Anmeldelse: LG Watch Style

Som repræsentant for Android Wear 2.0 er LGs Watch Style velsignet med et slankt og sofistikeret ydre og giver din telefon en nyfunden frihed. Det leveres med Wear OS

Opdatering:Vi har opdateret denne anmeldelse i 2018 for at tilføje information om Wear OS-softwaren, den lavere pris, ligesom det faktum, at LG har annonceret et nyt ur kaldet Watch W7 . Dette er meget anderledes end Style.

LG Watch Style (lavet i samarbejde med Google) gav os alt det vi troede der var at elske ved de bedste Wear OS smarture , droppede det flade dæk, og udfyldte i stedet tomrummet med fede, brugbare features samt masser af… stil.

Læg det hele sammen og vi står tilbage med en særdeles tiltrækkende pakke og stærk fortaler for Googles bærbare platform. Men der nogle velkendte ulemper.

Batterilevetiden er stadig for lav og lige så uafhængig som Android Wear 2.0 hævdes at være, er Google stadig kun lige begyndt med at fylde den nye Play Store op med kompatible apps, der er interessante nok til at man gider installere dem.

Uret er nu udstyret med Wear OS, men det er stort set det samme produkt. Uret er lige så brugbart, som tidligere forsøg på smarture, men tilføjer dertil et flot design og flere tiltrængte funktioner, såsom stemmeassistenten Google Assistant og et opfrisket interface fuld af smarte justeringer.

LG Watch Style specs Vægt: 46g Dimensioner: 42.3 x 45.7 x 10.79mm Påkrævet styresystem: Android 4.3/iOS 8.2 og nyere Skærmstørrelse: 1.2 tommer Skærmopløsning: 360 x 360 pixels CPU: Snapdragon Wear 2100 RAM: 512MB Lagerplads: 4GB Batteri: 240mAh

LG Watch Style er aggressivt prissat sammenlignet med tidligere smarture, ja selv sammenlignet med de bedste fitness trackere på markedet. Style er dog ikke helt så uafhængigt af din telefon som LG Watch Sport , der har indbygget dataforbindelse.

Design

Det ligner resultatet af en parring imellem Pebble Time Round og Moto 360 2ndGen

Det tyndeste Android Wear-ur ved sin lancering, 10.8mm and lav vægt

Det forsvinder stort set på håndleddet

Style fylder i sandhed ikke meget på håndleddet, hvilket er noget vi i årevis har villet sige om Android Wear-smarture. Dette skyldes i særdeleshed den bløde og afrundede urkasse i sandblæst stål. Men det er med sine 46 gram også et af de lettere smarture vi har prøvet. Til sammenligning vejer LG Watch Sport næsten det dobbelte med sine 89 gram.

På uret finder du klassiske designfeatures, såsom den runde kasse og den prominente knap. Et par andre smarture, såsom Moto 260 2nd Gen, det første Huawei Watch og andre har samme træk.

Men du støder også på features som er unikke til dette ur. Heraf er den mest mærkbare den farverige P-OLED-skærm på 1.2 tommer med en opløsning på 360 x 360 pixels (299ppi), som har en indbygget lyssensor (ALS) under skærmen. Husker du det flade dæk? LG og Google har fundet id af hvordan det kan undværes.

Det næste er knappen, der også fungerer som et drejehjul, når der skal navigeres rundt i Android Wear (samme funktion som kronen på Apple Watch ). Indtil videre er det eneste andet Google Watch som tilbyder denne funktion LG Watch Sport, men regn med at det vil blive implementeret i mange nye modeller i fremtiden.

Image 1 of 9 Image 2 of 9 Image 3 of 9 Image 4 of 9 Image 5 of 9 Image 6 of 9 Image 7 of 9 Image 8 of 9 Image 9 of 9

Flytter vi fokus til bagsiden af uret, har det en glat mat overflade i plastik, som ikke kun gør det muligt at induktionsoplade det, men også holder vægten nede og sørger for, at uret ikke er varmt efter endt opladning. Heldigvis er resten af uret lavet af stål, så det stadig fremstår som et kvalitetsprodukt.

I korte træk er designet på LG Watch Style lige dele Pebble Time Round og Moto 360 2nd Gen . LG og Google har udstyret TechRadar med en testmodel i rose gold, som skiller sig ud fra det øvrige sortiment af Android Wear-ure, som ellers primært fås i sølv eller sort.

Credit: Google

42mm udgaven af uret måler 42.3 x 45.7 x 10.79mm og leveres med en cremefarvet læderrem, men du kan enhver 18mm rem på, inc. Googles egen Android Wear Mode- remme, der fås i både læder og silikone.

Inde i æsken er en magnetisk induktionsoplader samt stik til væggen. Style roterer automatisk sin skærm til landskabsvisning, når det ligger på siden og kan herved fint agere ur på natbordet.