Du kan nu downloade Windows 10 Redstone 5 ISO-filer og geninstallere styresystemet

Hvis du vil teste en fremtidig version af Windows 10, har du nu muligheden. Microsoft har nemlig muliggjort en fuld installation (fra bunden) af Windows 10 Redstone 5. ISO-filerne til den kommende store opdatering findes på firmaets hjemmeside.

ISO-filer er i bund og grund spejlbilleder af et diskdrev, og du bruger dem til at installere eller geninstallere Windows 10 Redstone 5.

Mange foretrækker denne form for installation, da man ikke behøver at opgradere den eksisterende Windows 10-udgave, man har. Installering fra bunden fjerner hurtigt alt "snavs", og der er gode muligheder for, at styresystemet både bliver hurtigere og mere stabilt. Det betyder også, at du kan installere Windows 10 Redstone 5 på en ny pc (eller harddisk) uden at skulle installere Windows 10 (for så at opgradere).

Selv om Microsoft har arbejdet på Redstone 5 i et godt stykke tid, er det første gang, at ISO-filerne er blevet gjort tilgængelige. Det betyder bl.a., at Windows 10 Redstone 5 kan testes af langt flere, og det er også et tegn på, at den endelige udgivelse af den næste store Windows 10-opdatering ikke er langt væk.

Du kan downloade Windows 10 Redstone 5 ISO-filerne fra Microsoft Insider Preview-webside.

(OBS. Nogle links kan være skrevet på engelsk).

"Windows 10 October 2018 Update" kan være det nye navn for Redstone 5

Via Thurrott.com