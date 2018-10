Arvostelussa Xbox One S

Xbox One S on kaikkea sitä, mitä Microsoft toivoi jo alkuperäisen Xbox Onen olevan. One S:stä löytyy huippukonsoleille tärkeimmät ominaisuudet: se on tyylikäs, tehokas ja hyvin varusteltu. Se ei pääse Xbox One X:n tasolle suorituskyvyn suhteen, mutta Xbox One S on silti varsin houkutteleva vaihtoehto hintansa ja tehojensa vuoksi.

Microsoft julkaisi kolme vuotta alkuperäisen Xbox Onen jälkeen Xbox One S:n, josta tuli – ennen Xbox One X:n julkaisua – Microsoftin ykköskonsoli.

On sääli, että alkuperäisen Xbox Onen päivät alkavat olla luetut, mutta Xbox One S on pienempi, hiljaisempi ja siirtyy HD-videoissa 4K-tarkkuuteen.

Pelit skaalataan uuteen, korkeampaan resoluutioon. Se on prosessi, jonka myötä pelit eivät näytä yhtä hyviltä kuin alkuperäisellä 4K-tarkkuudella, kuten Xbox One X:ssä on. Elokuvissa otetaan kuitenkin kaikki irti ylimääräisistä pikseleistä, mikäli suoratoistat Netflixiä 4K-tarkkuudella tai katsot Ultra HD Blu-ray -levyjä.

4K-tarkkuuden lisäksi HDR-tekniikan lisäys on hieno juttu konsolille. Se on tehokkaampi kuin kolme vuotta sitten julkaistu laite. Lisäksi yhden julkaistun version 2TB:n kiintolevyn myötä löytyy runsaasti enemmän muistitilaa.

Microsoftin parannellun konsolin analysointi antoi meille mahdollisuuden testata alustaa kokonaisuudessaan hyvät ja huonot puolet huomioiden.

Mielestämme Xbox on paremmassa vedossa kuin koskaan. Sille on tullut paljon lisää pelejä yksinoikeudella, ja uusi käyttöliittymä tekee konsolista entistä helpommin lähestyttävän aloittelijoille, vaikka se ei vieläkään ole yhtä selkeä kuin Sonyn PlayStation 4.

Olemme tutkineet jokaisen sentin itse konsolista, jotta saamme kaiken irti jokaisesta yksityiskohdasta. Siinä on valkoinen ilmava ulkokuori ja uudistettu etuosa, ja One S tuntuu paremmin ja vankemmin rakennetulta kuin edeltäjänsä. Konsolin toiselta puolelta löytyy HDMI 2.0a -portti, joka tukee HDCP 2.2 -kopiosuojausta ja mahdollistaa 4K-suoratoiston sekä HDR-tekniikan peleissä ja elokuvissa. Kyseessä on pieni mutta merkittävä kehitysaskel verrattuna edeltäjään.

Kaikista uusista ominaisuuksista seuraa, että Xbox One S:ssä ei ole Kinect-liitäntää. Kinectin käyttö vaatii USB-sovitinta, joiden valmistus on lopetettu. Microsoft on tosin muutenkin kuoppaamassa Kinectin. Liitännän puuttuminen on siis varsin pieni juttu, joka haittaa vain harvoja käyttäjiä.

Yksi pohtimisen arvoinen juttu on myös se, että Xboxin käyttäjäkunta on varsin sirpaloitunut. Xbox One S:n tai Xbox One X:n omistajat voivat pelata laitteille yksinoikeudella tehtyjä pelejä, kuten Gears of War 4:ää ja Forza Horizon 3:a, HDR-tekniikalla. Alkuperäisen konsolin omistajat taas pystyvät pelaamaan noita pelejä vain normaalilla värialueella. Sen seurauksena mielipiteet pelien grafiikkojen kauneudesta, niiden pelottavuudesta tai latausajoista tulevat vaihtelemaan.

Microsoft sanoi alun perin, että alkuperäisen konsolin ja Xbox One S:n laitteistossa ei ole mitään todellista eroa. Suorituskyvyn testaukset ovat kuitenkin osoittaneet, että osa peleistä pyörii sujuvammin uudella konsolilla.

Ei ole varmaa, onko ero laitteiden välillä siunaus tai kirous Microsoftille. Xbox One S on kuitenkin laitteiston osalta kirkkaasti paras konsoli – samalla tavalla kuin Xbox 360 Elite oli julkaisuvuonnaan 2007. Etenkin hinta-laatusuhde on mahtava. 1TB:n versio maksaa Suomessa 240 euroa.

Vielä yksi asia ennen kuin syvennymme tarkemmin konsoliin. Jos olet pelaaja, mietit varmaan, minkälainen Xbox One S on verrattuna PS4 Slimiin, joka julkaistiin noin samaan aikaan. Tässä linkki englanninkieliseen vertailuumme, joka käsittelee juuri tuota asiaa.

