Xbox One kommer måske med både Alexa og Google Assistant

Selv om man kan bruge Cortana til at styre Xbox One med stemmen, så betyder Kinects afgang ved døden - og Cortanas begrænsede evner - at det ikke fungerer ret godt.

Det ser nu ud til at ændre sig til det bedre, da det forlyder fra Windows Central, at Alexa Og Google Assistant fremover bliver en integreret del af Microsofts spillekonsol.

Med de to nye digitale tjenere er man ikke længere tvunget til at bruge Kinect eller et headset for at udspy kommandoer, men i stedet kan man bruge en smart-højtaler.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Alexa og Google Assistant support på Xbox One | Image courtesy: Windows Central

Windows Central meddeler, at den kommende Xbox One har en ny "Digital Assistants"-sektion, hvorfra brugerne vil være i stand til at "slå al det AI til", som de ønsker - for derefter at tilrette valgene til de enkelte platforme.

Det er endnu uklart, hvilke kommandoer, der vil være mulige, men det burde være enkelt for Microsoft at vælge media-control. Det vil for eksempel gøre det muligt at skrue op og ned for lyden til Netflix uden brug af headset.

Selv om der ser ud til at være rimeligt bevis for, at udvidelsen med stemmekontrol til Xbox One er på plads, så ved vi da også, at tingene hurtigt kan ændre sig. Den officielle meddelelse om den kommende Xbox One kommer senere på året, formentlig til efteråret.

[Via Windows Central]