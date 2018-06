Test: iPad Pro 10,5

iPad Pro 10,5 er den beste iPad-en du kan kjøpe om du er ute etter et Apple-nettbrett som både tilbyr underholdning, mulighet for å være produktiv og en lekker 10,5-tommers skjerm. Med den nettbrettorienterte iOS 11-oppdateringen er det blitt enklere å skifte mellom apper, selv om det ikke er helt som en MacBook med berøringsskjerm. Men det er ikke langt unna. Den nye skjermen kommer med en tynnere ramme, og de kraftige høyttalerne er en fornøyelse for ørene.

Apples 10,5-tommers iPad Pro er skapt ut fra selskapets ønske om å tilby et nettbrett som inneholder alt du trenger. Den beste lydopplevelsen, det beste av det beste av selskapets skjermteknologi, i tillegg til mest mulig kraft pakket inn i et nettbrett.

Ikke ta feil: Apple vil gjerne ha deg til å velge iPad Pro i stedet for en bærbar PC, hvis du da ikke vil betale for den nye MacBook-en.

Ironisk nok er prisen — når man legger til det nødvendige tilbehøret – ikke langt fra en bærbar PC, men iPad Pro tilbyr noe litt annerledes.

Det er egentlig ikke mye produsentene kan gjøre for å oppdatere nettbrettene nå, annet enn å øke spesifikasjonene, siden måter å anvende disse enhetene på ikke har endret seg mye i løpet av årene. En forskjell er at de nå kan fungere som pseudo-erstatning for PC-en din når man kjøper med et tastatur til nettbrettet.

Når det er sagt, Apple har stappet alt av den beste innmaten man kan få fatt i inn i den nye iPad Pro, og det utgjør en forskjell. Men blir kundene imponert, og er det nok til å rettferdiggjøre den høyere prisen?

For å svare på disse spørsmålene vil vi forsøke å gjøre en full test av nye iPad Pro 10,5, inkludert å ta bilder og redigere dem.

De problemene vi så i 2015, dreide seg om appene, og hvordan man skiftet mellom dem, opplastingen av bilder til publiseringssystemet og Apple Pencil som erstatning for en mus. Har dette forbedret seg?

iPad Pro 10,5: pris og lanseringsdato

La oss gå rett til det negative: Prisen på en 10,5-tommers iPad Pro kan få deg til å felle en tåre. 6490 kroner for modellen uten mobiltilkobling – og det gjelder om du vil ha kun 64 GB lagringsplass.

Kanskje en akseptabel pris for noen, for andre er det for dyrt med 256 GB-modellen til 8344 kroner. Og du må ut med rundt 9976 kroner, hvis du vil ha 512 GB-modellen. Den største modellen kan likevel være noe overflødig for de som ikke har behov for 0,5 TB lagringsplass.

Det er en overraskende høy pris, siden siste års iPad Pro 9,7 kostet cirka 6460 kroner.

Prosessoren og skjermen har fått et par viktige oppgraderinger, men ettersom forrige modell var helt grei på flere områder, er det merkelig at Apple igjen hever prisen og fjerner 9,7-tommer-versjonen fra butikkene.

Design

Hvis du allerede kjenner til iPad, vil ikke designet på nye iPad Pro overraske deg. Bakpå sitter det samme avrundede metallet (og nå er det ikke noen plastikkutskjæring øverst til antennene, noe som gjør designet finere), og den oppleves utrolig lett i hånden med sine 469 gram.

Selv når det såkalte Smart Keyboard sitter på er det tilnærmet umulig å merke at man har nye iPad Pro i veska eller nettet, og det er ingen problemer med å sitte med det i hendene i lang tid.

Det utstående kameraet på baksiden er en smule irriterende. Man skulle tro at det var plass nok på denne store enhetene til å få en jevn bakside, men siden den har samme sensor som iPhone 7, forstår vi hvorfor Apple har tatt dette valget.

Å holde komponentene mindre betyr samtidig at det er mer plass til høyttalerne, som har store resonanskamre for å forsterke lyden. Vi er glade for at Apple valgte denne løsningen, for lyden på dette nettbrettet er helt fantastisk. Mer om det senere.

Det er kanskje litt irriterende at en 10,5-tommers iPad Pro ikke er vanntett, siden Apple åpenbart kan tette den, noe de har gjort med blant annet iPhone 7.

Men det kan man godt leve med. Å gjøre et nettbrett vanntett er litt mindre nødvendig enn å gjøre en mobil vanntett, mer utsatt for å bli våt på grunn av størrelsen.

Det er nesten unødvendig å snakke om byggkvaliteten på dette nettbrettet, siden den høye kvaliteten på Apple-produkter garanterer at den er bygd for å vare og til å ligge godt i hendene dine.

Knappene føles godt produsert. De er behagelige, og alt er enkelt å finne under fingrene. TouchID-sensoren svarer raskt og er innenfor rekkevidde uansett hvordan du holder nettbrettet.

Du kommer til å bruke mye penger på denne enheten, men i det minste får du noe som rettferdiggjør prisen i den høye byggkvaliteten.

Skjerm

Skjermen på 10,5-tommers iPad Pro er en av de beste vi har sett på nettbrettmarkedet, takket være skarpheten og det brede fargespekteret.

Her har Apple brukt mye ressurser, og det merkes. I det øyeblikket du sitter med nye iPad Pro, vil du bli overrasket over hvor liten rammen er, og hvor rask den oppleves under fingrene dine.

Apple har pakket mye ny teknologi inn i skjermen for å gjøre den ekstraordinær, men kanskje litt i overkant, spesielt siden det trolig er grunnen til at prisen har steget så mye.

Ja, skjermen ser bedre ut, men blir egentlig opplevelsen tilsvarende bedre?

Skjermen er absolutt en oppgradering, men det føles fortsatt noe begrenset, siden 12,9-tommersmodellen er så mye mer omfattende.

Uansett finnes det mye skjerm å leke seg med, siden Apple har beholdt skarpheten ved å gi skjermen 1668 x 2224 piksler, for å kompensere for den økte størrelsen, noe som er et lurt trekk.

Skjermen kan bli enda lysere enn tidligere nettbrett, helt opptil 600 cd/m2. Det betyr at den kan vise HDR-filmer i sin fulle prakt. Det er bra i teorien, ettersom den visuelle kvaliteten gjennom de rette innstillingene på iPaden kommer til å se fantastisk ut.

Vi sier «i teorien» siden dette er umulig å teste akkurat nå. Når man streamer innhold fra Youtube, får man ikke full HDR-effekt, og HDR-videoer går ikke an å kopiere til en iPad.

Kort og godt, som du kommer til å se i senere avsnitt, er det ikke lett å få tilgang til HDR-innhold ennå. Derfor er et av punktene på salgslista til dette 10,5-tommers nettbrettet ikke helt tilgjengelig ennå.

ProMotion-skjermens teknologi er verdt å kikke nærmere på, siden det er noe Apple har løftet frem flere ganger under lanseringen og under demonstrasjoner av produktet.

Ideen er at skjermens bildehastighet kommer til å variere etter hva som vises. Når man blar seg gjennom startskjermen eller surfer rundt på Internett, kommer det til å være 120 bilder i sekundet for å gi den mest smidige opplevelsen som mulig. Når den viser et stillbilde, kommer bildehastigheten til å gå ned for å spare på batteriet.

Når en video skal avspilles, skal det ikke være så stor forskjell fra det normale. Bekymre deg ikke for at videoene kommer til å se kunstige ut, siden den dynamiske oppdateringshastigheten er der like mye for å spare batteri som noe annet.

Det er vanskelig å si hvor nødvendig denne teknologien er, spesielt fra et visuelt standpunkt. Vi har merket at den er merkbart mer smidig når man blar seg gjennom startskjermen, og animasjonene mellom appene virker klarere enn noensinne. Men det imponerer kanskje ikke alle brukere.

Det var stort sett en smidig opplevelse å sjekke ut skjermen på dette nye 10,5-tommers nettbrettet. Det er absolutt en oppgradering, både visuelt og hva angår hurtighet.

Det var ikke så mange feil med oppdateringshastigheten på tidligere utgaver av iPad, og ProMotion-teknologien er rent faktisk batteribesparende. Det har naturligvis en effekt om du bruker iPad Pro dag ut og dag inn, men vi merket ikke den helt store forskjellen.

TrueTone-skjermen er vanskelig å bedømme. Den justerer lyset ved å måle fargen på det som lyser, så skjermen ser annerledes ut når du bruker den under en lampe enn når du er utendørs.

Det er enkelt å si at TrueTone-teknologien ikke betyr noe, helt til du slår den av i innstillingene. Da vil du merke en reell og behagelig forskjell, spesielt hvis du bruker iPad Pro i kunstig lys.

Overordnet sett er skjermkvaliteten fantastisk på mange måter, men det blir fortsatt et stort spørsmål om det kanskje er i meste laget.

Er du Apple-entusiast og higer etter alt de kommer med, vil dette nettbrettet uten tvil imponere deg.

Bedre farger, lysere scener og et anti-reflekterende lag gjør den enkel å bruke i forskjellige omgivelser. Spørsmålet blir med rette om den forbedrede bildehastigheten er verdt pengene når vi kan slå fast at mange rett og slett ikke vil legge merke til noen forskjell.