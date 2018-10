Nå slippes Google Home endelig i Norge

Det er ikke mer enn en snau måned siden vi kunne melde om at Google Assistant endelig hadde blitt Google Assistent, og at søkekjempens stemmeassistent dermed endelig var lansert på norsk. Nå følger selskapet opp med å lansere Google Home og Google Home Mini i Norge, og de to enhetene skal være på plass i Googles nettbutikk og på Elkjøp fra 24. oktober.

Google Home vil koste 1499 kroner, mens den mindre og nettere Google Home Mini går for 599 kroner. Det er også verdt å merke seg at den tredje modellen Google Home Max som selges i en del andre land, ikke kommer til Norge i denne omgang.

Snart vil du altså få tilgang til akkurat den samme stemmeassistent-funksjonaliteten i stua som du allerede har på Android-telefonen din, og det gir deg nye muligheter til å styre alt fra Chromecast-avspilling til alt du måte ha av smarte dingser som IKEA Trådfri-lyspærer og Nest-termostater. I tillegg kan du selvfølgelig søke i Google, sjekke kalenderen din osv., uten å trykke på knapper eller se på en skjerm.

Viaplay melder også i dag i en pressemelding at de er en del av Googles skandinaviske lansering av Google Home, og ved å knytte sammen din Viaplay- og Google-konto vil du kunne styre avspilling og søke etter innhold i Viaplay.

Google Home Mini (Bilde: Google) (Image: © Google)

Først hos Elkjøp

Elkjøp er først ute i Norge med å selge Google Home, og i en pressemelding kommer det frem at de har stor tro på slike produkter i fremtiden:

- At vi nå kan tilby kundene våre smarte taleassistenter er veldig spennende! Vi har sett en sterk etterspørsel etter smart-enhetene over tid og vi er nå klare for å kunne tilby denne innovasjonen. Sammen med vår nye tjeneste Google Home setup, skal vi hjelpe kundene våre å ta i bruk produktene, både i butikk og hjemmefra med fjernstyring. Google Home vil bidra til å spare tid og samtidig forenkle hverdagen, sier Tønnesen.

En skulle tro at Google gjorde det de kunne for at folk skal klare å komme i gang med Google Home uten ekstra hjelp, men det faktum at Elkjøp tilbyr en slik tjeneste tyder i hvert fall på at de har tro på at slike smarte høyttalere skal bli populære blant folk flest.