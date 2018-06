De første elektriske flygningene i Norge er like rundt hjørnet

Mandag 18. juni inviterer Avinor pressen til de første flygningene med elektrisk fly i Norge. Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på arrangementet, som henholdsvis pilot og passasjer. Dette skriver Avinor i en pressemelding.

I tillegg til å overvære jomfruturene, blir det anledning til å se nærmere på flyet, et toseters Alpha Electro G2 som blir levert av en av Europas største flyfabrikker, Pipistrel i Slovenia.

Avinor og partnere i luftfartsbransjen jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i verden innen elfly. Målet er at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel, og at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040. Prosjektet støttes av regjeringen og SAS, Widerøe, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen ZERO er prosjektpartnere.

Med elektriske fly åpner det seg helt nye muligheter i luftfarten, og flere internasjonale produsenter jobber intenst med å utvikle elfly. Det er grunn til å tro at de første kommersielle rutene med elfly etableres før 2030, og da helst med Norge som arena.

– Med elfly endres luftfartsbransjens miljøkonsekvenser betydelig. Det vil også kunne bli rimeligere å fly, da driftsutgiftene for flere flymodeller er betydelig lavere, noe som også vil merkes på billettprisene, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten og innfasing av bærekraftig biodrivstoff, kan elfly bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart reduseres de neste tiårene.

Kontrakt med anerkjent flyfabrikk

Flyet Avinor og Norges luftsportforbund har bestilt kommer fra nevnte Pipistrel i Slovenia. Alpha Electro G2 er det første elektriske toseters flyet som har blitt satt i kommersiell serieproduksjon. Rekkevidden er på om lag 130 km og flyet kan være i luften rundt 1 time per lading.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen, som også er sertifisert flyver, har invitert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med på den første flyturen så fort flyet ankommer norsk jord.

– Vi ser nå en rivende positiv utvikling innen miljøvennlig teknologi i transportsektoren. El og batteri endrer skipsfart og veitransport. Det er utrolig spennende når vi også kan bidra til å vise vei innen miljøvennlig luftfart. Med innførselen av Norges første elfly skal vi få demonstrert at dette ikke er fjern fremtidsvisjon, men en realitet innen få år, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

ZERO er også positive til satsingen:

– Innkjøpet av det første elflyet er en milepæl i transportsektoren. En barriere er brutt for hva som kan elektrifiseres. Utviklingen heretter kan gå fort, det er tross alt ikke mer enn ti år siden Buddy var den beste elbilen vi hadde. Norge må fortsette å gå foran når det gjelder å ta i bruk utslippsfri teknologi og grønne løsninger, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.