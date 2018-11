Black Friday fik forrygende start

Alt tyder på, at der bliver sat ny rekord, når de endelige tal for Black Friday bliver gjort op. Ifølge DIBS Payment Services, der er en del af Nets, er der registreret en stigning på 63 procent i brugen af betalingskort i løbet af de første 10 timer af det store Back Friday tilbudsorgie.

"Tallene viser, at kunderne gladelig sidder til langt over midnat for at få fingrene i de bedste tilbud. Modsat tidligere år er antallet af transaktioner ikke faldet henover natten. Vi har tværtimod set en stigning på hele 290 procent mellem kl. 03 og 04 i nat i forhold til sidste år. Hvis det fortsætter, så kommer vi uden tvivl til at se en ny rekord i antallet af transaktioner på en dansk Black Friday," lyder det fra Henriette Høyer, salgsdirektør i DIBS, i en pressemeddelelse.

Det betyder med andre ord, at vi formentlig kommer over de 2,2 milliarder kroner, som DIBS tidligere har forudsagt, at Black Friday ville ende på i år.

2,117 milliarder kroner

I 2017 blev der omsat for 2,117 milliarder kroner på Black Friday-fredagen, men her skal man huske på, at det er inklusive den nethandel, der gik forud for starten på udsalget. Så mon ikke det endelige tal vil vise sig, at blive en del større?