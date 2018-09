Kuinka aloittaa striimaaminen? Mikkis, Ninaonilo ja MattePlays vastaavat

[Kuvassa vasemmalta MattePlays, Mikkis ja Ninaonilo.]

Kuka nyt muka jaksaisi katsoa monta tuntia toisen pelaamista? Ilmeisesti aika moni, sillä viidellä tunnetuimmalla suomalaisstriimaajalla on yhteensä noin miljoona seuraajaa Twitchissä. YouTuben puolella luku on vieläkin suurempi: Viidellä suosituimmalla suomalaisella pelikanavalla on yhteensä noin 3,8 miljoonaa tilaajaa.

Pelaamisesta on kehittynyt viime vuosina yhä vakavasti otettavampi harrastus, jota ei pidetä enää ajanhukkana, vaan esimerkiksi mahdollisuutena kehittää ongelmanratkaisukykyjä ja kielitaitoa – tai vain yksinkertaisesti rentoutua hyvien ystävien seurassa.

Samalla myös striimaamisen suosio on kasvanut valtavasti. Pelistriimien chateistä on tullut kuin Habbo-hotellin huoneita, joissa vaihdetaan kuulumisia ja luodaan uusia tuttavuuksia. Striimaajat itse juttelevat usein tuntien ajan webkameralle kertoen päivästään, reagoiden pelin tapahtumiin tai lukien katsojien kirjoittamia kommentteja.

Ammattilaisten vinkkejä

Haastattelimme juttua varten kolmea suomalaista tubettajaa ja Twitch-striimaajaa. Osa heistä tekee videoita myös muista aiheista, mutta keskityimme haastattelussa juuri pelistriimaukseen.

Tässä haastattelemamme striimaajat:

MattePlays

[Kuva: Julius Konttinen] MattePlays on tehnyt pelivideoita YouTubeen jo viiden vuoden ajan ja pitänyt lisäksi omien sanojensa mukaan Twitch-striimejä jo kauan ennen YouTube-uraansa. Osa katsojista saattaa tuntea hänet nykyään paremmin vlogeista tai Eeddspeaksin ja Vinkareen videoista, mutta Matte ei ole siitä huolimatta unohtanut myöskään kanavansa kivijalkaa: pelaamista. Voit seurata MattePlaysin (Twitchissä Matteplays_) videoita ja striimejä alla olevista linkeistä: YouTube Twitch (Image: © Julius Konttinen)

Mikkis

[Kuva: Mikkis] Mikkis (aiemmin FortniteWins) on yksi Suomen tunnetuimmista Fortnite-striimaajista. Hän pitää hallussaan monia Fortniten Suomen ennätyksiä, kuten tappoennätyksiä solossa, duossa ja 50v50:ssä. Mikkiksellä on myös Suomen pisin solo win streak ja yli 2 600 voittoa. Hän perusti YouTube-kanavansa vasta alle vuosi sitten, mutta on onnistunut keräämään jo yli 60 tuhatta tilaajaa. Mikkis pelaa Fortnitessa nimimerkillä Pallo. Pääset Mikkiksen YouTube-kanavalle tästä (Image: © Mikkoville Palm)

Ninaonilo

[Kuva: Nestori Majoinen] Ninaonilo on striimannut omalle Twitch-kanavalleen jo vuodesta 2014. Hänen striimaamisensa lähti alun perin piirtämisestä, mutta nykyään Nina striimaa myös pelaamista ja IRL-striimejä, kuten kavereiden kanssa hengailua kaupungilla, ruoanlaittoa tai vaikkapa puissa kiipeilyä. Nina panostaa vahvasti katsojiensa osallistamiseen ja on luonut sitä varten oman Messis-yhteisönsä. Hän järjestää yhteisön kanssa erilaisia tempauksia ja keskustelee aktiivisesti striiminsä katsojien kanssa. Ninan striimit, YouTube-videot ja sosiaalisen median julkaisut painottuvat luovuuden, itsensä kehittämisen ja haastamisen sekä elämäntapojen ympärille. Voit seurata Ninaonilon videoita ja striimejä alla olevista linkeistä: YouTube Twitch (Image: © Nestori Majoinen)

Kuinka aloitit striimaamisen?

Matteplays:

"Aloitin itse jo kauan ennen Youtube-uraani striimailemaan Twitchiin. Innostus aloittaa striimaamimen lähti varmaan sen nimiseltä ruotsalaiselta striimaajalta/tubettajalta kuin IncredibleOrb. Katselin aikoinaan hänen striimejä TODELLA paljon ja rupesin miettimään, että pitäisikö sitä itsekin kokeilla. Striimailin eräälle toiselle kanavalleni silloin, mutta ei siellä kyllä ollut katsojia yleensä kuin vain 1-2. Myöhemmin, kun ”tubetus-urani” lähti kasvuun, perustin Youtube-kanavaani varten oman Twitch-kanavan ja rupesin striimailemaan sinne aktiivisesti."

Mikkis:

"Alun perin sain inspiraation tubettamiseen, kun kaverini (Tohtorin autopaja) sai täyteen 10 tuhatta tilaajaa. Alkuun tein [tavallisia] videoita, mutta kukaan ei oikein löytänyt niitä, joten aloitin striimaamisen, ja siitä kanavani lähti nousuun."

Ninaonilo:

"Se lähti puhtaasta mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta. Olin kyllä kuullut striimaamisesta, mutta en ollut koskaan katsonut striimejä. Idea oman ohjelman lähettämisestä nettiin muiden katsottavaksi tuntui hauskalta ja mielenkiintoiselta. Minulla oli kavereita, jotka tiesivät aiheesta enemmän ja kysyin heiltä neuvoa päästäkseni alkuun striimaamisessa. He auttoivat minua asentamaan oikeat ohjelmat ja kertomaan, mistä minun kannattaa lähteä liikkeelle. Kaverini auttoivat minua alussa todella paljon ja olivat myös muun muassa moderaattoreina chatissani. Erityiskiitos Jennalle ja Nikolle!

Striimasin aluksi digitaalista piirtämistä ilman webkameraa ja mikrofonia. Jaoin piirtostriimiäni Twitchiin ja aloin vähitellen saamaan piirtämisestä kiinnostuneita katsojia. Piirsin tuolloin League of Legends -pelihahmoja ja jaoin striimini linkkiä muun muassa peliin liittyviin Facebook-ryhmiin. Katsojayhteisöni toivoi, että käyttäisin piirtäessäni myös mikrofonia ja webkameraa, joten kehitin striimiäni heidän toivomaansa suuntaan. Yhteisöni palaute on edelleenkin tärkeää minulle."

Onko sinulla jotain vinkkejä aloittelevalle striimaajalle?

Matteplays:

"Mikäli katsojamäärät kiinnostavat, pitää olla sinnikäs ja ahkera. Jos aloitat ihan nollasta ns. ”striimiuran” (ei seuraajia muissa someissa suuria määriä), niin katsojakunnan kasvattaminen on aluksi todella vaikeaa. Erottumalla jotenkin joukosta tai olemalla muuten vaan todella viihdyttävä, pärjää jo pitkälle. Mikäli olet sellainen, ettei katsojamäärät juurikaan kiinnosta, niin suosittelen vain hommaamaan hyvän tietokoneen ja internet-yhteyden, millä saat hyvälaatuista kuvaa striimattua."

Mikkis:

"Ole positiivinen! Itse en tätä alkuun tajunnut ja menetin paljon katsojia sen takia. Musta alettiin tekemään pilavideoita, kun meni hermot striimeissä. Lisäksi, jos oot hyvä keksimään aiheita, mitä muut ei oo vielä keksinyt, niin ne saa yleensä eniten huomiota, jonka avulla porukka alkaa puhumaan sun kanavasta ja pääset eteenpäin nopeammin. Plussaa on, jos oot hyvä pelaamaan pelejä, mitä striimaat tai jos pelaat niitä tavalla, jolla erotut muista."

Ninaonilo:

”Mieti millaista striimiä haluaisit itse katsoa ja ala tekemään sellaista! Aloittelevat striimaajat saattavat tosin joutua striimaamaan pitkiäkin pelisessioita ilman, että he saavat yhtäkään katsojaa, joten haluaisin antaa myös yhden hieman erikoisemman vinkin: opettele puhumaan itseksesi. Kerro tarinoita, omia kuulumisiasi ja ajatuksiasi.

Yksin puhuminen saattaa aluksi tuntua hölmöltä, mutta se on hyödyllistä harjoitusta. Kun uusi katsoja alkaa seuraamaan striimiäsi, sinulla on enintään kymmenen sekuntia aikaa vakuuttaa hänet jäämään striimiisi. Jos istut tuon ajan vain hiljaa koneesi ääressä, et todennäköisesti saa vakuutettua katsojaa.

Puhuminen ja tarinoiminen ovat todella hyviä keinoja uuden katsojan koukuttamiseksi. Kun kerrot hieman itsestäsi, katsoja pääsee heti jyvälle siitä, kuka olet, mitä teet ja mihin hän voi samaistua sinussa.”

YouTube, Twitch vai molemmat?

Matteplays:

"Striimausalustana pidän tällä hetkellä enemmän Twitchistä. Twitch on keskittynyt lähes pelkästään striimaamiseen, joten siinä on paljon enemmän juuri striimaamiseen liittyviä ominaisuuksia. Twitchistä löytää myös paljon helpommin uusia striimaajia sen omilla hakuominaisuuksilla. Voit etsiä striimejä esimerkiksi pelin nimellä tai striimaajan kielellä."

Mikkis:

"Kannattaa miettiä, onko striimaamasi peli isompi juttu YouTubessa vai Twitchissä. Esimerkiksi Twitch oli ihan kuollut paikka suomalaiselle Fortnitelle, kun aloitin striimaamisen. Tietenkin, jos saat ison katsojakunnan Twitchiin, siellä on Twitch Prime – jos siis ajatellaan rahan kannalta – mutta jos striimaat englanniksi, niin ehdottomasti Twitch."

Ninaonilo:

"Riippuu todella paljon siitä, mitkä omat käyttötarkoituksesi ovat. YouTube on parempi alusta tavallisiin videoihini, mutta käytän striimaamiseen pelkästään Twitchiä. Omalla kohdallani tämä jako on ollut kaikkein toimivin. Jos puhutaan puhtaasti striimaamisesta, Twitch on käytetympi alusta livestriimien lähettämiseen ja katsomiseen. Siinä on myös paljon hyviä puolia, mitä YouTubessa ei ole. YouTube on kyllä ottamassa Twitchiä kovaa vauhtia kiinni, mutta tällä hetkellä Twitch on omasta mielestäni edelleenkin toimivampi alusta livestriimaamiseen.

Aloittelevan striimaajan kannattaa miettiä, mitä ominaisuuksia tarvitsee ja valita sen mukaan itselle sopivin alusta."

Kannattaako minun striimata suomeksi vai englanniksi?

Matteplays:

"Itse suosittelen ihan suomeksi. Mikäli haluat kasvattaa katsojamäärääsi, niin englanninkielisissä striimeissä on paljon vaikeampi ”ponnistaa ylöspäin”, koska siellä kilpailu on paljon kovempaa ja suurempaa johtuen yksinkertaisesti siitä, että englanninkielisiä striimaajia on todella paljon enemmän. Itse striimaan suomeksi ihan yksinkertaisesti sen takia, koska Youtubessa ja kaikissa muissa someissa teen sisältöä suomeksi ja katsojakuntani koostuu pelkästään suomalaisista."

Mikkis:

"Jos olet oikeasti hyvä puhumaan englantia, niin anna mennä! Suomalaisia katsojia on vain murto-osa verrattuna niihin, jotka ymmärtävät englantia. Mutta jos olet huono puhumaan englantia, niin sitten kannattaa striimata ihan suomeksi."

Ninaonilo:

"Jos aloittaisin striimaamisen uudelleen puhtaalta pöydältä, striimaisin todennäköisesti englanniksi. Englanninkielisillä striimeillä on suuremmat laajennusmahdollisuudet kuin suomenkielisillä, koska englantia ymmärtäviä ihmisiä on yksinkertaisesti niin paljon enemmän kuin suomenkielisiä. Englanniksi striimaaminen on siis fiksumpi vaihtoehto suuremman yleisön tavoittamiseen.

Toisaalta suomeksi striimaamalla on ehkä helpompi päästä nousemaan Suomen sisällä, koska kohdeyleisö on pienempi ja helpommin lähestyttävä. Siinä tapauksessa valitsisin suomen. Valinta on kuitenkin ennen kaikkea itsestä kiinni. Tuntuuko sinusta luontevammalta striimata äidinkielelläsi vai jollain muulla kielellä?"

Mitä striimausohjelmaa käytät?

Matteplays:

"Käytän striimaamiseen OBS-nimistä ilmaisohjelmaa."

Mikkis:

"OBS:ää (Open Broadcast Software)."

Ninaonilo:

"Käytän kahta ohjelmaa, koska teen striimejä eri laitteilla. Tietokoneella käytän OBS:ää. Olen käyttänyt sitä pääasiallisena työkalunani striimamisen aloittamisesta asti. OBS on omasta mielestäni ehdoton ykkönen striimaamiseen. Toinen käyttämäni sovellus on StreamLabs, jota käytän puhelimella kuvaamiini IRL-striimeihin. Kokeilin ensin Twitchin omaa sovellusta striimaamiseen, mutta siihen ei saanut ilmoituksia esimerkiksi siitä, jos joku tilaa kanavan tai tekee lahjoituksen. StreamLabsista löytyy myös kyseiset toiminnot, joten käytän mieluummin sitä. Todella kätevä sovellus!"

Omat vinkkimme aloitteleville striimaajille

Monilta löytyy riittävät välineet striimaamiseen jo omasta takaa. Aloittelevalle striimaajalle riittää mainiosti oma tietokone, webkamera ja jonkinlainen mikrofoni. Jos harrastukseen haluaa panostaa hieman enemmän, kannattaa satsata toiseen näyttöön, laadukkaaseen webkameraan ja kunnolliseen mikrofoniin.

Webkameraksi suosittelemme erityisesti striimaamiseen tehtyä mallia, kuten vajaan sadan euron hintaista Logitech C922 Pro Streamia. Äänten tallentamiseen sopii parhaiten suoraan USB-liitäntään yhdistettävä podcast-mikrofoni, sillä käyttäjä ei tuolloin tarvitse väliin erillistä monen sadan euron äänikorttia. Kyseisten mikrofonien hinnat vaihtelevat muutamasta kympistä muutamaan sataan euroon, mutta riittävän hyvän mikrofonin saa noin sadalla eurolla. Perustasoinen näyttö chatin seuraamiseen maksaa puolestaan noin 100–200 euroa.

Jos taas haluaa yksinkertaisesti kokeilla siipiään ostamatta mitään uusia laitteita, voi chattia seurata hyvin vaikka omalta puhelimeltaan tai tabletiltaan ja äänet nauhoittaa esimerkiksi kuulokkeiden mikrofonin kautta.

Laitteistoa tärkeämpi seikka on kuitenkin striimaamisen aikataulutus ja etenkin säännöllisyys. Katsojakunnan kasvattaminen vaatii melkoisia istumalihaksia, eikä kanavasi todennäköisesti kasva räjähdysmäisesti yhden yön aikana. Suurin osa tunnetuimmista striimaajista on kuvannut peliharrastustaan pitkäjänteisesti useiden vuosien ajan ennen nykyistä suosiotaan.

Aloittelevan striimaajan täytyy myös pohtia, mikä on paras ajankohta striimaamiseen. Kulta-aikaa ovat tyypillisesti erityisesti illat, mutta silloin myös kilpailu on kaikkein kovinta. Suosittelemmekin kokeilemaan hieman eri aikoja ja tunnustelemaan, mikä niistä sopisi parhaiten juuri omaan aikatauluusi.

Kun olet päättänyt striimausajankohtasi, pitäydy siinä. Saat enemmän katsojia, jos katsojasi tietävät, että striimaat aina vaikkapa maanantaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 19.

Vaikka katsojia olisikin aluksi hyvin vähän, kannattaa heidän kanssaan pyrkiä juttelemaan. Paras tapa sitouttaa yleisö on olla aidosti kiinnostunut heidän elämästään ja jutella ennakkoluulottomasti kaikkien pelejä seuraavien kanssa. Myöhemmässä vaiheessa katsojia tai mahdollisia lahjoittajia kannattaa myös ottaa mukaan peleihin.

Harva (varsinkaan suomalainen) striimaaja tekee kuitenkaan valtavasti rahaa striimaamisella, joten harrastusta ei kannata aloittaa rikastumisen toivossa. Tärkeintä on nauttia omasta pelaamisestaan ja tutustua kiinnostaviin ihmisiin.