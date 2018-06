Bethesda annonserte «Prey» og «Wolfenstein»-VR-spill på E3 2018

Bethesda har under E3 vist at de fortsetter å trykke VR til sitt bryst. Dette ved å annonsere to helt nye VR-spill i to av deres største spillserier: Wolfenstein og Prey.

Slippdatoen til Prey VR får man senere i år, og det faktiske navnet på spillet er «Prey Typhon Hunter». VR-versjonen (det kommer også en vanlig versjon) vil være en gratis multiplayer-oppdatering, et slags vedheng på den forestående Prey DLC-en ved navn «Mooncrash».

Dette er en spillmodus der man spiller mot hverandre, og der nok en gang Morgan Yu slåss mot mimics i et katt-og-mus-lignende scenario hvor de sistnevnte prøver å gjemme seg eller gjøre seg om til hverdagslige objekter for å få has på Yu.

Det kommer dog ikke bare én VR-modus, men to — den andre, «TranStar VR», er en slags «escape room»-variant der spillere er TranStar-ansatte som må løse diverse puslespill slik at de kan rømme Talos I-romstasjonen.

Mer VR enn noensinne

Wolfensteins VR-modus vil i motsetning til Prey-versjonen være en helt egen tittel som gis ut i løpet av 2019. Navnet er «Cyberpilot», og vil være et VR-spill satt to tiår etter handlingen som utspilte seg i «Wolfeinstein II: The New Colossus».

Motstandsbevegelsen har blitt langt mer teknisk innstilte, og spillere vil derfor tre inn i rollen som hackeren som har fått i oppgave å rive i filler nazistyrkene i Paris med deres eget maskineri.

Dette kommer i kjølvannet av Bethesdas suksess med VR-versjoner av spill i Doom, Fallout og TES-seriene. Det er godt å se at det fortsettes å eksperimentere med plattformene. Akkurat hvilke VR-headset disse spillene kommer til å fungere med ble ikke klargjort, men Oculus Rift og HTC Vive er sannsynlige kandidater. Vi oppdaterer artikkelen om denne informasjonen kommer på plass.