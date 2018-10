Ensimmäisenä maailmassa: Samsung Galaxy A9:ssä on neljä takakameraa

Samsung julkaisi virallisesti uuden Galaxy A9:n, ja huhut pitivät paikkansa: puhelimessa on todellakin neljä takakameraa.

Kyseessä on itse asiassa maailman ensimmäinen puhelin, jossa on niin monta takakameraa. Samsungin itsensä mukaan puhelin on "optimoitu Instagram-käyttöön", joten kohderyhmänä ovat juurikin nuoret aikuiset, jotka asettavat kameran laadun korkealle toivelistallaan.

Puhelin käyttää oletuksena 24 megapikselin pääkameraa, joka on myös nelikon etevin hämäräkuvissa. Seuraavana on 8 megapikselin kenno, jossa on laaja 120 asteen kulma, jotta kuvaan saa mahtumaan suuremmatkin ihmisjoukot. Kolmannessa kamerassa on vain 5 megapikseliä, mutta sitä käytetään ainoastaan syvyysdatan keräämiseen muotokuvia varten.

Neljäntenä kamerana nähdään kätevä 10 megapikselin telefotolinssi, joten kuvan saa zoomattua kaksinkertaiseksi terävyydestä tinkimättä.

Tähän saakka osa edellä mainituista ominaisuuksista toteutettiin keinotekoisesti, mutta Samsungin mukaan lisäkamerat saavat aikaan parempia tuloksia kuin ohjelmistopohjaiset keinot.

Jos et saanut vielä tarpeeksesi kameroista, löytyy puhelimen etupuolelta lisäksi yksi 24 megapikselin etukamera tyylikkäiden omakuvien vangitsemiseen.

Samsung Galaxy A9:n tekniset tiedot

Puhelimessa on tyylikäs 6,3-tuumainen Full HD+ Super AMOLED -näyttö, Exynos 7885 -suoritin, 6 Gt:a RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa ja paikka microSD-kortille. Samsungille tyypilliseen tapaan käyttöjärjestelmänä pyörii edelleenkin Android 8 Oreo, jota on muokattu vahvasti valmistajan oman maun mukaan. Akun koko on mukavat 3 800 milliampeerituntia.

Laitteen takakuoresta löytyy jälleen perinteinen sormenjälkitunnistin, ja pohjassa on kuulokeliitäntä sekä USB-C-portti. Galaxy A9 on saatavilla kolmessa värissä: caviar black, lemonade blue ja bubblegum pink.

Galaxy A9 maksaa Suomessa 649 euroa ja se tulee valmistajan mukaan myyntiin Giganttiin ja Samsungin omaan verkkokauppaan marraskuun lopulla. Laite on hintansa puolesta tyyriimpi kuin OnePlus 6 (ja pian ilmestyvä OnePlus 6T) tai Honor 10, mutta silti reippaasti edullisempi kuin Galaxy S9.