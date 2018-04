Anmeldelse: Apple Watch 3

De to versioner af Apple Watch 3 imponerer, men især den billigere, ikke-4G-version, giver god værdi for pengene og de bedste fitnessfunktioner.

Apple Watch 3 (eller Apple Watch Series 3 hvis det skal være helt korrekt) er ikke bare en videreudvikling af Watch 2 ... det er en direkte nyhed, der kommer opsigtsvækkende hurtigt og Apple ser ud til at holde tempoet oppe.

Watch 3 er tilgængeligt i to udgaver – en med cellular forbindelse og en med kun GPS. For begge gælder, at der er helt nyt chipsæt og nogle vigtige nye funktioner.

Som erstatning for Apple Watch 2 er denne enhed et flagskib, når det gælder fitnessfunktioner, batterilevetid samt tracking til f.eks. løb og cykling. Det er vandtæt, kan bruges til svømning og har pulsmåler.

Ligesom det originale Apple Watch, der fortsat er på markedet, bruger Watch 3 det nye Watch 3 OS4, hvilket er en betydelig og nyttig opgradering. På trods af forbedringerne i softwaren forkommer dette seneste ur dog at være ret dyrt, og det lander i en verden af stadig mere imponerende fitnessfokuserede ure med mange faciliteter.

Apple har vundet ry som verdens førende producent, så tilbyder Apple Watch 3 nok til at kunne fastholde en topplacering?

Apple Watch 3 – priser og lancering

Lanceret 22. september

Prisen begynder ved $329 (ca. 2000 kr.)

Der er to varianter af Apple Watch 3, en med LTE og en med kun GPS.

Tidligere priser: $399/2100 DKK eller $429/DKK 2600 (for henholdsvis 38mm- og 42mm-versionen), senere nedsat til $329/DKK 2000 eller $359/DKK 2175.

Sammenlign det med den nye pris på Apple Watch Series 1,som er $249/DKK 1500 (38mm) eller $279/DKK 1700 (42mm) og du kan se, at du virkelig skal bruge de opgraderede funktioner meget, for at det kan beskrives som et godt køb.

Designet af Apple Watch 3s top og bund er næsten identisk.

Prismæssigt er det glædeligt, at GPS-modellen har en meget lavere startpris end Apple Watch 2 (som nu er off-sale), men alligevel tilfører uret et opgraderet chipset og en højdemåler.

Det er ikke en massiv opgradering, men det er fint, da det nu er billigere og bedre end den tidligere model.

Apple Watch 3 blev lanceret den 22. september 2017, og bør være den nyeste model i mindst et år, hvis ikke længere.

Har vi behov for LTE?

Forbindes temmelig godt, kan være lidt ustabil

Ekstraomkostninger for at streame dine data fra uret

Den største fordel ved dette nye Apple Watch er, at det har sin egen cellulære forbindelse, så det kan fungere uafhængigt af din telefon.

Betyder det, at du kan købe et ur uden at eje en iPhone? Desværre ikke ... og sådan vil det være i lang tid fremover. I virkeligheden betyder det, at du kan modtage telefonopkald og nogle appmeddelelser, når din telefon er hjemme, men ellers er du helt afhængigt af dit håndsæt.

Med hensyn til meddelelser: hvis den app du vil bruge, ikke er blevet opgraderet til arbejde i "stand-alone"- mode (behøver ikke en telefonforbindelse for at fungere), vil du ikke få opdateringer og meddelelser, selvom LTE-forbindelsen er aktiveret.

Evnen til at oprette forbindelse til et mobilnetværk er fin, men føles ikke som den mest afgørende funktion.Dog skal det tilføjes, at nogle mennesker allerede har rapporteret, at funktionen har reddet deres liv.

Du kan deaktivere LTE fra Control Center

Opkaldskvaliteten fra en sådan lille enhed er virkelig imponerende – vi gennemførte en telefonsamtale under et løb, og både højttalerens lydkvalitet og mikrofonens følsomhed var fremragende.

Det betød, at vi kunne løbe helt normalt og holde en samtale i gang uden at holde Watch 3 op mod munden. Faktisk var lyden så høj, at vi måtte skynde os videre, for at andre ikke skulle lytte med.

Det er mindre nyttigt, når du kører bil. På grund af den omgivende støj er det sværere at høre, hvad der bliver sagt - men uret vil alligevel gøre det lettere for dig, fordi du ikke behøver at tale i mobil, hvilket jo er ulovligt under kørsel.

Vi ville stille spørgsmålstegn ved, om du virkelig har brug for funktionaliteten - ikke mindst fordi du skal betale ekstra for den.

Det er særlig problematisk, at du skal bruge mellem 30 og 70 kr. pr. måned for at få dine data - som du allerede betaler for - pumpet ind i din enhed.

Hvis data til uret var det gratis, ville det være fint, men den ekstra omkostning gør det svært at anbefale LTE-versionen af denne årsag.

40 millioner musiknumre på dit håndled

En nylig opgradering er tilføjelsen af musikstreaming, noget der blev annonceret ved lanceringen, men mærkeligt nok ikke kom med.

Denne funktion – hvis du har betalt ekstra for at få LTE-varianten af Watch 3 og betaler ekstra hver måned for at få dataene – er faktisk en ganske god tilføjelse.

Du får to ting med de nye Apple Music streaming-muligheder: Apple Music direkte og Beats Radio. De er begge tilgængelige og det letteste er at bruge Siri – du kan også trykke dig vej, men det er meget kompliceret.

Den nemmeste måde er at bede Siri om genre, en spilleliste, du allerede har oprettet eller bare en bestemt sang.

Det er ikke perfekt – især ikke når man opholder sig uden for, men når det virker, er det en drøm, et fantastisk scenarie, hvor man styrer næsten ethvert musiknummer i hele verden ved at snakke til sit håndled.

Du skal absolut være integreret i Apple Music-systemet, for at dette kan fungere godt – du kan f.eks. Ikke gennemse afspilningslister på håndleddet, og hvis du blot spørger om 'Play some running music' resulterer de i nogle afvigende valg. En afspilningsliste, du allerede har oprettet, kan dog nås på et sekund.

Nå, ja, et sekund.... Siri har alt for ofte et problem med at forbinde og fortæller os, at den vender tilbage, når den er klar. Det varer en evighed, og så må man begynde forfra.

Hele Apple Music streaming-opsætningen er strålende, når den virker, og det er en sand fornøjelse at kunne lytte til så meget dejlig musik.

Men det er lidt usikkert, når man ikke hele tiden kan få forbindelse til de mange numre - og du vil generelt nok have din telefon med dig, hvilket er en langt bedre måde at få adgang til musik på, men funktionen er imponerende og en stor forbedring.

På trods af mulighederne for Apple Music-streaming kan vi stadig ikke rigtig se en god grund til at anbefale LTE-varianten af Apple Watch 3, da ønsket om ikke at skulle have sin telefon med blev imødekommet med GPS på anden generationens modellen.

Vil vi altid være forbundet? Er det ikke tid til at slukke, når vi træner? Og er du villig til at betale en meget højere pris for at have mulighed for at lytte til musik eller bruge apps, når du ikke har telefonen med?

Med dette i tankerne bør du kun overveje Apple Watch 3 LTE-varianten, hvis du er bekymret for ikke at have kontakt til omverdenen eller hvis du af uforklarlige årsager efterlader din telefon.

Design og skærm

Design næsten identisk med tidligere modeller

Skærmen er stadig levende og lys

Apple Watch-designet er blevet temmelig ikonisk. Når man se nogen gå med Fitbit, skal man lige afkode, hvilken model det er, men med Apple Watch er der øjeblikkelig genkendelse. Vi ser ikke behov for at opgradere designet så meget som iPhone. Apple har gjort det fornuftige at holde rammen næsten identisk med tidligere udgaver og byder på et nyt chipsæt og cellular-mulighed i to størrelser (38mm og 42mm). Det er gjort ved at integrere antennen i skærmen, hvilket er en innovativ måde at spare plads på. Ellers var designet blevet for klodset. Der har dog været en lille ændring i fabrikationen: hvis du trykker på Digital Crown eller strømknappen føles det hårdere end på Apple Watch 2. Dette er lidt spidsfindigt, men noget, vi har bemærket, hver gang vi har brugt uret. Bortset fra dette er den eneste vigtige forskel den digitale krone, som nu har en rød prik for at vise, at det er den nye model.

Skærmen er som altid skarp og lys

Det er ikke en stor nyhed, men vi fik spørgsmål om det, da vi havde uret på, hvilket viser, at folk er interesserede, når et nyt ur lanceres. Det er elegant og let, og selv om nogle efterlyser et rundt display, er 1,65-tommer-skærmen (på 42mm-versionen) helt sikkert den optimale størrelse og form til visning af data - og Apple har som bekendt "fremtvunget" en accept af deres design på markedet. Selve skærmen, der bruger OLED-teknologi, har altid været en af de mest attraktive. Den er skarp, levende og lys, og vi har aldrig haft et problem med ikke at kunne se teksten. Nå, det er ikke helt sandt - skærmen slukker af sig selv for at spare på batteriet, når det er nødvendigt, og det betyder, at du skal ryste dit håndled for at få skærmen igang. Selv om dette er langt fra det ideelle, har Apple justeret algoritmen i en sådan grad, at selv en lille bevægelse sætter gang i displayet - og selv om det ikke altid er optimalt ved f.eks. løb, er det meget bedre end den første version af Apple Watch.