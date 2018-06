Live stream VM – sådan ser du alle 64 kampe

Ventetiden er endelig forbi! Efter fire lange år er FIFA World Cup 2018 nu endelig sparket i gang i Rusland. 32 hold deltager, og i morgen spiller Danmark sin første kamp mod Peru. Du kan se Danmarks kampe på TV 2 Play og DR.

En fornyet aftale mellem DR og TV2 betyder dog, at du også har mulighed for at livestreame alle 64 kampe via streamingtjenesten TV 2 Play.

Men det kræver, at du opretter et TV2 Play-abonnement, som koster 99 kroner for ”hele pakken” med reklamer og 139 kroner uden reklamer om måneden. Du kan læse mere om de forskellige abonnementer på TV 2 Play her.

Du kan også livestreame de kampe, DR har rettigheder til via DRs hjemmeside eller app. Du kan læse mere om fodbold på DR her.

Så find klaphatten frem og se VM på din tablet, telefonen, pc, Mac, Smart TV, Apple TV eller chromcast, når du vil.

Se hele kampprogrammet til VM 2018 her