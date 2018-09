Anmeldelse: Apple Watch 4

Apple har tydeligvis en fast tro på, at smartwatches er kommet for at blive - det beviser Watch 4 meget klart. Alene designet er en stor opgradering, og skærmen tilbyder langt mere plads, og selv om helbreds-funktionerne kun er rettet mod en del af målgruppen, så er de meget nyttige og viser hvilken retning Apple bevæger sig i. Hvis det havde haft en bedre batteritid, og dermed var i stand til overvåge ens søvn, kunne Watch 4 have været det perfekte smartwatch.

Apple Watch 4 har endelig fået de ting, som mange var ude efter fra Apple’s armbåndsur: et nyt design og, der giver det et skub fremad i forhold til brugbarhed.

Den større skærm og de mere afrundede kanter ser meget bedre ud og giver en større funktionalitet, og det nye smartwatch rummer også nogle særlige features, som er beregnet til dem, der er en smule mere sårbare og måske døjer med bestemte helbredsproblemer.

Hvis du er på det originale Apple Watch eller sågar Series 2 -modellen, overvejer du formentlig om tiden er kommet til at få noget nyt på håndleddet – det har Apple også indset og har opgraderet enheden fra inderst til yderst.

Apple Watch 4 er stadigvæk et af de dyreste smartwatches på markedet, men det er også det mest populære (ifølge Apple) – så kan de nye features at tilbyde, og er de gode nok til at retfærdiggøre en opgradering?

Apple Watch 4 pris og udgivelsesdato

Apple Watch 4 kommer i fire varianter: to størrelser på henholdsvis 40mm og 44mm samt med eller uden mobilforbindelse.

Med hensyn til udgivelsesdato, så har man kunnet forudbestille Apple Watch 4 siden den 14. september med leveringsdato den 21. september. Leveringerne er dog forsinket en uge eller to, men de skulle efterhånden snart være klar til levering alle steder.

GPS-modellen uden mobilforbindelse starter ved 3.299 kroner for den mindste version. Mobil-udgaven starter ved 4.099 kroner.

Hvis du er interesseret i at købe mobil-udgaven med abonnement, kan du finde den hos 3, hvor det kræver, at du har en iPhone med et 3-abonnement, som du bruger med dit Apple Watch 4.

Our selection of the best Apple Watch 4 deals

Nøgle-features

Helbreds-funktionerne er kun set på Apple Watch

En niche-produkt, men meget brugbart

Digital Crown med haptisk feedback er fremragende

Den vigtigste feature på Apple Watch 4 er i virkeligheden designet – selvom de ekstra helbreds-fordele er meget nyttige og gør dette til en attraktiv enhed for dem der har brug for det, så er den gruppe mennesker, det er relevant for, mindre end dem der kun er ude efter et nyt ur.

Vi var heller ikke i stand til at teste nogle af de centrale helbreds-features – især muligheden for at tage et elektro-kardiogram (EKG), da den endnu ikke er aktiveret i USA, og ikke vil blive tilgængelig i resten af verden før endnu senere.

Vi fik dog mulighed for at se det i aktion under vores demonstration hos Apple. Man aktiverer app’en på telefonen og skal derefter holde urets ‘Digital Crown’ nede for at slutte et elektrisk kredsløb fra pegefingeren (hvis det er den, man trykker med) igennem kroppen og tilbage til håndleddet.

Det vil spytte en serie data ud fra EKG’et til Health-app’en på ens iPhone, som så kan eksporteres som en PDF-fil med informationer om hjerterytme, som man kan give til sin læge, plus at man undervejs vil være i stand til at skrive noter om det, der foregår.

Den anden ting, som vi ikke var i stand til helt at afprøve, var Watch 4’s evne til at registrere, når urets bærer falder, da man er nødt til at gå ned på en bestemt måde og blive nede i et stykke tid for at aktivere funktionen. Vi prøvede faktisk at falde, men det blev lidt akavet, og måske er vi nødt til at være mere ihærdige i vores forsøg – vi vil opdatere anmeldelsen, hvis vi bliver mere modige i de kommende måneder.

En ting, som bekymrer os en smule i forhold til denne feature, er batteritiden – selv om det er godt at se, at fald-registreringen eksisterer, og vil blive sat op automatisk for dem over 65, så vil det faktum, at man faktisk er nødt til at oplade sin iPhone en gang om dagen, være sværere at huske for visse brugere, og det kunne betyde, at dette sikkerheds-tæppe er nytteløst, hvis brugerens Watch er løbet tør for strøm.

Der er også et sæt notifikationer i forhold til hjerterytme, inklusive et, som holder øje med atrial fibrillation (AF), hvilket vil sige, at man får en popup-besked, hvis der er noget der virker problematisk i forhold til AF, som kan føre til livstruende komplikationer.

Den anden ting, vi bemærkede var et alarmsystem for lav eller høj hjerterytme: hvis dit hjerte uden grund skulle begynde at slå enten meget langsomt eller meget hurtigt i en tilstrækkelig lang periode (omkring 10 minutter), vil du få en alarm, som fortæller at alt måske ikke er som det skal være, og at du bør bestille en tid hos lægen.

Vi har en ret lav hjerterytme, fordi vi løber meget, og vi fik en notifikation i ny og næ som en påmindelse om, at overvågningen kørte som den skulle.

Den anden vigtige opgradering ud over designet, som vi vil komme ind på om et øjeblik, ligger mere gemt i hjertet på Apple Watch 4, nemlig den nye, (virtuelt) klikkende Digital Crown, der føles som om den fysisk tikker gennem listerne på håndleddet. Den laver oven i købet en smule støj, og hele dette system fungerer utrolig godt.