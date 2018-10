iPad Pro 2018 kan være så tynd, at den ikke får hovedtelefonstik

IPad Pro 10.5 meget tynd med et mål på kun 6,1 mm, men iPad Pro 2018 bliver muligvis endnu tyndere, for en kilde mener at vide, at den får en tykkelse på bare 5,9 mm.

Men det kan i givet fald komme til at koste en port, da den samme kilde hævder, at modellen ikke kommer med et 3,5 mm hovedtelefonstik. Grunden er angiveligt, at tabletten er så tynd, at der ganske enkelt ikke er plads til det.

Informationerne stammer fra Twitter-brugeren CoinCoin, der først begyndte sit virke som lækker i september. Men CoinCoins tidligere læk, der handlede om iPhone XS-serien, viste sig at være præcise, så det kan de seneste oplysninger også sagtens være.

Det er heller ikke første gang, vi har hørt disse forlydender, da lækkede renderinger af iPad Pro 2018 viser den uden et hovedtelefonstik. De medfølgende mål angav en tykkelse på 5,85 mm, så det ligger ret tæt på angivelsen i den nye læk.

Of course no headphone jack on the upcoming new iPad. 5.9mm thickness is pretty good though.October 12, 2018

Første gang for en Apple-tablet

Vi vil dog stadig tage det med et gran salt, især da det i så fald ville være første gang, at Apple lancerer en iPad uden et 3,5 mm hovedtelefonstik. Under alle omstændigheder er det nok kun er et spørgsmål om tid, før det sker, for Apple er stoppet helt med at inkludere hovedtelefonstik på telefoner.

Kilden kommer ikke med andre oplysninger om den kommende tablet, men ifølge tidligere læk får iPad Pro 2018 Face ID og tynde kanter, men intet notch - eller hak, om man vil.

Vi forventer stadig at få nye iPads at se inden årets udgang, om end lanceringen af de nye produkter kan hænde først at løbe af stablen i 2019. Men mon ikke, at Apple trods alt vil foretrække at få de nye modeller ud på butikshylderne i tide til julehandlen.

Via RedmondPie