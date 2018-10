Oktoberoppdateringen til Windows 10 introduserer ray tracing via DirectX

Microsoft har dyttet oktober 2018-oppdateringen til Windows 10 ut til verden, og med den en hel rekke nye egenskaper. Av disse er antageligvis den mest spennende for gamere – i alle fall de som har kjøpt et av Nvidias nye GeForce RTX-skjermkort –støtten for ray tracing is OS-et.

Mer spesifikt: Denne denne store oppdateringen introduserer den første offentlige støtten for Microsoft DirectX Raytracing (forkortet DXR). Dette betyr at Windows 10-PC-er med oktober 2018-oppdateringen installert nå støtter ray tracing i sanntid – i motsetning til forhåndsrendrerte sekvenser – såfremt GPU-en i bruk også støtter teknologien.

Selvsagt er det slik at Nvidias nye Turing-baserte grafikkort, GeForce RTX-modellene, står i særposisjon når det gjelder å kunne lage visuell magi med en ekstra dose realisme via ray tracing.

DirectX Raytracing kommer også til å gjøre det mulig for alle andre skjermkort utover Nvidia GeForce RTX-kortene å prosessere ray tracing, om eksempelvis AMD skulle velge å introdusere slike GPU-er. Snarere enn å være slave av Nvidias proprietære RTX-teknologi er DXR en universell standard for alle som bruker Windows 10.

Lysstråler

Ray tracing handler om mer realistiske lyseffekter, skyggedetaljer og tilknyttede elementer som refleksjoner. Alle disse forbedrede komponentene gjør at spillomgivelsene i større grad ligner på den virkelige verden. Det har gått såpass langt at man nå integrerer refleksjoner av eksplosjoner i refleksjonene øyet til en karakter gjør, som sett i eksempelvis videoer sakset fra «Battlefield V».

Naturlig nok trenger spillene i seg selv å være programmerte til å ta i bruk ray tracing, og litt av problemet per nå er at det ikke finnes noen spill på markedet som nettopp har støtte for dette.

De er dog på vei, hvilket inkluderer ovennevnte «Battlefield V», «Metro Exodus» samt «Shadow of the Tomb Raider», der sistnevnte har en patch på vei som skal aktivere støtte for teknologien. Det er også en hel rekke andre spill på vei, om man skal basere seg på Nvidias presentasjon, som nevnte 21 kommende spill med støtte for teknologien.

«Battlefield V» kan være førstemann ut som kan smykke seg med ray tracing, siden dette skal ha støtte ved lansering (via en patch som kommer samme dag som spillet, hvilket forventes i butikkene 20. november). Ikke lange ventetiden, med andre ord.

Som vi tidligere har nevnt har Microsoft allerede gjort oktoberoppdateringen tilgjengelig for nedlasting, så det er mulig å installere den allerede nå, om man ikke velger å vente til den automatiske oppdateringen som skal begynne den 9. oktober.

Kilde: Digital Trends