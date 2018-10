Razer Phone 2 kommer med lysende Chroma og et velkendt udseende

Den spil-orienterede Razer Phone 2 er nu officiel, og rummer en vifte af mindre opgraderinger i forhold til den oprindelige Razer Phone .

Razer vil ikke have dig til at tænke på deres nyeste telefon som en gaming-telefon. I stedet hævder de, at dette er en regulær topmodel, som tilfældigvis også er en fremragende gaming-maskine.

Med en 5,7” UltraMotion-skærm, som har med en opdateringsfrekvens på 120MHz, et Snapdragon 845-chipset, 8GB RAM, 64GB lagerplads, dual-kamera på bagsiden og et 4.000mAh-batteri, ser den ud til at være godt rustet til at tackle tidens andre topmodeller.

Razer har også udstyret den nye model med glas-bagside og trådløs opladning, samtidig med at de har forbedret kameraerne på bagsiden og øget skærmens lysstyrke med 50% til 645 nits.

Der er opgraderinger nok til at retfærdiggøre en ny model, men det virker mere som en "S"-variant fremfor en helt ny version.

Lys på

Den mest iøjnefaldende nye feature er dog det lysende Chroma-logo på bagsiden af telefonen.

Den kan lyse op i den farve, du vælger ud af et samlet antal muligheder på 16,8 millioner, og det gør du via en app, som er præinstalleret på Razer Phone 2, og du kan sågar få den til at “ånde”, hvis du skulle ønske det.

Prisen for Razer Phone 2 er sat til $799 (omkring 5.150 kroner), hvilket er $100 (645 kroner) dyrere end forgængeren.

Den officielle lanceringsdato for Razer Phone 2 vil være en gang i oktober, men vi forventer snart at få flere detaljer om dette fra Razer.