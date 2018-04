Anmeldelse: Huawei Mate 10 Pro

Ikke alene er Huawei Mate 10 Pro den mest imponerende enhed vi til dato har set fra Huawei, det er også et af de mest imponerende flagskibe på markedet. Modellen formår både at underbyde konkurrenterne prismæssigt og tilbyde forbrugerne mere på særlige nøgleområder

Update: Vi har set et lille prisdyk på Huawei Mate 10 Pro, og den kan nu købes for 4614kr. fremfor originalprisen på 4944kr. Denne prisændring på 330 kr. bidrager til at gøre telefonen til et mere lukrativt køb.

Huawei Mate 10 Pro har rigtig meget kvalitet. Foruden et lækkert design er displayet udstyret med OLED-teknologi 18:9 – identisk med den, man finder på en Google Pixel 2 XL og en iPhone X.

Huawei Mate 10 Pro har også et to-kamera setup, som er en smule anderledes end det man eksempelvis finder i iPhone 8 Plus og Galaxy Note 8. Telefonen er udstyret med Android 8, Googles seneste styresystem, hvilket betyder at du får de nyeste sikkerheds patches og UI highligts – så som "billede-i-billede visning" og notifikationsmærkater.

Når man sammeligner telefonens specifikationer med dens hoved-konkurrenter så vinder Huawei Mate 10 Pro på nogle vigtige områder. Til at starte med så tilbyder den mere lagringsplads – 128 GB som standard fremfor de andre firmaers 64 GB.

Den har også et kraftigere batteri end konkurrenterne, et stort 4,000mAh sammenlignet med 3,300mAh i Samsung Galaxy Note 8 og 2,691mAh i iPhone 8 Plus.

Ydermere er Mate 10 Pro udstyret med en IR blaster som tilføjer en ekstra nostalgi-faktor til produktet. Dette muliggør, at du kan benytte Mate 10 Pro som en ekstra TV fjernbetjening – en funktion der kan være god , hvis du vil give imponere dine venner eller ikke kan finde fjernbetjeningen.

Telefonen er dog ikke perfekt. Med sine 1080x2160 px har skærmen ikke den skarpeste opløsning og kan ikke matche den krystalklare 2K eller sågar 4K opløsning, der findes i konkurrende smartphones som eksempelvis Sony Xperia XZ Premium.

Da telefonen hverken har minijack-indgang til hovedtelefoner eller mulighed for at tage microSD kort, må man benytte en omformer, hvis man vil tilslutte hovedtelefoner. Til gengæld burde den store interne lagringsplads være nok til at holde hele telefonens levetid ud. På trods af at telefonens bagside er lavet af glas, understøtter den ikke trådløs opladning - dette har givet anledning til stor undren på redaktionen.

Huawei Mate 10 Pro – pris og egenskaber

Huawei trådte sidste år ud af skyggen fra Mate 9-modelenl, som skulle vise sig at blive sidste års bedste phablet, men Huawei havde også en del fordele sidste år:

Samsungs phablet blev trukket tilbage, Apples design var ikke nyt og LG skød helt forbi målet med deres V20 model.

I år har alle Huaweis konkurrenter strammet gevaldigt op.

Også selvom Huawei sidste år lagde et solidt benarbejde i at få deres navn ud som et premium brand, så er de med en salgspris på 4938kr. for Mate 10 Pro oppe i samme prisleje som Samsungs og Apples håndholdte enheder.

Huawei vil lancere Mate 10 Pro i De Forenede Arabiske Amirater til november og håber med denne lancering at kunne gøre fremtidige Mates-produkter mainstream.

Hvad er der inde i "Proen"?

OLED SKÆRM

Et f/1.6 to-linses kamera

Masser af lagringsplads, men hverken indgang til microSD eller hovedtelefoner

Huawei Mate 10 Pro blev lanceret sammen med Huawei Mate 10, som på papiret minder meget om Huawei Mate 9.

Som et resultat af dette, så er de primære forskelle imellem Mate 10 Pro og Mate 10 de samme som forskellene imellem Mate 10 Pro og Mate 9.

Mate 10 Pro blev lanceret side om side med den mere klodsede Mate 10

Først og fremmest har Huawei droppet IPS LCD skærmteknologi og har i stedet valgt at benytte et OLED display til Mate 10 Pro – og det er det helt rigtige valg, for skærmen står knivskarpt og smuk. Foruden LCD teknologien, så har Huawei også droppet jack- indgang til hovedtelefoner samt fjernet muligheden for at tilsluttet et microSD kort, men til gengæld har telefonen dobbelt lagringsplads på 128 GB.

Mate 10 og Mate 10 Pro har også nogle centrale ting til fælles som ikke er at finde i Mate 9. Både Mate 10 og Mate 10 Pro er udstyret med Huawei's seneste Kirin 970 processor og en bagside af glas. Ydermere kører de begge med den nyeste version af Android og har den nyeste version (8.0) af Emotion UI.

Selvom den seneste udgave af EMUI ikke ser meget anderledes ud end de foregående udgaver, så forbedres disse to telefoner på flere meget håndgribelige måder. Den mest mærkbare er PC-oplevelsen man får, når man sætter dem til en skærm eller TV med et HDMI kabel.

Den har en premium IP67 glas-"krop", men ingen jack-indgang til hovedtelefoner

Kamera setuppet på de to nye Mate telefoner minder meget om, hvad vi tidligere har set på Huawei Mate 9, P10 og P10 Plus, på den måde at de tilbyder duo-kameraer, der sammensætter en RGB og en monokrom sensor. I denne omgang har Huawei dog opskaleret tingene indenfor blændeåbningen med en f/1,6 linse på hver af kameraerne.

Dette burde give bedre billeder under dårlig belysning og er et bevis på, at Hauweis kamera-partnerskab med Leica har båret frugt

Design og display

Den flotteste Mate-model til dato

Lækker blanding af metal og glas

Kraftfuld skærm, men konkurrent-modellernes er skarpere

Glasryggen på Mate 10 og Mate 10 Pro har en mørkere stribe, der løber henover kameraet. Dette ser meget mere udtalt ud på billeder, men når man har telefonen i hånden er dette meget mere subtilt. Ydermere så føles det stærkt polerede glas en smule plastikagtigt at røre ved.

Vi ved ikke, hvorfor Huawei har valgt at erstatte det mere slidstærke metal med glas på telefonens bagside, især når man tager i betragtning, at telefonen ikke understøtter trådløs opladning, hvilket normalt er den primære årsag til at andre fabrikanter udstyrer deres telefoner med glasryg.

Ikke desto mindre så er den buede Gorilla Glass-ryg kombineret med en metalramme med til at skabe en telefon der ser lækker ud, føles fyldig og ikke skuffer sammenlignet med telefoner i samme prisklasse.

Huawei Mate 10 Pro "hands on" galleri

Telefonens forside er seriøst "skærm-tung" med sit 15 cm. store display.

Telefonens 80,9% "skærm-til-ramme"-mål er imponerende, når man sammenligner den med det klassiske iPhone 8 og 8 Plus design, selvom den ikke er lige så let som iPhone X. På iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 og LG V30 er skærmen ultra-bred med sit 18:9 format.

OLED-teknologien i kombination med lidt ekstra HDR10-support medvirker til at give displayet på Mate 10 Pro ekstra slagkraft og styrke - meget mere end den relativt afdæmpede Google Pixel 2 XL.

Dog har displayed ikke den fornødne klarhed til at konkurrere med eksempelvis Sony Xperia XZ Premium, Galaxy Note 8 og S8-serien, når den skal køre i fuld HD opløsning. Ligeledes kan Mate 10 Pro heller ikke følge helt med i forhold til Galaxy Note 8 og S8- serien, når det kommer til farvegengivelse.

HDR 10 understøttes af både hardware og software i Mate 10 Pro.

Glasbagsiden har en lille kurve på tværs af begge akser, så den føles lidt blød. Som andre telefoner med glasdesign er Huawei Mate 10 Pro meget fingeraftryk-venlig.

På trods af alt dette klarer den sig stadig bedre end både Google Pixel 2 og LG V30 når det drejer sig om farveintegritet og fra hvilken vinkel, man kigger på displayet, dette giver Mate 10 Pro en god midterplacering på Premium Smartphone- skalaen.

Huawei Mate 10 Pro kommer med allerede påmonteret skærmbeskyttelse samt en blød plastforing, og det giver ro at vide, at man ikke skal bekymre sig om at bruge yderligere penge på beskyttelse af en i forvejen dyr smartphone.

Som med andre smartphones, der har et overvejende glasdesign, så er Huawei Mate 10 Pro yderst responsiv på fingeraftryk.

Som med de fleste førende smartphones på markedet kommer Mate 10 Pro med et to-kamera setup

To-kamera systemet på telefonens ryg giver to små "bump" i kameraerne, hvorimod fingeraftryks-scanneren, som er trukket fint tilbage, sikrer at fingeren hurtigt finder den.



Selvom "bump" på kameraerne ikke er ideelt, så hjælper de dog med at beskytte kameraet i tilfælde af at telefonen glider ud af dine hænder eller falder ned fra bordet.

Trykvenlige knapper sidder på højre side af telefonen, mens de to indgange til SIM-kort befinder sig på den venstre side. I telefonens bund findes USB-C indgangen samt en forholdsvis stor højttaler.

Designet på Huawei Mate 10 Pro er i overvejende grad smukt og minimalistisk. Telefonen vil blive solgt i fire forskellige farve: mokka, brun, midnats-blå og titanium-grå. Vi fik mokka modellen til anmeldelse og selvom den også ser rigtig fed ud, så er vores favorit er den midnats-blå.