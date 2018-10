Nu kan du snart overføre penge online med Skypes Windows 10-app

Skype lader nu Windows 10-brugere sende penge over tjenesten via PayPal, om end funktionen lige nu kun er i testfasen. Men det lader til, at funktionen kommer med udgivelsesversionen af Skype meget snart.

Tidligere har denne funktion været tilgængelig for mobilbrugere af Skype på Android og iOS, og som MS Power User har spottet, er den nu tilgængelig for de såkaldte "Windows Insider"-brugere, der tester preview-versionen af Skype (du skal bruge version 14.32.42.0).

Som nævnt foregår pengeoverførslen online fra Skype via PayPal, så du har brug for en konto hos både PayPal og Microsoft.

Nemt at flytte penge

Det er meget enkelt at overføre penge ved hjælp af funktionen: Du klikker bare på knappen Money i din profil og vælger derefter Send Money eller Request Money for at udføre de respektive opgaver.

Både afsenderen og modtageren af pengene skal dog befinde sig i et land, hvor funktionen er understøttet. I øjeblikket er Skype Money tilgængelig i Danmark og en lang række andre europæiske lande samt USA, Australien, New Zealand og Canada – du kan se en liste over samtlige lande her.

Indledningsvis understøttes en ret bred vifte af valutaer, herunder danske kroner, amerikanske, australske, new zealandske og canadiske dollars samt britiske pund og euro. Udover vores danske kroner er der ikke så mange andre europæiske valutaer med lige nu, men der bliver angiveligt føjet flere til listen inden længe.

Det er værd at bemærke, at du ikke bliver afkrævet en gebyr for pengeoverførsel af Microsoft, men i nogle tilfælde kan PayPal kræve et gebyr, eksempelvis ved overførsel på tværs af landegrænser.