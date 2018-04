– 8 milliarder dollar er ikke er så mye som det høres ut, sier Netflix-sjefen om nye satsinger

Det koster penger å lage det inneholdet publikum vil ha. Mye penger. Netflix satser stort i 2018, og har satt av 8 milliarder dollar (62 milliarder kroner) til nytt originalt innhold og videreføring av populære serier.

De fleste vil nok mene at det er et stort tall. For Netflix og toppsjefen Reed Hastings er det derimot ikke nok.

Hastings deltok på en TED-konferanse nylig, og der innrømmet han at strømmegiganten forbereder seg på hard konkurranse nå som Disney planlegger sin egen strømmetjeneste og Amazon fortsetter å pumpe milliarder inn i sine serier.

– Det finnes så mange gode serier på andre tjenester, så vi har mye arbeid foran oss, sa han.

Samtidig understreket han også at summen gjelder for hele verden, og at det derfor ikke er så mye som det høres ut.

Ja, nettopp.

Satser på brokkoli

Netflix vil også forsikre seg om at pengene brukes på riktig måte – altså ikke på «Marco Polo» og nylig kansellerte «Everything Sucks» – og Hastings avslørte litt mer om hvordan algoritmene deres fungerer.

Ikke overraskende er det dine valg som legger føringer for hva Netflix vil satse på, ikke hva du rangerer som bra eller dårlig.

– Når vi setter karakterer, er vi opptatt av hva vi selv ønsker at vi skal like – vi strekker oss etter å være den beste utgave av oss selv. For oss i Netflix fungerer det best å se på de faktiske valgene folk gjør, forklarte han.

Samtidig understreket Hastings at det ikke nødvendigvis betyr at de bare vil lage folkelige serier som egner seg til lange seriemaraton – det skal også bli mer «brokkoli» i utvalget.

– Vi har godteri, men vi har også masse brokkoli, og med en god blanding får du et sunt kosthold. Vi vil ha variasjon.

Netflix gjør alt de kan for å få tak i de rette seriene og filmene, og det innebærer også å gjøre mest mulig data tilgjengelig for hele selskapet. I den forbindelse går Hastings så langt som å kalle Netflix «det motsatte av Apple».

– De holder avdelinger adskilt, mens vi gjør det motsatte. Alle får vite alt. Jeg får stadig høre om store avgjørelser som jeg ikke hadde noe med å gjøre.

Du kan forvente at flere store avgjørelser blir tatt i løpet av året. Netflix har allerede trukket seg helt ut av Cannes på grunn av Frankrikes strenge lover rundt strømming, og de legger seg stadig ut med Hollywood ved å satse på storfilmer som «Bright» uten å slippe dem på kino først.

Hastings sier han liker konkurransen:

– Jeg elsker å ta opp kampen med Disney og HBO – det er det som holder meg gående.

For oss er det sterk kaffe, men alle har sin greie.

