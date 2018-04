Moto G5S Plus -arvostelu review

Moto G5S Plus on Moto G5 Plussan päivitys. Aiempi malli julkaistiin alle puoli vuotta sitten, mikä saakin miettimään, yrittikö Lenovo lakaista hieman epäonnistuneen tuotteensa maton alle kaikessa hiljaisuudessa.

Noin 300 euroa maksava puhelin on vain hieman kalliimpi kuin G5 Plus, mutta puhelin on ollut alennuksessa välillä vielä sitäkin edullisempi. Se on myös suurempi kuin Moto G5 Plus, sillä siinä on nyt 5,2-tuumaisen näytön sijasta 5,5-tuumainen näyttö.

Moto G:n vanhemmat mallit ovat olleet aiemmin myynnissä samaan aikaan uuden mallin kanssa. Kannattaa siis punnita tarkkaan kumpi malli sopii paremmin tarpeisiisi.

Moto G5S Plus on kuitenkin hyvällä hinta-laatusuhteella varustettu laadukas Android-puhelin, jonka ainoa suurempi ongelma on mahdollisesti korjattava viive kameran sulkimessa.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

Keskitason komponentit edulliseen hintaan

Laadukas metallinen rakenne

5,5-tuumainen näyttö

Moto G -sarjasta on tullut Samsungin S-sarjan todellinen kilpailija. Olemmekin suositelleet sarjan puhelimia aina ensimmäisen Moto G:n julkaisusta lähtien vuonna 2013.

Puhelimet olivat ennen Motorolan valmistajia, mutta yrityskaupan jälkeen nimeksi on vaihtunut Lenovo. Vaikka muutamat muotoiluseikat ovat muuttuneet omistusvaihdoksen myötä, puhelimen perusidea on pysynyt samana: Moto G -sarja on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät halua käyttää valtavaa rahasummaa puhelimeen.

Plus-mallit ovat tarkoitettu käyttäjille, jotka kaipaavat isompaa näyttöä, suurempaa muistia ja tehokkaampaa suoritinta.

Koska puhelimen edeltäjän, G5 Plussan, julkaisusta on niin lyhyt aika, mietimme miten uutuus eroaa aiemmasta mallista?

Ensisilmäyksellä suurimman muutoksen ajattelisi olevan uusi tuplakamera, mutta puhelimesta löytyy kuitenkin kaksi suurempaa uudistusta.

Lenovo on kehittänyt Moto G5S Plussan rakennetta merkittävästi käyttäen nyt kokonaan metallista runkoa. Puhelin tuntuukin kädessä lippulaivalta eikä halpatuotteelta.

Myös puhelimen näyttö on nyt 5,5-tuumainen aiemman 5,2-tuumaisen näytön sijaan. Tämä on jollain tapaa paluu Plus-sarjan juurille.

Voisi jopa ajatella, että uusi malli on aidompi päivitys Moto G4 Plussalle kuin aiempi Moto G5 Plus -malli. Siinä on nyt myös NFC-teknologia, jota Moto G5:ssä ei ollut.

Kameran laatu, suorittimen teho tai näyttötekniikka eivät sen sijaan ole kehittyneet kovin paljoa aiemmasta mallista.

Toisaalta Moto G5S Plus pääsee käyttökokemuksessaan jo nyt lähelle 600-700 euron älypuhelimia.

Design

Merkittävästi parantunut kokonaan metallinen rakenne

Sormenjälkitunnistin

Lenovon aiemmat Moto G5- ja G5 Plus -mallit olivat hieman muovisia, sillä vain osa puhelinten rungosta oli metallia.

Lenovo on kuitenkin korjannut asian uuden Moto G5S Plussan kohdalla. Koko kuori on valmistettu antennia, kosketusnäyttöä ja kameraa lukuun ottamatta alumiinista. Enää puhelimeen ei siis ole piilotettu muovia.

Koko rakenne on luokkaa ylempänä aiempiin malleihin verrattuna ja Moto G5S Plus on muutenkin ylivoimaisesti parhaimman näköinen Moto G -malli tähän mennessä.

Vaihdoimme Moto G5S Plussaan aiemmin testaamastamme HTC U11:sta. Vaikka HTC:n puhelin onkin kolme kertaa Lenovoa kalliimpi, ei puhelinten välillä siirtyminen tuntunut niin suurelta askeleelta.

Moto G5S Plussasta löytyy monia käteviä ominaisuuksia kuten näytön alareunaan sijoitettu kohtuullisen nopea sormenjälkitunnistin ja microSD-paikka, jolla muistia saa laajennettua 32 gigatavulla.

Puhelimen skanneria voi käyttää myös korvaamaan kosketusnäytön näppäimiä. Esimerkiksi vasemmalle pyyhkäisemällä pääset takaisin ja oikealle pyyhkäisemällä esiin tulevat viimeksi käytetyt sovellukset. Ominaisuuden saa myös kytkettyä pois päältä, jos se ei ole mieleesi.

Edeltäjiensä tapaan myös Moto G5S Plussassa on microUSB-liitin USB-C:n sijaan. Olisimme toivoneet mieluummin modernimpaa liitäntää.

Tosin USB-C ei yksinään takaa nopeampaa latausta tai datansiirtoa, vaan se vaatii myös nopeamman USB-yhteyden.

Moto G5S Plussassa on kuitenkin oma nopea latausteknologiansa. Puhelimella ei ole täyttä IP67/68 -vedenpitävyysluokitusta, joten se ei kestä veteen upottamista. Vettä hylkivä nanopinnoite estää kuitenkin roiskeiden päätymisen akkuun tai kuulokeliitännän sisälle.

Puhelimen teemana onkin oikeastaan, ettet saa kaikkea, mutta saat riittävästi.

Näyttö

Suuri ja terävä 5,5-tuumainen 1080p-näyttö

Värimääritys on määriteltävissä itse

Muutaman edellisen Moto G -sarjan mallin tapaan myös Moto G5S Plussassa on yhä vain 1080p näyttö. Totesimme kuitenkin, että näyttö on riittävän tarkka 5,5-tuumaiseen näyttöön. Toisaalta myös puhelimen hinta on sen verran alhainen, ettemme voi vaatia siltä korkearesoluutioista näyttöä.

Värintoisto on myös varsin hyvällä tasolla, vaikkei IPS LCD-paneeli kykenekään toistamaan yhtä kylläisiä värejä kuin OLED-puhelimet. Värit ovat silti tarkat ja näytön värimääritystä pystyy myös säätämään itse.

Moto G5S Plussan oletustila, Vibrant, on keinotekoisesti paranneltu väriasetus, jonka tarkoituksena on tehdä näytöstä todellista tarkemman näköinen. Standardiasetuksilla värit ovat kuitenkin lähempänä näyttöjen perinteistä sRGB-väripalettia. Meidän silmissämme standardiasetuskin piti värit riittävän kylläisinä.

Näyttöä pystyy katsomaan hyvin myös viistosta, sillä näyttö pitää hyvin kirkkautensa suuristakin kulmista katsottaessa.

Monista kalliimmista puhelimista poiketen näyttö ei ole kaareva, vaikka viimeiset pari milliä ovatkin hieman pyöristetyt.