullen de meeste mensen die naar deze beginnerscamera kijken, ervoor kiezen om de 18-55mm lens die bij de camera wordt geleverd voor een paar euro of meer te kopen.

Vaak aangeduid als een 'kit' lens omdat deze lenzen worden verkocht als onderdeel van de kit met de camera, biedt het brandpuntsbereik van 18-55mm een goed standaard zoombereik om je op weg te helpen. Dit omvat alles, van groothoek landschappen tot gematigde telefoto's die meer geschikt zijn voor portretten.



Het is echter de moeite waard om goed op de lens te letten als je een D3500 wilt kopen, want er zijn twee versies beschikbaar. Zo is er de AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G en de AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR. De VR aanduiding is er een waar je op wilt letten, want dit geeft Nikon's beeldstabilisatiesysteem (bekend als Vibration Reduction) aan.

Het verschil in kosten tussen de twee objectieven is verwaarloosbaar, dus ons advies is om een paar euro meer uit te geven voor de VR versie van het objectief, omdat dit je in staat stelt om bij langere sluitertijden te fotograferen en toch scherpe opnamen te maken.

Als je klaar bent om je objectief te upgraden, of als je iets wilt dat een aanvulling is op je 18-55mm objectief, kijk dan eens naar onze beste Nikon lenzen handleiding.