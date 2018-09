Paras selain 2018: Firefox vei voiton maailman suosituimmalta selaimelta

Oikea nettiselain voi vaikuttaa valtavasti jokapäiväiseen surffaamiseesi. Eroja löytyy vaikkapa siinä, priorisoitko nopeaa suorituskykyä, parempaa suojausta tai joustavuutta ladattavilla liitännäisillä.

Omalta mukavuusalueelta poistuminen saattaa kuitenkin osoittautua vaivalloiseksi. Tämänhetkinen selaimesi ei välttämättä ole se paras, mutta olet hyvinkin saattanut tottua sen omituisuuksiin vuosien mittaan hoksaamatta, että parempia ja ennen kaikkea elämää helpottavia ratkaisuja voisi löytyä toisaalta.

Testasimme kaikki suosituimmat selaimet ja asetimme ne paremmuusjärjestykseen. Tässä tulevat vuoden parhaat verkkoselaimet.

Firefox kärsi vuosia nopeuden puutteesta, mutta nyt se on taas pelissä mukana uudelleenkoodauksensa ansiosta.

Firefoxille on tehty kokonaisvaltainen vuosihuolto, ja nyt se on palannut valtaistuimelleen

Erittäin nopea

Järjestelmäresursseiltaan kevyt

Vahvat yksityisyystyökalut

Selaimesta on vaikea löytää moitittavaa

Firefox on saanut isoimman päivityksensä 13 vuoteen. Parannus on niin massiivinen, että selain liitää suorinta tietä listaykköseksemme.

Firefox on aina tunnettu joustavuudestaan ja tuestaan liitännäisille, mutta viime vuosina se alkoi jäädä jälkeen kilpailijoidensa nopeudesta. Viime vuonna julkaistu Firefox Quantum teki kuitenkin selaimen koodiin kokonaisvaltaisen huollon, jonka seurauksena Firefoxin nopeus haastaa nyt Google Chromen. Itse asiassa se on jopa Chromea nopeampi etenkin vanhemmilla koneilla, koska Firefox käyttää RAM-muistia säästäväisesti, vaikka välilehtiä olisi avoinna isokin nippu.

Firefox saalistaa isot pisteet myös yksityisyydensuojastaan. Firefoxia ylläpitävä Mozilla on voittoa tavoittelematon järjestö, mikä tarkoittaa, ettei sillä ole tarvetta myydä käyttäjien dataa kolmansille osapuolille. Kehittäjät myös tekevät säännöllisiä päivityksiä suojatakseen käyttäjiensä yksityisyyttä.

Quantum esitteli myös uuden järjestelmän liitännäisille, joka estää konnamaisia kehittäjiä tekemästä muutoksia selaimen sisäiseen koodiin.

Firefox ei ole aina absoluuttisesti nopein, vaan Chrome vie osalla sivustoista vielä voiton – kuten Mozillan oma videokin näyttää – mutta uusi Firefox on tullut estradille liput liehuen ja nousee tällä erää verkkoselainlistauksemme ykköseksi vuonna 2018.

Chrome on loistelias, nopea ja sopeutuva selain – jos et välitä siitä, että Google seuraa tekemisiäsi.

Jos käytössäsi on tehokas tietokone, on Chrome vuoden paras selain

Nopea suorituskyky

Laajennettavissa lähes mihin tahansa

Vaatii paljon resursseja

Google on rakentanut Chromesta laajennuskykyisen ja tehokkaan selaimen, joka ansaitsee paikkansa listauksen kärkipäässä. W3Schoolin englanninkielisen selaintrendianalyysin mukaan Chromen käyttäjämäärä vain kasvaa, vaikka Microsoft Edgen asennusmäärät ovatkin oletettavasti kasvussa. Miksi näin? Koska Chrome toimii eri alustoilla, on uskomattoman vakaa, vie mahdollisimman vähän näyttötilaa ja yksinkertaisesti on käytettävyydeltään ehkäpä mukavin selain.

Chromeen on mahdollista hankkia ja asentaa äärimmäisen helposti valtava määrä erilaisia liitännäisiä, joilla selaimesta voi aidosti rakentaa kullekin käyttäjälle sopivimman ja yksilöllisimmän. Monet pitävät myös selaimen kyvystä asettaa rajoituksia lapsille sopimattomaan sisältöön.

Chromessakin on toki puutteensa. Se käyttää enemmän resursseja kuin moni muu selain, joten se ei ole kaikkein ihanteellisin valinta laitteille, joiden RAM-muisti on rajallinen. Benchmark-vertailuissa se myös häviää osittain suorituskyvyssä kilpailijoilleen.

Chromen lävitse tähyilevät myös Googlen tuntosarvet, joten käyttäjä saattaa tuntea olonsa epämiellyttäväksi pohtiessaan, kuinka Google tulee käyttämään hänen dataansa. Tähän on kuitenkin lisättävä, että Googlekin on tekemässä muutoksia parantaakseen käyttäjiensä turvallisuutta. Se muun muassa painostaa ankarasti verkkosivustojen ylläpitäjiä ottamaan käyttöönsä https-suojauksen. Tulevissa versioissa Chrome tulee osoittamaan selaimen käyttäjälle hyvin selvästi, mikäli sivustolla ei ole https-suojaa, ja tällä Google pyrkii tekemään suojauksesta koko verkon laajuisen standardin.

Firefoxin tavoin Chrome tukee nykyään WebAuthn-tunnistautumisteknologiaa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että perinteinen salasana korvataan joko kokonaan tai sitä käytetään osana kaksiosaista kirjautumista. Voit lukea lisää aiheesta täällä. Chrome tarjoaa myös paljon ominaisuuksia sovelluskehittäjille, muun muassa yhä parempia kokemuksia virtuaali-headseteille sekä mahdollisuuksia hyödyntää paremmin tiettyjä laitteiden omia sensoreita kuten taustavalaistusta.

Opera on mahtava selain selkeällä käyttöliittymällä ja sisäänrakennetulla mainosblokkaajalla. Lisäksi sen Turbo-ominaisuus tekee hitaammista yhteyksistä käyttökelpoisempia.

Aliarvostettu selain, joka on erinomainen valinta hitaille yhteyksille

Erinomainen Turbo-toiminto

Integroitu mainosten esto

Vähemmän liitännäisiä kuin kilpailijoilla

On sääli, että Operalla on vain noin yhden prosentin markkinaosuus, sillä selain on oikeasti todella laadukas. Se käynnistyy nopeasti, ja käyttöliittymä on erinomaisen selkeä. Se kykenee kaikkeen samaan kuin kilpailijansa ja vähän muuhunkin.

Pääsyy, miksi suosittelemme ainakin kokeilemaan Operaa pääselaimesi rinnalla, on sen Turbo-ominaisuus. Turbo kompressoi selaimesi liikenteen normaalia tiiviimmäksi ja kuljetuttaa sen Operan serverien kautta, mikä tekee selaamisesta valtavasti nopeampaa silloin, kun oma verkkoyhteytesi on hetkellisesti – tai pysyvästi – hidas.

Opera myös vähentää siirretyn datan määrää, mikä on kätevää etenkin käyttäessäsi konetta heikolla yhteydellä tai datapakettisi ollessa rajallinen. Verkkoliikenteesi uudelleenkierrätys puolestaan väistää estot, joita paikallinen palveluntarjoajaoperaattorisi on saattanut asettaa surffailuun. Opera myös väistää automaattisesti "taka-alalle", kun se havaitsee liikenteesi olevan turvallista, etteivät vieraat lähteet pääse häiritsemään yhteyttäsi.

Operassa on sisäänrakennettu mainosten esto, jonka voi toki kytkeä pois päältä käyttäjän niin halutessa. Akunsäästötoiminto puolestaan lupaa parantaa kannettavien akunkestoa.

Edge toimii kaikilla Windows 10 -laitteilla. Se on eristetty kokonaisuus Internet Explorerista, joten sen tietoturva on olennaisesti parempi. Erityinen lukutila helpottaa sivustojen lukemista.

Microsoftin uusi selain toimii saumattomasti Windows 10:n kanssa

Erittäin nopea

Sisäänrakennettu lukutila

Ei toimi Windows 10:tä vanhemmilla käyttöjärjestelmillä

Windows 10:n oletusselain, Edge, ei toimi vanhemmilla Windows-käyttöjärjestelmillä. Emme ole vielä täysin kyenneet ymmärtämään, miksi Windows ylläpitää kahta eri selainta sen sijaan, että yhtiö tekisi Edgestä toimivan myös vanhemmille versioille. Ilmeisesti siksi, että Edge on käyttäjäystävällisempi yksityisille kuluttajille, kun taas Explorer on skaalattavissa hieman paremmin yrityskäyttöön.

Windows 10 -integraatio näyttäisi olevan Edgen pääasiallinen vahvuus. Se toimii hyvin myös tabletilla sekä Cortana-ääniohjauksen kanssa. Erikoista on, että Edge hylkii sivustoja, jotka käyttävät ActiveX:n kaltaisia ei-turvallisia protokollia – ja pakottaa käyttäjän surffaamaan kyseisille sivustoille sen sijaan Explorerin kautta.

Kokonaisuutena Edgen käyttö on silti oikeinkin miellyttävä kokemus. Se on erittäin nopea ja pärjää hyvin benchmark-testeissä. Siinä on sisäänrakennettu lukutila, joka tekee kehnosti rakennetuista tai mainosten täyttämistä sivustoista helppolukuisia. Lisäksi Edgen eristäminen muusta Microsoftin ekosysteemistä takaa sen, ettei Edge kärsi tietoturvamurheista yhtä herkästi kuin isoveljensä Internet Explorer.

On kuitenkin sääli, että Microsoft tuputtaa Edgeä Windows 10 -käyttäjille jopa kornin voimallisesti. Edgestä tulee oletusselain kun avaat linkin sähköpostissasi, työpöydälle ilmaantuu pikakuvakkeita tärkeimmistä käyttöjärjestelmäpäivityksistä ja – mikä huvittavinta – se ehdottaa potentiaaliseksi hakutulokseksi Edgeä, kun alat kirjoittaa Cortanalle hakusanaksi Firefoxia...

Microsoft Internet Explorer on nopea ja tehokas selain, joka käyttää järjestelmän resursseja säästeliäästi. Firefoxin ja Chromen joustavuus siitä kuitenkin puuttuu.

Nopea ja tehokas klassikkoselain ei ole yhtä joustava kuin Firefox ja Chrome

Käyttää koneen resursseja säästeliäästi

Selkeä muotoilu

Heikko liitännäisten tuki

Microsoft Internet Explorer on kokenut pitkän historiansa aikana paljon. Se on välillä dominoinut selainmaailmaa ja sittemmin luisunut kahden pääkilpailijansa taakse. Syynä heikentyvään sijoitukseen oli osin se, että Microsoft määrättiin oikeudessa antamaan asiakkailleen valinnanvapaus ja osin se, että IE:n vanhemmat versiot eivät olleet laadultaan riittävän hyviä.

Internet Explorer 11:ssä ongelmia on korjattu tuntuvasti. Selain on selkeä, tehokas, vahvasti yhteensopiva ja vaatii vähemmän RAM-muistia ja prosessoritehoa kuin vastaavat sivustot vaatisivat Chromen ja Firefoxin käyttäjiltä. WebKitin Sunspider-benchmarkissa Explorer päihittääkin molemmat vastustajansa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että selain olisi täydellinen. Googlen V8-benchmarkissa IE on helisemässä, eikä selain ole yhtä kykenevä hallitsemaan liitännäisiä ja lisäosia kuin monet kilpailijansa.

Käyttäjillä ei ole enää syytä suoranaisesti välttää Exploreria, mutta jos kaipaat yksilöllisempää selailukokemusta, suosittelemme jotakin muuta selainta.

Vivaldi on suhteellisen uusi selain, joka kehittyy jatkuvasti. Sen käyttöliittymä on täysin muokattavissa, vaikkei selain virallisesti vielä liitännäisiä tuekaan.

Rakenna täysin omannäköisesi selain

Uskomattoman muokkautumiskykyinen

Luovia käyttöliittymäominaisuuksia

Ei kaikkein nopein

Tässä on tarjolla jotain uudenlaista. Itse kukin viettänee web-selainten ääressä istuen (aivan liian) paljon aikaa, ja uusi tulokas Vivaldi haluaa tehdä tuosta kokemuksesta mahdollisimman nautinnollisen ja yksilöllisen.

Vivaldin koko tyyli ja käyttöliittymä ovat täysin muokattavissa. Yksi suosimistamme ominaisuuksista on sen innovatiivinen tapa pinota välilehtiä ryhmiin, jolloin käyttäjä ei joudu kärsimään tavallisesti valtavasta välilehtiähkystä.

Vivaldi on rakennettu Chromium-projektin pohjalle, mikä tarkoittaa, että voit tuunata sitä entisestään Chrome Web Storesta saatavilla liitännäisillä. Valitset vain haluamasi pluginin ja klikkaat "Add to Chrome". Osa liitännäisistä saattaa käyttäytyä Vivaldissa hieman eri tavalla kuin Chromessa, mutta suurin osa toimii juuri kuten pitääkin.

Vivaldi on virkistävä ja luova kokemus verkkoselaamiseen. Sitä on ilman muuta hyvä pitää silmällä tulevat vuodet, kun ominaisuuksia tulee lisää.

Tor on voimakkaasti muokattu versio Firefoxin harjoittamasta liikenteen uudelleenreitityksestä.

Enemmän kuin vain selain – täysi paketti verkon turvallisuustyökaluja

Pitää surffailusi tiukasti yksityisenä

Blokkaa seuranta-cookiet

Suorituskyky on hidas

Tor-verkko yhdistetään – luultavasti epäreilusti – useimmiten alamaailman hämäräpuuhien kokoamispaikaksi. On toki totta, että Torin avulla voit päästä sivustoille, joille ei peruskäyttäjällä ole asiaa, mutta Torin todellinen vahvuus tulee sen tarjoamasta yksityisyydestä: Torin kautta tapahtuvan liikenteen jäljittäminen on käytännössä mahdotonta uudelleenreitityksen ansiosta.

Todennäköisesti Tor-selain onkin turvallisin mahdollinen tapa käyttää verkkoa. Mitään ei jäljitetä, mitään ei varastoida, eikä kirjanmerkkejä tai cookieita kerätä. Se perustuu samalle pohjalle kuin aiempi Firefox Extended Support -julkaisu, mutta käyttäjä saa mukaan vielä muutaman muunkin salauspaketin.

Selailutapojasi joudut luultavasti hieman muuttamaan, jottet paljasta todellista henkilöllisyyttäsi, koska Tor on lopulta vain työkalu. Kakkosselaimeksi se on kuitenkin hyödyllinen, kun haluat itsellesi hieman yksityisyyttä. Jos käytät sitä USB-tikun kautta, ei kenenkään tarvitse edes tietää, että käytät Tor-verkkoa...