De beste Ultrabook-bærbare i 2018: Dette er de tynneste, letteste og beste maskinene

«The times, they are a-changin'», som Bob Dylan sang. Dette gjelder også for bærbare. De fortsetter å bli tynnere og lettere, men de er også raskere enn noensinne. Dette gjelder for de fleste laptoper, men mest av alt for de beste Ultrabook-maskinene. Med en tykkelse på maksimalt to centimeter er disse like portable som de er raske. Ikke nok med at du ikke vil trenge å bekymre deg for at batteriet tar kvelden når du er på farten, men du vil heller ikke oppleve lugging og hakking på grunn av dårlig ytelse.

Bakgrunnen for Ultrabook-spesifikasjonene kreert i 2011 var Intels ønske om å gi MacBook Air konkurranse, i en tid hvor den var enerådende i sitt sjikt. Per i dag har MacBook Air så mange rivaler at det er et under at Apple ikke oppdaterer denne særs populære maskinen oftere. Det er kanskje ikke så rart at de beste Ultrabook-maskinene har tatt innpå de siste årene. Alle kjører Windows 10, blir laget av en lang rekke produsenter, og i tillegg til å være fjærvektere representerer de innovasjon vi ikke har sett fra Apple på lange tider.

I vår søken etter den beste Ultrabook-maskinen har vi klart å koke ned topplisten til beskjedne ti maskiner. Disse kommer både fra produsenter du har hørt om, som HP og Dell, men også fra den litt mer ukjente kanten, som Huawei. Alle har blitt testet med fokus på design, ytelse, batteritid og valuta for pengene, slik at du selv kan bedømme hvilken Ultrabook som er best for deg. Til syvende og sist er det dine valg og preferanser som trumfer våre.

1. Dell XPS 13

Dell prøver seg nok en gang på triumf

CPU: åttendegenerasjon Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD (1920 x 1080; ikke-touchskjerm) – QHD+ (3200 x 1800; touchskjerm) | Lagring: 128 GB – 1 TB SSD

Sentrert webkamera med IR-funksjon

Praktfullt nytt design

Dyrere startpris

Hvit utgave er dyrere

Med en vekt på bare 1,21 kg, og kun 9 mm tykk, på det tynneste, er Dell XPS 13 essensen av det Ultrabook handler om. Den er absolutt ikke den billigste, særlig siden den mer rimelige Intel Core i3-konfigurasjonen ikke lenger eksisterer. Likevel er Dell XPS 13 et praktfullt eksempel på hva en tynn og lett laptop kan inneholde. Den har selvfølgelig de aller nyeste åttendegenerasjons Intel Core i5 og i7-prosessorene, men i tillegg tre USB-C-tilkoplinger, samt en Alpine White-utgave vi ikke får nok av.

Les hele anmeldelsen: Dell XPS 13

2. Lenovo Yoga 920

Hybrid-laptopen perfeksjonert

CPU: åttendegenerasjons Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | Skjerm: 13,9-tommer FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Nydelig design

Anstendig ytelse

Tastatur fortsatt irriterende i nettbrett-modus

Viftene kan være støyende når de først starter

Det finnes ikke mange Ultrabook-maskiner som kan utfordre Lenovo Yoga 920 på design – dette er en 2-i-1-bærbar som er like fengslende å se på som den er å bruke. I motsetning til konkurrentene, som eksempelvis Microsoft Surface Book 2, er den heller ikke spesielt dyr. For en rimelig penge får man et nydelig skall i hel-metall som fullstendig kan konverteres til nettbrett, for utvidet funksjonalitet. Den har også de nyeste åttendegenerasjons Intel-prosessorene, om du skulle lure på om den henger med i svingene.

Les hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 920

3. HP Spectre 13

Firekjerners med stil

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB | Skjerm: 13,3-tommers FHD (1920 x 1080) | Lagring: 256 GB – 1 TB NVMe M.2 SSD

Vakkert design

Kraftig innmat

Få tilkoplingsmuligheter

Når du først får øye på HP Spectre 13, er sannsynligheten stor for at du kan bli noe blendet av utseendet. HP har tatt utgangspunkt i Spectre, som allerede var et tiltalende stykke arbeid, gitt den noen strøk gull, og spekket den med innmat som går konkurrentene en høy gang. Den er en av de første Ultrabook-maskinene med firekjerners prosessor, og 2017-utgaven av Spectre 13 mer enn dobler prosessorytelsen sammenlignet med de fleste konkurrentene. Dette går selvsagt utover batteritid, men i og med at den holder ut i underkant av 6 timer, så er selv batteriet godkjent.

Les hele anmeldelsen: HP Spectre 13

4. Razer Blade Stealth

Ikke la deg lure: Dette er mer enn en gaming-laptop

CPU: Intel Core i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 GB | Skjerm: 12,5-tommer UHD (3840 x 2160) – 13,3-tommer QHD+ (3200 x 1800) | Lagring: 256 GB – 1 TB PCIe SSD

Større, mer lyssterk skjerm

Sofistikert utseende på gunmetal-utgaven

Kortere og kortere batteritid

Ingen 4K-skjerm i sikte

At Razer bare lager gaming-bærbare er en vanlig misforståelse. Selv om de prøvde å overbevise alle om det motsatte med Blade Stealth i 2016, er det ikke sikkert at alle er ombord før i år. Den nyeste utgaven av Razer Blade Stealth har beveget seg fra 12,5-tommers-skjerm til en skjønn 13,3-tommers QHD+. 4K-modellen har forsvunnet, men ytelsen til denne Ultrabook-maskinen er vel verdt kompromisset.

Les hele anmeldelsen: Razer Blade Stealth

5. HP Spectre x360

En allsidig og ærverdig folkemaskin

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-inch, FHD (1920 x 1080) – UHD (3840 x 2160) touchskjerm | Lagring: 256 GB – 1 TB SSD

Styrepinne inkludert i prisen

Enestående høyttalere

Svake hengsler

Irriterende tastatur-layout

At et selskap presterer å tenke på absolutt alt i produksjonen av en bærbar hører sjeldenhetene til, men med Spectre x360 er HP overraskende nær. Dette er en 2-i-1 konverterbar bærbar, hvilket i utgangspunktet gjør den uaktuell for enkelte. Likevel, om man er av det mer kunstneriske slaget, så kan det nevnes at den kommer med en Windows Ink-kompatibel styrepinne, i motsetning til de aller fleste hybridmaskiner. Det ville selvsagt ikke betydd mye i seg selv, men HP Spectre x360 har også alle tiders høyttalere og skjerm.

Les hele anmeldelsen: HP Spectre x360

6. Asus ZenBook 3

En mektigere MacBook

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 16 GB | Skjerm: 12,5-tommer FHD (1920 x 1080) | Lagring: 512 GB SSD

Krystallklar skjerm

Lav vekt, lett å ta med seg

Rar plassering av fingeravtrykkleseren

Kun én USB-C-tilkopling

For de som er kjent med Apples tynneste og letteste bærbare, er sammenligningen mellom Asus ZenBook 3 og MacBook (12-tommer) innlysende. Likhetene er åpenbare, men om man ser på spesifikasjonene, så finnes det også noen forskjeller. Med valget mellom en U-serie Intel Core i5 eller i7-prosessor er ZenBook 3 en skikkelig kraftplugg, med tanke på at den kun er 11,9 mm tykk og veier 910 gram. Tilkoplingsmulighetene er noe slunkne, men noe må man ofre, og i dette tilfellet er det verdt det.

Les hele anmeldelsen: Asus ZenBook 3

7. Asus ZenBook UX310

En beint frem fortreffelig Ultrabook med en snill pris

CPU: Intel Core i3 – Core i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3-tommer, FHD (1920 x 1080) – QHD+ (3200 x 1800) | Lagring: 500 GB – 1 TB HDD; 500 GB – 1 TB SSD

Utrolig tynn og lett

Energisk skjerm med antirefleks

Grafikkytelsen er ingenting å skryte av

Lite trykk i høyttalerne

Det er ingen hemmelighet at Apple overhodet ikke har ignorert MacBook Air de siste årene, men i noen tilfeller kan en Windows-basert Ultrabook være like bra, om ikke bedre. Asus ZenBook UX310, den etterlengtede etterfølgeren til den prisvinnende ZenBook UX305, er et godt eksempel på dette. Med en syvendegenerasjons Intel Kaby Lake-prosessor på innsiden, en QHD+-skjerm som kan roteres 178 grader, USB-C-tilkoplingsmuligheter samt et aluminiumsskall, er dette virkelig en kandidat som kan true tronen til MacBook Air.

Les hele anmeldelsen: Asus ZenBook UX310

8. Microsoft Surface Laptop

Microsofts vidunderbarn

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4 GB – 16 GB | Skjerm: 13,5-tommer, 2256 x 1504 PixelSense-skjerm | Lagring: 128 GB – 512 GB SSD

Praktfullt design

Bra byggkvalitet

Windows 10 S er noe begrensende

Ingen USB-C-tilkoplinger

Nei, dette er ikke en ny Surface Book — det er en helt tradisjonell bærbar (med touchskjerm), laget av Microsoft. Med Alcantara-stoff, importert fra Italia, på tastaturet, og en nydelig 13,5-tommers skjerm med PixelSense-teknologi, er det ikke tvil om at Surface Laptop appellerer til sansene. Ta et spadetak til, og du vil faktisk finne en bærbar som om mulig er enda mer imponerende enn Apples dyrere MacBook (12-tommer).

Les hele anmeldelsen: Microsoft Surface Laptop

9. Acer Swift 7

Tynn, lett og litt av en kjekkas, men en kortvarig glede

CPU: Intel Core i5-7Y54 | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB | Skjerm: 13,3-tommer FHD 1920 x 1080 | Lagring: 256 GB SATA SSD

Nydelig design

Fortreffelig kvalitetsfølelse

Mindre bra batteritid

Ikke noe baklys på tastaturet

Det kommer antageligvis ikke bardus på noen at verdens tynneste bærbar har en del mangler når det gjelder tilkoplingsmuligheter, men det er urettferdig å avlegge dom over Acer Swift 7 bare på grunnlag av dens to USB-C-porter. Med en Core i5-prosessor fra Intels sjuendegenerasjons Y-serie (tidligere Core M) er ikke Swift 7 den kraftigste heller, og batteritiden er så som så, men den ser til gjengjeld ytterst bra ut. Alt i alt er Acer Swift 7 en maskin som oser kvalitet.

Les hele anmeldelsen: Acer Swift 7

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA og Storbritannia. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som Microsoft Surface Laptop .

10. Huawei MateBook X

En av de største konkurrentene til MacBook Pro

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 8 GB | Skjerm: 13-tommer, 2160 x 1440 | Lagring: 256 GB – 512 GB

Fantastisk design

Alle tiders når det gjelder lyd

Høy pris

Begrenset med tilkoplingsmuligheter

Utstyrt med både utseendet og prisen til en MacBook (12-tommer), så kan det komme som litt av en overraskelse at MateBoox X ligner mer på en MacBook Pro når det gjelder ytelse. Med U-serie Intel Core i5 eller i7-prosessorer er denne Ultrabook-maskinen ganske mye mer enn det du kanskje forventet. Den er tross alt laget av Huawei, verdens tredje største mobilprodusent. Med MateBook X prøver de å gjenta suksessen med bærbare maskiner.

Les hele anmeldelsen: Huawei MateBook X

Dette produktet er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA. Lesere fra andre land bør heller ta en titt på alternativer som HP Spectre .

Se videoen nedenfor om du har lyst til å få med deg topp 7-listen over ting man bør ta i betraktning om man skal kjøpe en bærbar.

Gabe Carey har også bidratt i produksjonen av denne artikkelen.