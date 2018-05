Parhaat puhelimet 2018: Esittelyssä 15 suosikkiamme

Samsung Galaxy S9 Plus: Markkinoiden paras puhelin

Mikäli haluat tietää, kuka on valmistanut tämän hetken parhaimman älypuhelimen, olet tullut oikeaan paikkaan.

Olemme viettäneet tunteja vertaillen puhelimia keskenään valitaksemme sinulle 15 parasta vaihtoehtoa. Huomioimme vertailussa laitteiden suorituskyvyn, ominaisuudet, muotoilun – sekä tärkeimpänä puhelimen hinta-laatusuhteen. Päivitämme listaa jatkuvasti uusien julkistusten ja hinnanmuutosten yhteydessä.

Lisäsimme vastikään listallemme Sony Xperia XZ2:n, mutta kyseinen laite ei tällä kertaa yltänyt kymmenen parhaan joukkoon. Tällä hetkellä listamme kärkipaikkaa pitää Samsung Galaxy S9 Plus. Puhelin on ansainnut paalupaikkansa, sillä se loistaa kaikkien edellä mainittujen ominaisuuksien osalta. Erityismaininnan ansaitsevat sen uskomaton näyttö, upea kamera ja vaikuttava muotoilu.

Haluamme kuitenkin tarjota jokaiselle jotain. Mikäli etsit vaikkapa iPhonea, löytyy tältä listalta muutama malli myös sinulle (kukaan tuskin yllättyi siitä, että iPhone X on listamme paras iPhone). Listaltamme löytyy myös puhelimia, jotka loistavat joissain ominaisuuksissa, mutta jäävät yleisellä tasolla S9 Plussaa heikommiksi. Sinun ei tarvitse myöskään huolehtia, jos budjettisi ei riitä listamme parhaisiin puhelimiin, sillä otimme mukaan myös hieman edullisempia vaihtoehtoja.

Mitä ikinä etsitkään, löydät listaltamme varmasti sinulle sopivan puhelimen. Tässä ovat huhtikuun 2018 parhaat puhelimet:

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

1. Samsung Galaxy S9 Plus

Markkinoiden paras Android-puhelin

Julkaistu: Maaliskuu 2018 | Paino: 189 g | Mitat: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 64 Gt tai 128 Gt | Akku: 3 500 mAh | Kamera: Kaksoiskamera 12 MP | Etukamera: 8 MP

Erinomainen muotoilu

Kuvien laatu on loistava etenkin heikossa valaistuksessa

Akunkesto ei ole yhtä hyvä kuin osalla listamme puhelimista

Image 1 of 4 (Image: © Samsung) Image 2 of 4 (Image: © Samsung) Image 3 of 4 (Image: © Samsung) Image 4 of 4 (Image: © Samsung)

Samsung Galaxy S9 Plus on suurella näytöllä varustettu puhelin, jossa yhdistyvät kaikki tämän hetken parhaat ominaisuudet. Kokonaisuus on erittäin toimiva ja nautimmekin suuresti tämän puhelimen testaamisesta.

Näyttö: Puhelimessa on 6,2-tuumainen Super AMOLED-näyttö. Näyttö on yksi markkinoiden parhaista, sillä värintoisto on uskomattoman hyvä ja laite tarjoaa yhden parhaista katselukokemuksista, jonka voit puhelimella saada.

Akku: S9 Plussan akunkesto on parempi kuin S9:ssä, kiitos sen 3 500 mAh:n akun. Tästä huolimatta akku on mielestämme tämän puhelimen heikoin osa-alue, sillä se ei kestä niin kauaa kuin olisimme toivoneet.

Kamera: S9 Plus -mallin kamera on yksi markkinoiden parhaista ja onnistuu vakuuttamaan myös heikossa valaistuksessa.

Lyhyt yhteenveto: Mikäli etsit puhelinta, jossa on suuri näyttö sekä kaikki viimeisimmät ja hienoimmat ominaisuudet, on Galaxy S9 Plus oikea valinta sinulle.

Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy S9 Plus