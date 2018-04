Apples iOS 11.4 beta lover flerrums audio til HomePod med AirPlay 2

En af de største mangler ved HomePod , er muligheden for at forbinde trådløst til andre HomePods. Især fordi det var et af de vigtigste salgspunkter for højttaleren, både da den blev lanceret, og når man læser på HomePod-hjemmesiden.

Nu ser det til gengæld ud til, at funktionen kunne være på vej, i hvert fald hvis man kan gå ud fra beta-versionen af iOS 11.4.

Apple har frigivet den offentlige beta til både iOS og TVOS, som er deres operativsystemer til mobile enheder og TV-enheder. Og inkluderet i disse beta-udgaver, finder man grundlaget for flerrums audio og stereo på HomePods der bruger AirPlay 2.

Ikke helt fremme endnu

Når vi nøjes med at sige grundlaget, så er det fordi funktionen på ingen måde er fuldt gennemført. Faktisk fungerer flerrums audio kun på Apple TV og ikke på HomePod – heller ikke med beta-systemet.

Ifølge Cnet , er der mulighed for at vælge en funktion, kaldet “Create Audio Pair”, men når man prøver at vælge den, får man en advarsel, der fortæller at man skal opdatere sin software, hvilket så ikke kan lade sig gøre.

Da AirPlay 2 tidligere har været inkluderet i en offentlig beta, er det meget tænkeligt, at de der går og venter på denne funktion, kommer til at vente en tid endnu, især hvis de har planer om at bruge den sammen med HomePod.

Som en interessant detalje, kan det nævnes, at det ser ud til at TVOS deler visse funktioner med Home-app’en, så man ideelt set vil være i stand til at linke sit Apple TV til Scenes med HomeKit.