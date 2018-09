Anmeldelse: Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8 har det bedste store display på en smartphone, og den ligner en stor comeback-historie for Samsung, da den gør skaden god igen efter sidste års hjemkaldelse af Note 7. Galaxy Note 8 har et vildt 6,3 tommer ‘Infinity Display,’ hurtigere performance med 6 GB RAM og to fremragende kameraer på bagsiden. Tilsammen gør det den til en af de dyreste smartphones nogen sinde. Du skal dog ikke forvente en batterilevetid, der sætter nye rekorder, da den er udstyret med et forudsigeligt gennemsnitligt batteri, som først og fremmest er sikkert. Det er den bedste virkeligt store mobil, du kan få, hvis du ellers kan håndtere den enorme størrelse og den tilsvarende voldsomme pris.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Selv i 2018 er Samsung Galaxy Note 8 fortsat den største genopfindelse af Samsungs bedste smartphones, når det gælder produktivitet, og den mere end opvejer de største fejl ved den tilbagekaldte Note 7 . Dette her er en undskyldning i mega-størrelse.

Vi har testet den nye Galaxy Note 8 i syv måneder, og den er faktisk endnu mere interessant i dag takket være den nye farve, Deep Sea Blue, som den udkom i efter lanceringen i USA og Storbritannien, og den store Android Oreo-update, som er ved at blive rullet ud. Det betyder, at Note 8 indhenter Samsung Galaxy S9 og den lige så store Galaxy S9 Plus, som netop er lanceret.

Efter alle de timer, vi har haft Samsung Galaxy Note 8 i hænderne, er vi overbeviste: her er virkelig tale om et redesign af ikke blot Note-serien, men af den gennemsnitlige smartphone fra top til bund, kant til kant og bagsidekamera til, ja, bagsidekamera. Der er nu to kameraer på bagsiden, og det er første gang, vi ser det på en topmobil fra Samsung (den nye Samsung Galaxy S9 Plus har også to). Den tager fantastiske portrætfotos, og man kan oven i købet ændre dybdeskarpheden, efter at billedet er taget.

Det, der gør Samsung Galaxy Note 8 anderledes, er den handy S Pen og det store 6,3 tommer ‘Infinity Display’, man har at lege med - og det kæmpestore display øger ikke selve mobilens dimensioner voldsomt meget. Mobilen virker som et kæmpemæssigt, grænseløst lærred af glas, parat til at modtage alle dine vigtige håndskrevne noter og geniale doodles.

Hvorfor skal man købe denne her i stedet for den nye 6,2 tommer Galaxy S9 Plus? Den ekstra tiendedel tomme skærm er ubetydelig og ligegyldig, men fans af Samsung Galaxy Note 8 elsker både funktionaliteten i S Pennen og modellens mere firkantede facon. I forhold til Samsung Galaxy S8 Plus har Note 8 også flere kræfter med sine 6 GB RAM og et overlegent dual-lens kamera - begge disse features fås dog også på S9 Plus.

Dette er den hidtil kraftigste Samsung-mobil med en touchpen. Men den kommer også med en ekstra pris på tre måder. For det første vil den være for stor for nogen - teknisk set er den en af Samsungs bedste mobiler, men den er ikke den bedste for alle. Du får brug for et cover til Note 8 for at kunne holde sikkert fast i dette uhåndterlige glasbæst, og det kræver to hænder at betjene apparatet.

For det andet betyder den store skærm, at vi må sige farvel til Notes sædvanlige ovale kombinerede fingeraftrykslæser/hjemknap. Den er væk. Den nye skærmknap, som afløser hjemknappen, fungerer fint, men fingeraftrykslæseren er nu placeret på bagsiden, og den sidder ikke i midten. Det er gedigent fejldesign, og den alternative iris-scanner virker ikke altid, når du vil låse mobilen op. Vi håber, at Galaxy Note 9 retter på på dette problem i løbet af et par måneder.

Og så er der prisen for Samsung Galaxy Note 8. Hvis du vil have de ypperste specifikationer, et af de mest avancerede kameraer, et superflot display og strømlinet multitasking på en mobil, så kommer du også til at betale for det. Note 8 koster mere end Galaxy S8 Plus, men hvis du gerne vil hælde en masse penge i et apparat, du bruger hver eneste dag, kan du lige så godt gå hele vejen.

Kan din pung - og dine fingres rækkevidde - håndtere Note 8? Det er stort set alt, hvad du behøver at spørge dig selv om, før du køber denne mobil - hvis du altså har genvundet tilliden til Samsung ...

De nye Google Pixel 2 og Pixel 2 XL er de største konkurrenter til Samsung Galaxy Note 8. De kører allerede på Android Oreo, og Googles kamera er en smule bedre, mens skærmfarverne er dårligere, set med mine øjne. Google Pixel 2 XL har desuden lidt problemer med burn-in på displayet. Apple kan byde på den helt nye iPhone X med grænseløst display, ansigtsgenkendelse og en tilsvarende heftig pris, men det kræver et skifte fra Android til iOS 11, så den bliver sværere at sælge.

Samsung Galaxy Note 8 styrer for vildt med megaskærm, mega meget power og en mega pris - og det vil vi demonstrere i den samlede anmeldelse.

Pris og lanceringsdato

Til en pris på $ 929 (DKK 5850) er det den dyreste (non-Apple) mobil, du kan få

Lanceret 15. september 2017 i USA og Storbritannien

Samsung Galaxy Note 8 blev lanceret fredag den 15. september 2017 i USA og Storbritannien.

Samsung Galaxy Note 8 ses til højre

Den officielle pris for en Samsung Galaxy Note 8 er $ 929 i USA (ca. DKK 5850 i Danmark).

Hvis du vælger den, vil det nok være den dyreste smartphone, du nogen sinde har købt. Galaxy S8 Plus kostede til sammenligning $ 829 ved lanceringen, men nu kan du få S8 Plus for ca. $ 699 i USA, mens tilbud på Galaxy S8 betyder, at den mindre version kun koster omkring halvdelen af en Note 8. I Danmark kan man i april 2018 få en Note 8 for ca. DKK 5850, en S8 Plus for omkring DKK 4950 og en S8 for DKK 4100 uden abonnement (priser fra PriceRunner.dk).

Design og display

6,3 tommers 'Infinity Display', som omdefinerer både look og feeling af en Note-mobil

Den er 9 mm højere end alle andre Note-mobiler – det er den nye kæmpe

Vandtæt ned til 1½ meters dybde i op til 30 minutter

Fås i en flot blå farve, Deep Sea Blue, som først lige er kommet på markedet i USA

Galaxy Note 8 maksimerer Samsungs 'Infinity Display' med de dobbeltkurvede glaskanter og næsten ingen rammer i en grad, så denne mobil føles som en mini-tablet fra fremtiden. Den er imponerende at se på, men også stor og tung - den er 9 mm højere end nogen tidligere Note-mobil, og den vejer 195 g.

Det megastore display på hele 6,3 tommer er fysisk udfordrende - man skal virkelig strække fingrene, når man bruger det. Selve den fysiske startknap er væk, så skærmen kan prale med en uhørt 83 % skærm-til-chassis-ratio. Indtil iPhone 8 kom på banen, har iPhones haft beskedne 67 % skærm-til-chassis-ratio.

Samsung bliver ved med at overgå sig selv og lancere mobiler med 'verdens bedste display' hvert halve år. Note 8-skærmens maksimale klarhed, en opløsning på 3K med Mobile HDR Premium og en bredere farveskala er svær for enhver at hamle op med. Og Always-On-displayet er fortsat en tiltalende feature i en smartphone.

Når Note 8 er tændt, føles det som at gå rundt med en lille bid omvandrende lys. Displayet er meget bedre end displayet på Googles Pixel 2 og Pixel 2 XL, men displayet er også Googles største svaghed.

Hele fronten gløder med ubegrænset information - så længe du ikke taber mobilen og knækker glasset. Og du skal være ekstra forsigtig, for denne telefon er pakket ind i glas, der er svøbt om en aluminiumsramme. Kombineret med den store størrelse, er dette her en ekstremt glat mobil.

Selv om vi det meste af tiden brugte denne mobil uden cover, så testede vi også en række forskellige Note 8-covers. Jeg følte mig straks mere selvsikker, når jeg havde den med rundt med cover på. Hvorfor? Det bedre greb (og dermed mere ro i sjælen) gjorde det muligt for mig at betjene telefonen med én hånd, mens jeg kæmpede mere med det rene glas-chassis i de megastore dimensioner. Sorry - men du får altså brug for et cover til denne mobil.

Samsung Galaxy Note 8 fandtes kun i to farver ved lanceringen i USA. Man kunne få den i Midnight Black (sort) og Orchid Gray (grå). Først for nylig kom den også i Deep Sea Blue i USA. Denne spændende blå og den fristende Maple Gold (guld) blev lanceret først i andre regioner. Samsung har en irriterende vane med at friske sine mobiler op med nye farver et par måneder efter lanceringen, og det er der mange af de første købere, der ærgrer sig over.

Du får heller ikke den bedste lyd ud af Note 8. Visuelt er den et multimedie-powerhouse, men højttaleren, der spytter lyden ud i bunden, fik mig til at runde håndfladen om telefonen for at få bedre lyd ud af den. Samsung har endnu ikke leveret en mobil med dobbelte fronthøjttalere som Sony Xperia XZ Premium eller med hifi-lyd, der kan skræddersys, som på LG V30. Måske til næste år?

Samsung Galaxy Note 8 er IP68-vandtæt, så den kan overleve på op til 1½ meters dybde i 30 minutter, og den bruger den vendbare USB-C standard. Begge dele er godt nyt for de fleste Note-fans. Der er heller ingen kamera-bump, og det prangende Samsung-logo er flyttet om på bagsiden, så det ikke længere stirrer dig lige i ansigtet. Desværre er fingeraftrykslæseren flyttet samme sted hen.

Fingeraftrykslæseren er blevet marginalt bedre

Fraværet af en fysisk hjem-knap betyder, at fingeraftrykslæseren er flyttet om på bagsiden

Fingeraftrykslæseren er flyttet længere væk fra kameraet end på S8 og S8 Plus

Iris-scanneren og ansigtsgenkendelsen er dårlige nøgle-erstatninger

Vi hader fingeraftrykslæseren på Samsung Galaxy Note 8, præcis som vi gjorde på S8 og S8 Plus. Måske en lille smule mindre, men vi kan stadig ikke lide, at den sidder omme på bagsiden og ikke engang i midten. Vi kom gang på gang til at svine linserne på det glimrende dual-lens kamera til, når vi i blinde ledte efter fingeraftrykslæseren. Det er virkelig svært at låse denne telefon op.

Stadig akavet

Hvad er - lidt - bedre? Den skævt placerede fingeraftrykslæser og det centrerede kamera er placeret få millimeter længere fra hinanden.

Samsung har klogt nok flyttet blitzen og pulsmåleren ind imellem fingeraftrykslæseren og kameraet (som hele tiden får fingeraftryk over det hele). Den indbyggede pulsmåler, som du havde glemt stadig findes på Samsungs telefoner, tjener igen et formål.

Samsungs nøgle-alternativer fungerer ikke som lovet. Ansigtsgenkendelsen har vist sig at være mindre sikker - faktisk så usikker, at vi ikke engang vil anbefale at bruge den til at låse telefonen op med. Og du kan godt nok ikke snyde iris-scanneren, men den genkender dig ikke, hvis du har solbriller på, eller hvis du går og derfor holder mobilen i en forkert afstand til øjnene.

Det er ironisk, at vi her står med en mobil, der ser ud, som om den er ankommet fra fremtiden, og så er den udstyret med en fingeraftrykslæser, der er blevet et skoleeksempel på, hvordan man IKKE skal designe den feature på en smartphone. Samsung kunne have løst problemet ved at designe en fingeraftrykslæser inde på frontens display, men den teknologi er ikke klar endnu. Forvent, at det bliver en stor nyhed på Samsung Galaxy S9 eller Note 9 - og husk at se overrasket ud.

S Pen fuld af nye og gamle tricks

Nemt at underskrive dokumenter og skrive direkte på screenshots

Det er let at tage noter - også off-screen

Live-beskeder og GIF Capture tilføjer lidt sjov til dette produktivitetsværktøj

Der er to slags mennesker i verden: dem, der vil bruge Note 8s S Pen, og dem, der tror, de vil bruge den, men som holder op med at tage den ud af hylsteret efter en uges tid. Det minder om alles ønske om at eje en Fitbit - de havde gode intentioner, da de købte den.

Alle, der holder fast i at bruge deres S Pen, får noget for pengene med Note 8. Vi underskrev en PDF-kontrakt i sidste uge uden hverken at printe eller scanne den - vi behøvede ikke engang at forlade mail-app'en. Vi har også kradset hurtige håndskrevne noter ned og taget screenshots, som vi øjeblikkelig kunne tegne på. Desuden er S Pen super til skitser, da den har over 4096 niveauer for trykfølsomhed.

Disse features – som normalt kun fås på pro-level tablets eller 2-i-1 pc'er - er endnu smartere på en mobil. Det bedste notefunktion er jo trods alt den, du har med dig overalt hele tiden.

Flittige noteskrivere vil elske off-screen memo-featuren, som giver dig mulighed for at skrive noter med hvidt blæk på den slukkede sorte skærm, så snart du aktiverer din S Pen.

Disse off-screen memos, som blev introduceret på den uheldige Note 7, gør det muligt at fange gode ideer uden at låse mobilen op først.

Samsung Galaxy Note 7 var også først med S Pen-features som GIF Capture og Translate, men de vil være nye for de fleste Note 8-brugere. Og der en en ny feature på Note 8: Man kan skrive såkaldte ‘Live Messages’ og blandt andet skabe sjove animationer, som man kan sende videre i GIF-form.

Hvis den særlige S Pen får dig til at droppe nogle gamle vaner - som at printe, finde en pen, der virker, eller scanne et dokument - så kan Galaxy Note 8 godt være de ekstra penge værd, som den er dyrere end den lige så store Galaxy S8 Plus.