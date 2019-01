Mad Box: en spillekonsol der vil tage kampen op med Xbox og PlayStation

Er der plads til endnu en konsol på spilmarkedet? Det mener studiet bag Project CARS og Need for Speed: Shift, Slightly Mad Studios.

Studiets administrerende direktør, Ian Bell, annoncerede de overraskende planer om en ny konsol kaldet ”Mad Box” på Twitter. Se det fulde Tweet herunder. Informationerne er endnu sparsomme, men tanken om endnu en kraftig næstegenerationskonsol, som skal slås med PS5 eller Xbox Two er spændende.

What is the Mad Box? It's the most powerful console ever built... It's literally 'Mad'... You want 4k, you want VR at 60FPS? You want a full engine for free to develop your games on it? You have it.January 2, 2019

Hvad er Mad Box?

Mad Box er en proprietær spillekonsol i samme boldgade som Xbox eller PlayStation.

Navnet er eftersigende et akronym dannet ud fra ”Media Arts Development Box”, og/eller en sammentrækning af ”Madness Engine”, som Slightly Mad Studios bruger til sine spil.

I Tweetet kalder Bell desuden maskinen for ” den kraftigste konsol, der nogensinde er bygget”, en term som Microsoft også bruger om sin kraftkarl, Xbox One X – der ventes at få en gevaldig overhaling med næste generation af Xbox-konsoller, meget vel i 2020.

Why should I care?

Ud fra de specifikationer vi indtil videre har set, vil Mad Box byde på gaming i 4K og – meget vigtigt – understøttelse af virtual reality headsets.

4K bliver vigtigt for enhver næstegenerationskonsol, med et endnu større fokus på grafisk lir og spil som kan få det meste ud af 4K-tv.

Hvor tweetet lovede VR med 60fps (billeder i sekundet), har Ian Bell senere været ude og forklaret, at han mente ”60fps per øje”, hvilket i stedet vil betyde imponerende 120fps /120HZ.

Opdateringshastigheden er et udtryk for hvor ofte det billede du ser bliver opdateret eller udskiftet. Med en højere opdateringshastighed får du et roligere billede og mere glidende bevægelser, hvilket mindsker risikoen for bevægelsessyge – meget vigtigt for VR. Hvis informationen holder vand, vil dette matche de 120Hz på PlayStation VR, og være bedre end de 90Hz på HTC Vive eller Oculus Rift.

Med Slightly Mads erfaring inden for udvling af spil, kan vi komme til at se nogle fantastise bilsimulatorer og en konsol der er kraftig nok til at levere ægte high-end VR-gaming. I et interview med Variety, har Bell bekræftet, at de arbejder på en konsol, som vil fungere med de fleste VR Headsets, hvilket er mere end hvad Xbox og PlayStation tilbyder på nuværende tidspunkt.

Når vi ser på, hvordan Microsoft og Sonys konsoller har forskanset sig, kan Mad Box dog også ende med at blive en konsol uden et publikum og derfor mangle udviklere, som gider lave spil til den.

Kan Mad Box blive en realitet?

Et af de mest presserende spørgsmål er, hvordan Slightly Mad Studios påtænker at realisere en så ambitiøs plan og lancere en konsol helt fra bunden.

Fordi vi kun kender dem fra Project CARS og Need For Speed: Shift og fordi de ikke tidligere har lanceret hardware, kommer annonceringen ud af det blå.

Vi kunne bedre forestille os dette fra giganter som Amazon eller Google, end udvikler med moderat succes inden for bilsimulatorer.

Hvis de kan få styr på financieringen, eller hiver den hjem på Ian Bells pirrende tweet, kan du vi dog godt risikere at se en ny konsol på markedet inden for et par år, hvad enten nogen vil købe den eller ej.

Reaktionerne på Ian Bells Tweet har varieret og er gået fra begejstring til forundring samt pure afvisning. Det skal retfærdigvis siges, at mange idéer virker langt ude, før de rent faktisk manifesterer sig, præcis som det var tilfældet med den første Xbox, da den blev lanceret og skulle taget kampen op mod Sonys PlayStation.

Der er endnu ikke nogen lanceringsdato for Mad Box udover en vag indikation på ”inden for tre år”, hvilket betyder, at Mad Box vil ramme ind i livscyklussen for den kommende generation af Xbox og PlayStation-konsoller.

Ian Bell referer ofte til Mad Box som ”mere end next-gen”. Da der på nuværende tidspunk endnu ikke er nogen detaljer om, hvad vi kan forvente af næste generation af konsoller, virker det dog mere som hype – selvom vi gerne vil tage fejl.

TechRadar har kontakter Ian Bell for en kommentar, men han svarede blot, at han ikke kunne tilføje mere på nuværende tidspunkt.