Unge giver Nets fingeren

Lidt over en måned efter, at Spisestuerne på Copenhagen Business School (CBS) og Nets åbnede for forsøg med fingerbetaling, runder projektet flere milepæle. Cirka ti procent af betalingerne med Dankort sker nu med fingeren.

Når man først har prøvet det én gang, er der knap 85 procent sandsynlighed for, at man gør det igen.

Sådan lyder en af de erfaringer, som Nets har høstet godt en måned efter premieren i kantinen på CBS, hvor Nets i øjeblikket tester, om danskerne er klar til biometriske betalinger.

I forsøget kan de studerende betale ved at stikke fingeren i en scanner, der gennemlyser og tjekker den unikke struktur af blodårer, vi alle har i fingrene. Brugeren skal knytte sit Dankort til fingerscanningen og kan herefter betale med fingeren. Den skal være levende for, at det virker.

5.000 køb med systemet

Forsøget blev sat i drift i april og rundede forleden 5.000 køb med fingeren som betalingsmiddel.

Samtidig er det nu omkring 10 procent af betalingerne med Dankort, der foregår med fingeren i stedet for det fysiske plastickort.

”Forsøget er gået over al forventning og det understreger vores formodning om, at danskerne i meget høj grad har tillid til denne type teknologi. Samtidig har vi lært, at teknologien allerede er både stabil og brugbar i større skala”, siger Jeppe Juul-Andersen, direktør med ansvar for Dankort hos Nets.

Skal være let at tage i brug

En vigtig erfaring er også, at det skal være let at oprette sig i systemet og tage det i brug. På det punkt skal der kæles for detaljen, hvis oprettelsesprocessen ikke skal være et benspænd for udbredelsen af denne type teknologi.

”Under vores forsøg har vi hjælpere stående på CBS, men det vil ikke virke, hvis vi skal rulle systemet ud i større omfang. Så skal der findes en anden løsning. Men tallene viser, at når man først har oprettet sig i systemet, bliver fingerbetaling ofte også den foretrukne måde at betale på for mange af brugerne”, siger han.

Forsøget hos Spisestuerne på CBS løber nogle måneder, men er ikke en permanent løsning. Nets kigger i øjeblikket på flere andre typer biometriske betalinger og det overvejes løbende hvilke, der skal testes i praksis.

