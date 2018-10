Black Mirror gjør som Minecraft og blir interaktivt på Netflix

TechRadar avdekket i Juni at Netflix hadde gått sammen med Telltale Games for å lage en interaktiv versjon av «Minecraft: Story Mode» for Netflix, og selv etter at det ble kjent at Telltale Games i praksis er nedlagt så har likevel Netflix bekreftet at prosjektet skal realiseres. Nå vet vi også at Black Mirror kommer til å få samme behandling, takket være en artikkel fra Bloomberg.

Andre titler i «Velg ditt eget eventyr»-sjangeren til Netflix har stort sett vært sesonger, mens Black Mirror vil kun gjøre dette med en av sine episoder. Og vi må ikke vente så lenge heller, for sesongen skal komme allerede i desember.

Det var i fjor at Netflix begynte å teste ut en ny type innhold som de kalte «interaktive serier». Først ut var tre barnevennlige serier, og i disse seriene var det seerne som bestemte hvordan hver episode skulle ende.

I rapporten til Bloomberg er det kun Black Mirror og Minecraft som gis et lanseringstidspunkt og navn, men det skrives også at Netflix nå jobber med mye innhold som skal utvide hva de nå tilbyr innen interaktivt innhold.

Et stillbilde fra «Black Mirror Playtest» (Image: © Black Mirror Playtest)

Netflix-maraton 2.0

Å produsere en bunke interaktive titler ville vært et strategisk grep for Netflix, som allerede leder an i denne kategorien. Og selv om de ikke er de eneste som jobber med denne typen innhold, er de langt på vei en av de største.

En lite ripe i lakken til disse Netflix-nyhetene er at mens nesten alle smarttelefoner vil fungere med denne typen innhold, så vil bare enkelt TV-er og andre enheter gjøre det. Chromecast- og Apple TV-brukere vil være blant de som ikke får ta del i morroa.

I tillegg står det på Netflix' egen side om interaktivt innhold at Android 6.11 eller senere også støtter det interaktive innholdet, men at de enn så lenge kun har tilgang til «Stretch Armstrong: The Breakout» blant de interaktive titlene.

Tross noen uheldige unntak så er Netflix sin nye innholdstype tilgjengelig på de fleste enheter. Nå trenger de bare mer innhold for å karre til seg flere seere.