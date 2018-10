Arvostelussa Moto E5 Plus

Moto E5 Plussassa on hyvä akku ja suorituskyky. Laitteessa on iso näyttö, mutta se häviää Moto G6:lle resoluutiossa, spekseissä ja muotoilun laadussa. Näistä syistä E5 Plus ei nouse edullisten älypuhelinten kuninkaaksi.

Moto E5 Plus, jossa on iso 18:9-kuvasuhteen näyttö ja massiivinen akku edulliseen hintaan, saa inspiraatiota kalliimmista lippulaivapuhelimista, mutta vaikutteita on otettu myös Motorolan omalta, hieman kalliimmalta haastajalta Moto G6:lta.

Puhelimessa on Android Oreo -käyttöjärjestelmä ja 5 000 mAh:n akku, iso 6-tuumainen näyttö ja paranneltu kahdeksanytiminen suoritin, joka on riittävän nopea lähes tehtävään kuin tehtävään. Kun vielä muistetaan, että hinta on varsin edullinen, on laitteessa lähes kaikki, mitä voi vaatia halvalta puhelimelta.

Yhdysvalloissa Moto E5 Plussan tilannetta vaikeuttaa se, että se on saatavilla rajoitetusti vain kahdelta operaattorilta. Muualla E5 Plussan suoritin taas on heikompi. Melko sekavaa? Niin meidänkin mielestämme.

Muotoilu

Moto E5 Plussassa on tiettyä laadukkuutta, joka tuo mieleen jopa lippulaivapuhelimet. Näyttö vie ison osan puhelimesta, ja sen sivuissa on varsin ohuet reunukset.

Se on (161,9 x 75,3 x 9,35 mm) varsin iso puhelin, muttei mitenkään liian kookas. Painoa (200 grammaa) on kuitenkin melkoisesti. Se johtunee lähinnä isosta akusta.

Moto E5 Plussaan sopisi mainiosti metallista tehty ja lasitettu runko, mutta sen sijaan runko on valmistettu muovista ja polymeeristä, mikä saa sen tuntumaan hieman heikkolaatuisemmalta. Plussaa on toki se, että muovinen takaosa kestää paremmin iskuja kuin lasitettu takaosa olisi kestänyt. Siinä on lisäksi Motorolan vettähylkivä pinnoite, joka suojaa roiskeilta ja kevyeltä sateelta, ja Gorilla Glass 3 -näyttölasi, joka puolestaan suojaa naarmuilta.

Lippulaivapuhelimen fiilis katoaa nopeasti. Puhelimen takaosa kerää tahroja kuin magneetti. Yritimme turhaan pyyhkiä sitä paitaamme, jotta se näyttäisi edes hetken kauniilta. Se kerää myös pölyä. Takaosassa on sormenjälkilukija ja kamera, jossa näyttää nopeasti katsottuna olevan kaksi kennoa, mutta jossa onkin pettymykseksi vain yksi kenno ja laserautomaattitarkennus.

Puhelimen alaosassa on micro-USB-portti ja mikrofoni, kun taas yläosassa sijaitsevat toinen mikrofoni ja 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä. Entä kaiuttimet? Pääkuuloke toimii myös kaiuttimena, kun katsoo ja kuuntelee videoita ja musiikkia. Se pelittääkin varsin hyvin eikä myöskään joudu kovin helposti käyttäjän käden peittämäksi.

Näyttö

Näyttö on Moto E5 Plussan myyntivaltti, koska se on laitteen hintaan nähden varsin vahva. Puhelimessa on 6-tuumainen IPS LCS -näyttö, jossa on HD+ -laatuinen resoluutio (720p). Luulimme hetken, että puhelimessa on AMOLED-näyttö, koska kirkkaus oli matalalla ja näyttö oli suht tumma. Kun nosti kirkkaustasoa, kävi nopeasti selväksi, että kyseessä on LCD-näyttö.

Vaikka näyttö on riittävän iso median katsomiseen, ei se ole täydellinen. Katselukulmat ovat vaatimattomat, kun huomioidaan, että kyseessä on IPS-näyttö. Vaakatasossa käytettäessä reunoista menee nopeasti kirkkaus. HD+ -resoluutiolla näyttö ei myöskään ole aina kovin terävä.

Näytössä on oletuksena "neutraali" väritila, joka tuntuu hieman kylmältä ja liian siniseltä. Kun vaihtaa "lämpimään" väritilaan, muuttuu kuva hieman likaisemman oloiseksi. Siihen kuitenkin tottui.

Motorolan näyttö "herää" automaattisesti (autowake function). Se on sekä ärsyttävä että hyödyllinen juttu. Hienoa on se, että pystyy katsomaan kellonajan ja päivän vaivattomasti. Huonompi juttu on taas se, että näyttö herää liian herkästi. Jos puhelin on pöydällä ja joku osuu hieman pöytään, herää näyttö. Onneksi toiminnon voi ottaa pois Moton asetuksista.

Miltä sen käyttäminen tuntuu?

Kahdeksanytimistä Snapdragon 435 -suoritinta ja 3GB:n RAM-muistilla pyörivää Android 8.0.:aa käyttävä laite ei haasta laadukkaimpia älypuhelimia ja jää myös monien keskitason puhelimien jalkoihin. Suorituskyky on kuitenkin kohtuullinen niille, jotka etsivät isoa ja edullista puhelinta.

Sovellusten käynnistäminen ja selaaminen on nopeaa ja sujuvaa. Yksinkertaiset tehtävät luonnistuivat ongelmitta. Teimme Geekbench 4 -testin, josta laite sai tuloksen 2 319. Se on samaa tasoa kuin Moto G5S:llä, mutta jää selvästi jälkeen Moto G6:sta ja Moto G5S Plussasta.

Yksi selvä heikkous suorituskyvyssä on tallennustilan hitaus. Testaamassamme puhelimessa oli 32GB:n tallennustila, jonka pystyy microSD-korttipaikan kautta laajentamaan 128 gigabittiin. Isompien pelien, kuten PUBG Mobilen ja Harry Potter Hogwarts Mysteryn, lataaminen oli hidasta. Näytössä tapahtui myös ikävästi aikakatkaisu kesken latauksen, joka taas keskeytti latauksen.

Ison elokuvatiedoston avaaminen oli samalla tavalla hidasta. Onneksi mikään muu ei ole niin verkkaista. Pelaaminen oli melko sujuvaa, vaikka meidän oli säädettävä asetukset melko alas, kun pelasimme PUBG:tä. Resoluutio ei ollut siten pelatessa kovin tyydyttävä.

Yksi asia, joka auttaa Moto E5 Plussaa pyörimään sujuvasti rajallisella laitteistolla, on käytössä oleva melko puhdas versio Androidista. Softaa ei ole liikaa eikä myöskään järjettömiä muutoksia käyttöliittymässä.

Ohjelmistoon on lisätty oikeastaan vain Motorolan eleet, kuten pilkkomisliike taskulampun käyttöönottamiseksi ja pyöräytys ranteella, jonka avulla aktivoi kameran ja voi vaihdella etu- ja takakameran välillä. Nämä fanien rakastamat eleet toimivat mainiosti.

Sormenjälkilukija on myös pätevä, vaikkei toki yhtä nopea kuin laadukkaammissa laitteissa. Ensimmäisellä yrittämällä on myös melko helppo koskea osittain ohi siitä.