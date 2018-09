Nå skjønner Google Assistant norsk

Inntil nå ha Apples Siri vært den eneste stemmeassistenten som har vært tilgjengelig på norsk, men i dag melder Google i en pressemelding at deres konkurrent Google Assistent nå blir tilgjengelig i norske smarttelefoner.

Forutsatt at din Google-konto har blitt oppdatert – noe som altså vil skje i dag eller i veldig nær fremtid – og at du har en telefon med Android 5.0 Lollipop eller nyere, så kan du starte Google Assistant ved å holde inne hjem-knappen. Da blir du møtt med en velkomsthilsen, og deretter er det bare å spørre om akkurat det du vil.

Har du iPhone, kan du få tilgang til Googles stemmeassistent ved å laste ned Google Assistant-appen.

Tilpasset norske forhold

I pressemeldingen er Google opptatt av å understreke at assistentens personlighet og funksjonalitet er skreddersydd for norske forhold, og Google skal ha brukt mye tid på å lære den hva nordmenn liker, synes er moro og er opptatt av.

– Våre ingeniører har jobbet hardt for å skape en intelligent stemmeassistent bygget på avansert maskinlæring, som med en lokalt utviklet personlighet og funksjonalitet kan hjelpe norskspråklige brukere å få gjort ting i sin hverdag, sier Country Director Jan Grønbech i Google Norge i pressemeldingen.

Utover Googles egen funksjonalitet har også selskapet fått på plass avtaler med en del norske aktører som gjør sine tjenester tilgjengelig via den åpne utviklerplattformen Actions on Google. Utvalget kan ikke sies å være enormt ennå, men på listen finner vi i hvert fall DNB, Meny, NRK, Orkla, Oslo Bysykkel, SAS, Sol, Sparebank1, Telia, Tine og VG.

Vil du snakke med noen av disse tjenestene sier du «La meg prate med…» til assistenten, og dermed kan du for eksempel få råd om boligkjøp fra DNB, siste nytt fra NRK og VG eller mulighet til å lage en handleliste hos Meny. Etter hvert vil nok stadig flere tjenester komme til, og du finner til en hver tid en oversikt over alle mulighetene på nettsidene til Google Assistent.

Kan tilpasses etter eget ønske

Ved å åpne Google-appen på telefonen, kan du gjøre ulike tilpasninger slik at assistenten oppfører seg mer som du vil. For eksempel kan du bestemme at Spotify skal være standard musikkavspiller i stedet for YouTube, slik at musikk automatisk blir spill fra førstnevnte når du ber assistenten om å spille et bestemt band eller en låt. Du kan også knytte assistenten til Netflix-kontoen din slik at du kan starte visningen av en film, kun ved å si det til assistenten.

I innstillingene kan du også velge hva slags personlig informasjon assistenten skal ha tilgang til, og hvordan den skal bruke den til å tilpasse informasjonen den serverer deg. For eksempel kan det være nyttig å oppgi jobbadressen din, slik at assistenten vet hvor du skal når du spør hvor lang tid det vil ta å kjøre til jobben i rush-tiden.

Vi må bare regne med at den norske utgaven av Google Assistant ikke nødvendigvis alltid vil oppføre seg som forventet, men den er i stadig utvikling og i og med at den er basert på kunstig intelligens så kan du regne med at den vil bli stadig bedre etter hvert som den lærer mer om deg.