87 nye trikker er bestilt til Oslo

Sporveien annonserte i går CAF som leverandør av 87 nye trikker til Oslo. Trikkene fra CAF er av typen Urbos 100. Siden mai 2017 har Sporveien gjennomført en konkurranse med prekvalifiserte leverandører knyttet til anskaffelsen av nye trikker til Oslo. Dette skriver Sporveien i en pressemelding.

– Oslo kommune gjennomfører tidenes satsing på trikk i Norge. Dette er en stor dag for Sporveien og for Oslo. Det har vært en omfattende anskaffelsesprosess og et viktig prosjekt som Sporveien har ansvaret for. Nå gleder vi oss til å levere attraktive, robuste, kostnadseffektive og moderne trikker til hovedstaden, sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

CAF CAF, Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA, er en spansk leverandør av skinnegående materiell til trikk, tog og T-bane over hele verden. Trikketypen Urbos 100 er allerede levert til byer som Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham. CAF har også blitt tildelt kontrakter for leveranser av Urbos 100 til byer som Amsterdam, Newcastle, Utrecht og Antwerpen.

Velutprøvd standardtrikk

– CAF har med sitt velutprøvde vognkonsept truffet godt på kravene i målbildet for Trikkeanskaffelsen. Tilbudet scorer høyest på teknisk løsning og er best på pris. I tillegg er trikken både moderne og effektiv i møte med passasjerene, sier Marianne Vik, som er leder av trikkeanskaffelsen og CFO i Sporveien.

Et mål for trikkeanskaffelsen har vært å anskaffe en velutprøvd trikk tilpasset Oslos forhold. De nye trikkene som kommer til Oslo er 3. generasjon URBOS 100. Dette er en trikketype som allerede er testet, innført og tatt i bruk i flere store byer over hele verden.

– Byrådet i Oslo satser på trikk. Oslo er en by i omfattende utvikling og trikken får en sentral rolle fremover både for å ta veksten i kollektivtrafikken og for å legge til rette for videre byutvikling. Jeg gleder meg til vi får se de første trikkene i Oslos gater i forbindelse med testkjøringen i 2020, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Oslofolk elsker trikken, og med nye, større og universelt utformede trikker blir det enda bedre å reise med trikken i fremtida. Trikken er en veldig miljøvennlig måte å reise på, og med de nye trikkene kan vi frakte enda flere passasjerer enn vi klarer i dag. Det kommer til å gjøre det enda enklere å reise miljøvennlig i hverdagen og la bilen stå, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Bedre plass for alle og universell utforming

De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming som gir enkel av- og påstigning for ulike brukergrupper. Det blir god plass om bord til alt fra barnevogner til rullestoler. Trikkene får bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.

– Med de 87 nye trikkene blir det mulig å frakte om lag 100 millioner årlige reisende. Dette blir et viktig bidrag i Sporveiens arbeid med å utvikle og forbedre kollektivtilbudet i Oslo, sier Cato Hellesjø.

Første trikk i 2020

Etter gårsdagens tildeling er det planlagt en kontraktsignering på et senere tidspunkt. Deretter starter en design- og prosjekteringsfase. Videre følger en produksjon- og testfase hos leverandøren. I 2020 kommer to trikker til Oslo som skal testes og evalueres. Deretter begynner serieproduksjonen og en gradvis innfasing av nye trikker frem til 2024. Parallelt med innfasing av nye trikker, vil dagens trikker, SL79 og SL95, fases ut. Fra tildeling løper en ti dager lang klagefrist, før kontrakt med leverandøren kan signeres.

Pressemelding: Sporveien