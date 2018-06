Slik kan Samsung Gear S4 få større batteri

Vi vet ikke mye om Samsung Gear 4 enda, men én ting som i økende grad blir sannsynliggjort er at batteriet har vokst seg større enn det var i Samsung Gear S3 og Samsung Gear Sport. I dag får vi enda en pekepinn i denne retningen i at Samsung nå tilsynelatende planlegger å bruke såkalt Panel Level Packaging (PLP)-produksjonsprosess.



Dette ifølge ET News, der de mener å ha fått fatt på informasjonen fra «kilder innen industrien». Det at nettopp denne prosessen tas i bruk betyr at selve den integrerte kretsen som utgjør minnet tar mindre plass på hovedkortet, slik at mer plass kan brukes til andre komponenter.

Det betyr ikke nødvendigvis at den ekstra plassen vil bli brukt til et større batteri, men det er den mest sannsynlige tolkningen, i og med at det for tiden går rykter om at Gear 4 kommer til å få et batteri på 470 mAh opp fra 380 mAh på Gear S3 og 300 mAh på Gear Sport.

Kostnadsbesparende

Samtidig som man får større plass til et kraftigere batteri gjør denne PLP-metoden produksjonen billigere enn den såkalte wafer-level packaging (WLP)-metoden, hvilket Samsung ville ha brukt om de ikke hadde skiftet.



Om disse besparelsene vil gi utslag på utsalgspris til oss brukere er ukjent, men det er en viss sannsynlighet for at Samsung Gear S4 kan koste mindre enn forgjengerne.

Forhåpentligvis finner vi ut av dette i løpet av året. Når ryktene begynner å tilta regner vi med at vi får tatt en titt på Gear S4 — eller Samsung Galaxy Watch, som den kanskje blir hetende — relativt raskt. Faktisk hevder denne kilden at lansering skal finne sted i august, omtrent på samme tid som Samsung Galaxy Note 9.

Kilde: GSM Arena