Paras edullinen puhelin 2018 – eniten vastinetta rahoillesi

Etsitkö uutta, edullista älypuhelinta? Onnittelut, olet päätynyt oikeaan paikkaan, sillä olemme listanneet tähän artikkeliin parhaat vaihtoehtosi.

Takavuosina "paras halpapuhelin" kuulosti ennemminkin varoitukselta kuin houkuttelevalta mainoslauseelta. Termi viittasi lähinnä kehnoihin valmistusmateriaaleihin, verkkaiseen suorituskykyyn, itkunsekaista naurua herättävään näytön resoluutioon ja murheelliseen kameran laatuun.

Mutta menneet ovat menneitä. Samsung Galaxy S8 , iPhone X ja vastaavat huippuluurit varastavat tietysti isoimmat otsikot, mutta tänä päivänä markkinoilta löytyy myös rutkasti kiehtovan laadukkaita ja edullisia budjettipuhelimia.

Tässä meidän näkemyksemme parhaista puhelimista noin 200 euron hintaluokassa.

1. Moto G5

Paras edullinen puhelin

Paino: 145 g | Mitat: 144,3 x 73 x 9,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7 | Näyttö: 5 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 1 920 | Suoritin: Snapdragon 430 | RAM: 2 tai 3 Gt | Muisti: 16 tai 32 Gt | Akku: 2 800 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 5 MP

Osittain metallinen ulkokuori halvalla

Terävä ja eloisa HD-näyttö

Ei kaikkein nopein suoritin

Ei tue NFC-tekniikkaa

Motorolan Moto G5 on edelleen maailman paras budjettipuhelin, joskin Moto G6:n hiljattainen lanseeraus asettaa G5:n aseman vaakalaudalle.

Moto G5 on kuitenkin nyt myynnissä yhä edullisempaan hintaan. Puhelimessa on niin metallinen runko, 1080p-näyttö kuin sormenjälkitunnistinkin.

Nopeinta suoritinta tai NFC-tekniikkaa tästä ei löydy, mutta yleisesti ottaen se on erittäin hyvä kokonaisuus edulliseen hintaansa nähden. Suomessa sen hinta oli elokuussa 2018 halvimmillaan alle 140 euroa.

Lue tästä koko englanninkielinen arvostelumme Moto G5:stä

2. Moto E5 Plus

Suuri näyttö, kestävä akku ja halpa hinta

Paino: 196,6 g | Mitat: 160,9 x 75,3 x 9,4 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.0 | Näyttö: 6 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 440 | Suoritin: Snapdragon 425 | RAM: 3 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 5 000mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 5 MP

Arvokkaan näköinen

Todella suuri akku

Heikko suorituskyky

Tuntuu halvemmalta kuin näyttää

Moto E5 Plus tarjoaa suuren näytön, pitkäkestoisen akun ja halvan hintalapun. Tällainen yhdistelmä tekee siitä loistavan mestariehdokkaan halpapuhelinmarkkinoilla.

Aivan kärkeen se ei listallamme kuitenkaan yllä, sillä sen suorituskyky sekä näytön resoluutio häviävät Moto G5:lle. Hintaakin sillä on muutama kymppi enemmän kuin Moto G5:llä – elokuussa 2018 Moto E5 Plus maksoi suomalaisissa verkkokaupoissa 189 euroa.

Lue tästä koko englanninkielinen arvostelumme Moto E5 Plussasta

3. Moto E4 Plus

Paras halpapuhelin, jos ykköskriteerisi on loistava akunkesto

Paino: 198 g | Mitat: 155 x 77,5 x 9,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7.1.1 | Näytön koko: 5,5 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 280 | Suoritin: MediaTek MT6737 | RAM: 3 Gt | Muisti: 16 tai 32 Gt | Akku: 5 000mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 5 MP

Loistava akku

Sormenjälkitunnistin

Rajallinen teho

Epävarma kamera

Loistava Moto E4 Plus on halpa, mutta siinä on ilmiömäinen akunkesto, sormenjälkitunnistin ja korkealuokkaiselta tuntuva muotoilu.

Puhelimen suorituskyvyssä on hivenen toivomisen varaa, mutta akunkesto hyvittää tämän: Yhdestä latauksesta riittää virtaa kahden päivän käyttöön. Jos ratkaisevat kriteerisi ovat hinta ja akun kestävyys, Moto E4 Plus on loistovalinta.

Suomalaisissa verkkokaupoissa sen hinta oli elokuussa 2018 noin 150 euroa (16 gigatavun muistilla).

Lue tästä englanninkielinen arvostelumme Moto E4 Plussasta

4. Nokia 6 (2017)

Edullista premium-tasoa ikoniselta merkiltä

Paino: 169 g | Mitat: 154 x 75,8 x 7,9mm | Käyttöliittymä: Android 7.1.1 | Näytön koko: 5,5 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 1 920 | Suoritin: Snapdragon 430 | RAM: 3 tai 4 Gt | Muisti: 32 tai 64Gt | Akku: 3 000mAh | Kamera: 16 MP | Etukamera: 8 MP

Laadukas muotoilu

Sormenjälkitunnistin

Lataaminen kestää pitkään

Rajallinen akunkesto

Nokia on tehnyt paluun parhaiden edullisten puhelinten listallemme laskettuaan Nokia 6:n hintaa.

Puhelimessa on 5,5 tuuman Full HD -näyttö, metallinen ulkokuori ja sormenjälkitunnistin. Akku ei ole kaikkein paras, muttei mahdottoman huonokaan. Malli on yksi suosikeistamme edullisten puhelinten markkinoilla juuri nyt.

Lue tästä kattava arviomme Nokia 6:sta

5. Honor 9 Lite

Lippulaiva-ominaisuuksia halpaan hintaan

Paino: 149 g | Mitat: 151 x 71.9 x 7,6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.0 | Näyttö: 5,65 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 160 | Suoritin: Kirin 659 | RAM: 3 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 3 000mAh | Kamera: 13 MP + 2 MP | Etukamera: 13 MP + 2 MP

Laadukas muotoilu

18:9 Full HD -näyttö

Lasi kerää erittäin paljon sormenjälkiä

Kamera toimii kehnosti huonossa valaistuksessa

Honor 9 Lite on vahva tekijä. Se lainaa sekä kaksoiskameran (ja kaksoisetukameran) että muotoilunsa suoraan Honor 9:ltä. Puhelimessa on lisäksi sormenjälkitunnistin ja kohtuullisen kokoinen Full HD -näyttö.

Kamerat eivät toimi parhaiten hämärässä, mutta laitteen hinta-laatu-suhde on silti kohdillaan.

Honor 9 Lite maksoi suomalaisissa verkkokaupoissa elokuussa 2018 noin 200 euroa.

Lue tästä koko englanninkielinen arvostelumme: Honor 9 Litestä

6. Moto G6 Play

Pitkäkestoinen akku ja kohtuullinen näyttö edulliseen hintaan

Paino: 175 g | Mitat: 154,4 x 72,2 x 9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.0 | Näyttö: 5,7 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 440 | Suoritin: Snapdragon 430 | RAM: 3 Gt | Muisti: 32 Gt | Akku: 4 000mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

Hyvä akunkesto

Yllättävän hyvä näyttö

Kamera hieman hidas

Keskinkertaisen tasoisia yökuvia

Moto G6 Play on G6-sarjan tavanomaisin malli, mutta tälläkin on paljon tarjottavaa. Puhelimessa on pitkäkestoinen akku sekä kohtalainen näyttö. Jos budjettisi on tiukka, tätä on helppo suositella.

Jos hintahaarukkasi venyy Moto G6:een asti, saat lisäksi lasisen takakuoren, terävämmän näytön ja paremman sekä monipuolisemman kameran. Muussa tapauksessa G6 Play ajaa kyllä asiansa.

Puhelin maksoi elokuussa 2018 noin 200 euroa.

Lue koko englanninkielinen arvostelumme Moto G6 Playsta

7. Moto E4

Kukapa olisi arvannut, että näin halpa voi olla näin hyvä?

Mitat: 144,7 x 72,3 x 9,3 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7.1.1 | Näytön koko: 5 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 280 | Suoritin: MediaTek MT6737 | RAM: 2 Gt | Muisti: 16 Gt | Akku: 2 800 mAh | Kamera: 8 MP | Etukamera: 5 MP

Linjakas muotoilu

Sormenjälkitunnistin

Heikko suorituskyky

Pienehkö akku

Moto E4 ei ole suosikkihalpapuhelimemme, eikä se ole kategoriassaan edes Motorolan paras, mutta jos etsit todella halpaa puhelinta, tämä on tutustumisen arvoinen vaihtoehto.

Pidimme erityisesti linjakkaasta muotoilusta, Android 7 -käyttöjärjestelmästä, sormenjälkitunnistimesta sekä hyvästä hinta-laatu-suhteesta. Suurin miinus on 16 gigan muisti sekä keskimääräistä heikompi suorituskyky, mutta jos niistä pääsee yli, E4 voi olla oikein oiva valinta.

Elokuussa 2018 sen hinta suomalaisissa verkkokaupoissa oli vain hieman päälle sata euroa.

Lue tästä koko englanninkielinen arvostelumme Moto E4:stä

8. Honor 6A

Luotettava halpapuhelin säästää myös muutamassa väärässä paikassa

Paino: 143 g | Mitat: 143,7 x 71 x 8,2 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7 | Näytön koko: 5 tuumaa | Resoluutio: 720 x 1 280 | Suoritin: Qualcomm Snapdragon 430 | RAM: 2 tai 3 Gt | Muisti: 16 tai 32 Gt | Akku: 3 020 mAh | Kamera: 13 MP | Etukamera: 8 MP

Kelvollinen kamera

Esimerkillinen akunkesto

720p-näyttö tuntuu askeleelta taaksepäin

Ei sormenjälkitunnistinta

Honor 6A:ssa on entistä parempi akunkesto, sitä on vakaampi käyttää ja sen kamera on edistyneempi 5C-malliin malliin verrattuna. Sen hinta on pysynyt kuitenkin yhä erittäin edullisena.

Android 7 Nougat -käyttöjärjestelmä ja Qualcomm Snapdragon -suoritin takaavat vakaan käyttökokemus, mutta Honor 6A:n ostaja joutuu harmillisesti tyytymään vain 720p-näyttöön.

Elokuussa 2018 puhelimen sai suomalaisista verkkokaupoista halvimmillaan vain 99 eurolla.

Lue kattava englanninkielinen arviomme Honor 6A:sta