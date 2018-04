Nyt BioShock-spil meldes på vej

Et tophemmeligt studie arbejder tilsyneladende på en ny tilføjelse til BioShock-serien, ifølge en nylig rapport fra Kotaku.

I forbindelse med en artikel om de aktuelle opgaver i Mafia 3´s udviklingsstudio, Hangar 13, rapporterer Kotaku, at der er findes et studie beliggende lige ved siden af, og at holdet her arbejder på de tidlige stadier af det næste BioShock-spil med kodenavnet Parkside.

Holdet er ifølge rapporten sammensat ved en "diskret rekruttering" på tværs af videospilindustrien", og projektet er så fortroligt, at selv kollegaer på Hangar 13 ikke var sikre på, hvad der blev arbejdet på.

Tophemmeligt

Ifølge en kilde tæt på projektet holder teamet lav profil øjeblikket: "de forsøger indgående at finde ud af, hvad kerneegenskabene skal være. De vil ikke løbe ind i samme problem, som mange andre studier har, hvor der er for mange mennesker og ikke noget at sætte dem til".

Det er ikke helt overraskende, at 2K ønsker at opfinde en anden titel til en af

sine mest elskede og succesfulde franchises. Og i betragtning af at der nu er gået fem år siden udgivelsen af



BioShock Infinite er tiden muligvis til, at en anden titel lanceres.

Take-Two har tidligere sagt, at "en meget ventet ny titel fra en af 2Ks største franchises" vil blive udsendt inden marts 2019. Det er dog i øjeblikket almindeligt anerkendt, at denne titel bliver Borderlands 3.

I betragtning af at BioShock-holdet fortsat er så lille og hemmeligt, forestiller vi os, at spilets officielle udgivelsesdato ligger længere ude i fremtiden.

Det ville være interessant at finde ud af, hvem der arbejder på spillet nu, hvor Ken Levine har droppet Irrational Studios og er flyttet til andre projekter med Ghost Story Games.