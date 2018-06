Fortnite julkaistiin Nintendo Switchille: saa sisäänrakennetun chatin huomenna

Hyviä uutisia kaikille Nintendo Switchin pelaajille, jotka hyppäsivät mukaan Fortnite-huumaan. Huomisesta alkaen suositun Battle Roayle -pelin Switch-käyttäjät pystyvät nimittäin keskustelemaan joukkuekavereidensa kanssa pelin sisäänrakennetussa chatissa.

Päivitys oli toivottu ominaisuus, sillä Switchin nykyinen chattisysteemi on harmillisen mutkikas. Jos haluat puhua ystävillesi vaikkapa suositussa Splatoon 2:ssa, joudut käyttämään siihen iOS- tai Android-laitteellesi asennettua ulkoista Nintendo Switch Online -sovellusta.

Puheyhteys joukkuekavereihin Fortniten moninpelissä on kuitenkin niin tärkeää, että Epic Games päätti kehittää peliin sisäänrakennetun voice chatin, joka toimii suoraan Switchillä. Epic Games vahvisti eilen E3-pelimessuilla, että ominaisuus saapuu Nintendon konsolille huomenna torstaina.

Fortnite on Switch supports party chat through the headphone jack. Not through the Nintendo mobile app. Currently turned off but will turn on Thursday pic.twitter.com/TdfVkDZ8qjJune 12, 2018