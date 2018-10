Her er alt Google lanserte under «Made By Google»

Googles lanseringsfest, Made By Google, i New York var ikke så full av overraskelser som den kunne ha vært om lekkasjene rundt Google Pixel 3 ikke hadde vært så massive i forkant av arrangementet.

Men det var fortsatt noe nytt å hente.

Google kom blant annet med oppdaterte Pixel-telefoner, en ny Google Home Hub, et nettbrett og forskjellige tilbehør for å forbedre flere av disse.

I denne saken får du en detaljert gjennomgang av alle produktene som ble lansert.

Pixel 3 og Pixel 3 XL

Google Pixel 3 og Pixel 3 XL var stjernene i showet og Google brukte mesteparten av tiden til å fortelle om forbedringene på deres flaggskiptelefon, spesifikt telefonens kamera og smart funksjoner drevet av kunstig intelligens.

Pixel 3 får en 5,5 tommer skjerm med Full HD+ og Pixel XL får en noe større skjerm med QHD+ og skjermhakk. Begge kommer med OLED-paneler, Gorilla Glass 5 på begge sider og stereohøyttalere foran. Bakglasset kombinerer nå de matte og glatte delene i et enkelt glass, og telefonene kommer i tre farger: Just Black, Clearly White, og Not Pink.

Det er en Qualcomm Snapdragon 845-brikke med 4 GB RAM som skal drive Android 9 Pie, men batterikapasiteten virker noe begrenset for telefoner med disse spesifikasjonene. Lagringskapasitet er oppgitt til 64 GB eller 128 GB, men ingen støtte for microSD-kort ble nevnt.

De bakre kameraene er 12,2 MP, og kan ta opp video i 4K med 30 fps. Og i front er det nå to 8 MP-kameraer, hvorav en av linsene er vidvinkel.

Pixel 3 starter på 799 dollar (ca. 6600 kr), og Pixel 3 XL starter på 899 dollar (ca. 7400 kr). Telefonene er tilgjengelig for forhåndsbestilling i USA nå, og kommer 11. oktober til Storbritannia og Australia. Forhåndsbestilte telefoner skal leveres innen 1. november.

Tilgjengelighet i Norge er som vanlig dårlig for Googles hardware, men med lanseringen av Google Home i Norge er det jo lov å håpe på en endring der.

I tillegg slapp Google et stativ til Pixel-telefonene som gir trådløs lading, og når telefonen er satt på plass blir den mer som et smarthus-display som den nye Google Home Hub.

Pixel Slate

Google Pixel Slate er selskapets nye 2-i-1 nettbrett som kjører på ChromeOS. Selv om Google snakket litt om spesifikasjonene til den nye enheten, så var det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Pixel Slate kommer med en LPTS LCD-skjerm med 293 ppi, og har 8 MP-kameraer på begge sider. Frontkameraet har store piksler og vidvinkel-linse for bedre ytelse i dårligere belysning, og for å få plass til flere personer i videokonferanser.

Utover å fungere som et rent nettbrett, så kan Pixel Slate brukes sammen med Pixel Slate Keyboard som er et tastaturdeksel. Det har runde taster og full bakgrunnsbelysning. Nettbrettet støtter også Googles Pixelbook Pen. For økt sikkerhet så er strømknappen også en fingeravtrykksleser.

Google unnlot merkelig nok å fortelle noe om hva slags maskinvare som sitter på innsiden av det nye nettbrettet. Til og med lagringskapasiteten er så langt uviss. Veiledende pris på enheten er 599 dollar (ca. 4950 kr), og den blir tilgjengelig senere i år i USA, Storbritannia og Canada, mens Australia og Europa ikke er nevnt. Pixel Slate Keyboard har en veiledende pris på 199 dollar (ca. 1650 kr), noe som er mer over Microsoft Surface-dekslene, og på linje med Apple sine.

Google Home Hub

Google Home Hub er det siste smarthjem-produktet i en serie av Google Home-produkter. Som Echo Show fra Amazon så har Google Home Hub en innebygget skjerm som gir muligheten for visuelle tilbakemeldinger fra Google Assistant.

Home Hub skal gjøre gjøre Youtube mer tilgjengelig, samt gjøre det enklere å bruke Home Hub til å hente oppskrifter og lignende. Og når du sjekker værmeldingen vil du kunne se den samtidig som du hører den. Og i tillegg vil den selvsagt gi muligheten til å kontrollere smarthus-enheter, spesifikt produkter fra Nest.

For familier så har Home Hub støtte for stemmegjenkjenning av flere forskjellige stemmer.

For de av oss som er bevisste på personvern så vil det være en gledelig nyhet at Home Hub ikke har noe kamera, så det er ingen mulighet for at den kan filme deg i hemmelighet. Den har dog en lyssensor for å automatisk justere farge og lysstyrke på skjermen.

Home Hub følger designspråket til øvrige Google Home-enheter med tekstiler som en del av basen, og den vil komme i fire farger.

Google Home Hub er tilgjengelig for forhåndsbestilling, den koster 149 dollar (ca. 1200 kr), og blir tilgjengelig i USA, Storbritannia og Australia 22. oktober.