Dette er en svak nedgang fra i fjor, men tallene er langt ifra gode nok. Nå vil forsikringsselskapene ta grep.

Ifølge tall fra Statens Innkrevingssentral ble det delt ut 8.236 forenklede forelegg i første halvdel av 2018. Det er omtrent det samme som ble delt ut i samme periode i fjor. Da ble 8.397 personer stoppet for dette. Det skriver Ford Norge i en pressemelding.

Ford Norge har nå gått sammen med forsikringsselskapet If og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) om å tilby unge sjåfører et gratis kjøreopplegg for å få bukt med problemet.

Ulovlig mobilbruk må koste så det svir dersom det skal være håp om bedring Gjensidige

Unge syndere

Ja, for det er visst de unge sjåførene som er verstingene på dette. Ifølge en undersøkelse fra If oppgir 2 av 10 nordmenn at de fikler med mobilen mens de kjører bil. I aldersgruppen 18-29 år er tallet imidlertid mye høyere; hele 39 prosent av de spurte medgir at de bruker mobilen bak rattet.

– Dette er skremmende høye tall. Å prate i håndholdt mobiltelefonen er forbundet med høy risiko for å bli involvert i en trafikkulykke. Sending av SMS og surfing på internett er enda verre, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If.

Videre i pressemeldingen sier informasjonsansvarlig i ATL, Jan Harry Svendsen, at de er svært bekymret over tallene.

– Det er helt tydelig at mange ikke er klar over hvilken fare de utsetter seg selv og andre for, når de flytter oppmerksomheten bort fra veien og ned på telefonen.

Veien videre

Ford, ATL og If satser på at et gratis opplæringsprogram vil hjelpe unge førere med å endre holdninger til mobilbruk i bilen. Det internasjonale programmet Ford Driving Skills For Life er for sjåfører mellom 18 og 24 år og arrangeres for andre året på rad på Rudskogen Motorsenter i slutten av oktober. I fjor deltok mer enn 300 unge førere, skriver Ford Norge i pressemeldingen.

Forsikringsselskapet Gjensidige tror at drøyere bøter og prikkbelastning vil skremme folk bort fra mobilen. I tillegg reduseres erstatningssummen der trafikkuhell kan knyttes til mobilbruk. Det skriver Gjensidige i en egen pressemelding.

– I de groveste tilfellene har vi avkortet fra 100.000 kroner og oppover, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Selskapet mener bøtenivået er overmodent for endring, og støtter alle forslag som kan bidra til mindre mobilbruk i bil. Ulovlig mobilbruk må koste så det svir dersom det skal være håp om bedring, står det i pressemeldingen.

– 6.800 kroner og 3 prikker i førerkortet, tilsvarende som det er for manglende avstand til forankjørende, er en reaksjon vi tror kan være avskrekkende, sier Rysstad.

Dødelig oppførsel

Ifølge en gransking av norske dødsulykker mellom 2011 og 2015 som Transportøkonomisk Institutt har foretatt, skyldes mellom 2 og 4 prosent av dødsulykkene på norske veier uoppmerksomhet i forbindelse med bruk av mobiltelefon.