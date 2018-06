Doom Eternal er annonceret

På årets E3 2018-pressekonference afslørede Bethesda efterfølgeren til Doom. Desværre var detaljerne om spillet sparsomme.

Den klassiske Doom-serien fik en ny start i 2016, og spillet der bare hed Doom blev godt modtaget af både anmeldere og spillere. Kampene var hektiske, og du fik indvolde i spandevis og tonen var tilpas selvironisk. Spillet blev endda genudgivet til VR i form af "Doom VFR".

"Doom Eternal" er en direkte efterfølger til 2016-versionen, men meget tyder på, at handlingen bliver flyttet til jorden i stedet for på Mars. I følge udviklerne bag tyder meget på, at det bliver "hell on Earth".

Udviklerne bemærkede desuden, at spillet vil indeholde dobbelt så mange dæmoner som i de tidligere spil, og at du i rollen som The Doom Slayer vil følge dig endnu mere magtfuld.

Det er stort set, hvad vi ved på nuværende tidspunkt, men tag et kig på traileren ovenfor, og se om du kan få øje på flere hints.

Bethesda arrangerer som sædvanlig sin egen Quake Con-messe i august, og de lover, at de her vil fortælle mere om Doom Eternal.