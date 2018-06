Dette er App Store-spillene med best design, ifølge Apple

Image 5 of 5

Oddmar

«Oddmar» er et action-eventyrspill (men også et plattform-spill) fra Mobge Ltd, et spillselskap fra Danmark. Her spilles det på mytologi fra Norden i det man spiller som Oddmar, en viking som sliter litt med å «finne seg sjæl» og en plass i samfunnet — helt til han får et interessant tilbud.

Tilgjengelig på iPhone og iPad

Last ned «Oddmar» fra App Store