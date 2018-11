Paras ultrabook 2018: arvostelimme kaikkein keveimmät ja ohuimmat kannettavat

These are the top 5 Ultrabooks that we've reviewed so far, always updated

"Ajat muuttuvat", kuten Bob Dylan lauloi aikanaan. Läppäreiden kohdalla se tarkoittaa, että koneet eivät ainoastaan kevene ja ohene, vaan myös nopeutuvat jatkuvasti. Se pitää erityisen hyvin paikkansa ultrabookien kohdalla, sillä vaikka kaikki osto-oppaamme koneista ovatkin alle kahden sentin paksuisia, tarjoavat ne ällistyttävää suorituskykyä ja akunkestoa. Näiden koneiden kanssa sinun ei siis tarvitse stressata akun loppumisesta tai ohjelmien jäätymisestä.

Itse ultrabook-nimitys juontaa juurensa vuoteen 2011, jolloin Intel halusi kehittää uuden konetyypin kilpailemaan luokan yksinvaltiaan, MacBook Airin, kanssa. Nyt ultrabookeja on markkinoilla jo niin paljon, että on vaikea ymmärtää, miksei Apple ole päivittänyt suosittua malliaan viimeiseen kolmeen vuoteen. Windows 10 -käyttöjärjestelmään luottavat kilpailijat ovat sen sijaan olleet viime vuosina sitäkin kovemmassa vedossa.

Rajasimme etsintämme kymmeneen parhaaseen ultrabookiin. Listaltamme löytyy sekä kaikkien tuntemia perinteisiä valmistajia että Huawein kaltaisia uusia haastajia. Olemme kolunneet laitteet läpi perin pohjin ja arvostelleet ne muotoilun, suorituskyvyn, akunkeston ja hinta-laatusuhteen perusteella. Voit siis päättää itse mitkä tekijät ovat tärkeimpiä juuri sinulle.

1. Huawei MateBook X Pro

Yllättäjästä kehkeytyi vuoden paras ultrabook

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Nvidia GeForce MX150 (2 Gt), Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen 3K-kosketusnäyttö (3 000 x 2 000) | Tallennustila: 256 Gt – 512 Gt SSD

Upea muotoilu

Loistava suorituskyky

Oudosti sijoitettu webkamera

On harvinaista nähdä ultrabook, joka tuhoaisi aiemmat kilpailijansa täydellisesti, mutta Huawei MateBook X Pro onnistuu siinä. Lähinnä puhelimistaan tunnettu kiinalaisvalmistaja yllätti meidät täydellisesti julkaisemalla kannettavan, joka onnistuu täyttämään liki kaikki toiveemme ultrabookeille. Siinä on upea muotoilu, joka vetää vertoja jopa MacBook-mallistolle. Kohtuullisesta hinnastaan huolimatta siinä on lisäksi erittäin terävä 3K-kosketusnäyttö ja tehokkaat komponentit. MateBook X Pro on tämän hetken ylivoimaisesti paras ultrabook.

Lue koko arvostelumme: Huawei MateBook X Pro

2. Dell XPS 13

Vanhan luottokumppanimme on myös erinomainen ultrabook

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen FHD (1920 x 1080) – QHD+ (3200 x 1800, kosketusnäyttö) | Muisti: 128 Gt – 1 Tt SSD

Webkamera on sijoitettu vihdoinkin keskelle

Uusi häikäisevä muotoilu

Aiempaa korkeampi lähtöhinta

Valkoinen malli on mustaa kalliimpi

Ainoastaan 1,21 kiloa painava Dell XPS 13 on ultrabook sanan todellisessa merkityksessä. Kone ei ole missään nimessä halvin vaihtoehto, etenkään Dellin luovuttua edullisemmasta Intel Core i3 -prosessoria käyttävästä mallista. XPS 13 on kuitenkin vaikuttava osoitus siitä mihin nykypäivän ohut ja kevyt kannettava tietokone pystyy. Malliin on päivitetty luonnollisesti Intelin viimeisimmät kahdeksannen sukupolven Core i5- ja i7-prosessorit, mutta myös muun muassa kolme USB-C -porttia sekä uusi tyylikäs valkoista ja ruusukultaa yhdistelevä väritys.

Lue koko arvostelu: Dell XPS 13

3. Surface Laptop 2

Microsoftin premium-ultrabook

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | Näyttö: 13,5-tuumainen PixelSense-näyttö (2 256 x 1 504) | Tallennustila: 128 Gt – 1 Tt SSD

Neliytiminen prosessori

Uusi tyylikäs värivaihtoehto

Ei Thunderbolt 3 -liitäntää

Alkuperäinen Surface Laptop oli julkaisuhetkellään yksi markkinoiden parhaista ultrabookeista. Sitä jarruttivat kuitenkin turhan heikot komponentit ja suppeampi Windows 10 S -käyttöjärjestelmä. Surface Laptop 2 korjaa kuitenkin nämä puutteet tuomalla kannettavaan neliydinprosessorin ja täyden Windows 10:n. Surface Laptop 2 tarjoaakin nyt puhtaan Windows 10 -kokemuksen hintaan, joka ei saa sinua katumaan.

Lue koko arvostelumme: Surface Laptop 2

4. Lenovo Yoga 920

Hybridilaitteiden aatelia

Prosessori: 8. sukupolven Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | Näyttö: 13,9-tuumainen FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Upea muotoilu

Miellyttävän tehokas

Kosketusnäytön näppäimistö voisi olla parempi

Äänekkäät tuulettimet

Harva ultrabook on yhtä upeasti muotoiltu kuin Lenovo Yoga 920. Kone ei ole pelkästään käytännöllinen ja mukautuva, vaan myös silmiä hivelevän tyylikäs. Se on kaiken lisäksi huomattavasti halvempi verrattuna esimerkiksi Microsoftin Surface Book 2:een. Rahoilleen saa vastineeksi upean kokonaan metallista valmistetun rungon, jonka kääntämällä koneesta saa tehtyä tabletin. Yogasta löytyy tehokkaat Intelin viimeisimmät kahdeksannen sukupolven prosessorit, joten se ei jää jalkoihin vaativammissakaan tehtävissä.

Lue koko arvostelu: Lenovo Yoga 920 (englanniksi)

5. HP Spectre 13

Neliydintehoa tyylillä

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 256 Gt – 1 Tt NVMe M.2 SSD

Kaunis muotoilu

Tehokkaat komponentit

Niukasti liitäntöjä

HP Spectre 13 vetää silmäpareja puoleensa, sillä HP on vienyt tyylikkään Spectre-muotoilunsa yhä pidemmälle tuomalla siihen kullanvärisiä elementtejä. Kannettavan ansiot eivät kuitenkaan jää ainoastaan ulkoisiin piirteisiin, sillä myös sisäpuolen komponentit on uusittu täysin. Spectre 13 oli yksi ensimmäisistä ultrabookeista, joihin sai Intelin 8. sukupolven Kaby Lake -prosessorin – ja se näkyy myös koneen tehoissa. Toisaalta tehokas suorituskyky rokottaa samalla kannettavan akunkestoa: ultrabookin toivoisi selviävän yli kuusi tuntia yhdellä latauksella,

Lue koko arvostelu: HP Spectre 13

6. Razer Blade Stealth

Ei pelkkä pelikannettava

Prosessori: Intel Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen UHD (3840 x 2160) – 13,3-tuumainen QHD+ (3200 x 1800) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt PCIe SSD

Aiempaa suurempi ja kirkkaampi näyttö

Gunmetal-malli on aiempaa hillitymmän näköinen

Entistä huonompi akunkesto

Ei 4K-mallia

Monet luulevat, että Razer tekee pelkästään pelikannettavia (englanniksi). Valmistaja yritti muuttaa tämän käsityksen jo vuonna 2016 julkaistessaan Blade Stealhin, mutta viimeistään nyt lienee turvallista todeta, että yritys osaa tehdä myös erinomaisia ultrabookeja. Viimeisimmässä päivityksessä 12,5-tuumainen näyttö vaihdettiin 13,3-tuumaiseen QHD + -näyttöön, mutta valitettavasti Razer on päättänyt toistaiseksi luopua 4K-mallista. Ultrabookin erinomainen suorituskyky kuitenkin korvaa tästä aiheutunutta mielipahaa.

Lue koko arvostelu: Razer Blade Stealth

7. HP Spectre x360

Äärimmäisen kevyt ultrabook Kaby Lake -prosessorilla

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen, FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) | Muisti: 256 Gt – 1 Tt SSD

Äärimmäisen ohut ja kevyt

Pitkäkestoinen ja nopeasti latautuva akku

Ei SD-korttipaikkaa

Näytön paksu alareuna

HP Spectre x360 siirtyi ensimmäisten joukossa seitsemännen sukupolven Kaby Lake -prosessoreihin, mutta malli ei silti ole mikään pelkkä prosessoripäivitys. Tabletiksi mukautuvan hybridilaitteen ulkoasu on saanut logostaan lähtien kokonaan ilmeen ja se on myös aiempaa kevyempi ja ohuempi. Spectressä on lisäksi aiempaa parempi näppäimistö. Niukoista liitännöistään huolimatta Spectre x360 on erinomainen valinta ultrabookiksi.

Lue koko arvostelu: HP Spectre x360

8. Asus ZenBook 3

MacBookin isoveli

Prosessori: Intel Core i5 – i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 16 Gt | Näyttö: 12,5-tuumainen FHD (1920 x 1080) | Muisti: 512 Gt SSD

Kristallinkirkas näyttö

Kulkee keveytensä ansiosta mukana lähes huomaamatta

Hölmösti sijoitettu sormenjälkitunnistin

Ainoastaan yksi USB-C -portti

Asuksen ZenBook 3:ea on vaikeaa olla vertaamatta Applen 12-tuumaiseen MacBookiin. Koneista löytyy pitkä liuta yhtäläisyyksiä, mutta komponentteja tutkimalla alkaa ultrabookeista löytyä myös paljon eroavaisuuksia. ZenBookia vauhdittavat Intelin U-sarjan Core i5- ja i7-prosessorit ja kone onkin ällistyttävän nopea 910 gramman painoonsa nähden. Liitäntöjä Asuksessa voisi olla tarjolla enemmänkin, mutta kokonaisuuteen nähden se on pieni ongelma.

Lue koko arvostelu: Asus ZenBook 3

9. Asus ZenBook UX310

Loistava ultrabook järkevään hintaan

Prosessori: Intel Core i3 – Core i7 | Näytönohjain: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 Gt – 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen, FHD (1920 x 1080) – QHD+ (3200 x 1800) | Muisti: 500 Gt – 1 Tt HDD; 500 Gt – 1 Tt SSD

Uskomattoman kevyt ja ohut

Eloisa, häikäisemätön näyttö

Heikko näytönohjain

Kaiuttimien ääni on metallinen

Ei ole mikään salaisuus, että Apple on luopunut MacBook Airin päivittämisestä. Asuksen Zen Book UX310 on kuitenkin hyvä osoitus siitä, että Windows-käyttöiset ultrabookit voivat olla aivan yhtä hyviä, elleivät jopa parempia. Uutuus on kuumeisesti odotettu päivitys palkitulle ZenBook UX305:lle. Koneesta löytyy niin Intelin Kaby Lake -prosessori, 178 astetta kääntyvä QHD + -näyttö, USB-C -portti kuin kokonaan alumiinista valmistettu ulkokuorikin. Kone on siis erinomainen ehdokas MacBook Airin kruununperijäksi.

Lue koko arvostelu: Asus ZenBook UX310

10. Lenovo Yoga S730

Ohut, kevyt ja edullinen

Prosessori: Intel Core i5 - i7 | Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620 | RAM-muisti: 8 - 16 Gt | Näyttö: 13,3-tuumainen Full HD -kosketusnäyttö (1 920 x 1 080) IPS, heijastamaton | Tallennustila: 256 Gt - 512 Gt PCIe SSD

Kohtuuhintainen

Riittävän tehokas

Lyhyt akunkesto

Lenovo Yoga S730 on erinomainen perus-ultrabook, joka selviää työtehtävistäsi tyhjentämättä koko kukkaroasi. Kannettavassa ei ole markkinoiden pisin akunkesto, mutta muilla osa-alueilla se pärjää mainiosti jopa kalliimmille kilpailijoilleen. Jo 999 euron hintaisesssa perustason Yoga S730:ssä on esimerkiksi nopea 256 Gt:n SSD-levy, neliytiminen prosessori ja 8 Gt:a RAM-muistia. Kohtuullisella 300 euron lisäpanostuksella saa jo 16 Gt:a RAM-muistia, 512 Gt:a tallennustilaa ja nopeamman prosessorin. Jos etsit kohtuuhintaista ultrabookia, suosittelemme tutustumaan Lenovoon.

Lue koko arvostelu: Lenovo Yoga 730

Etkö tiedä mitä etsit? Katso englanninkieliseltä videoltamme seitsemän vinkkiä uuden kannattavan ostoon.