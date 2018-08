Ny teknologi lar hver passasjer lytte til sin egen musikk i bilen – uten hodetelefoner

Hyundai Motor Group som står bak bilmerkene Hyundai og Kia, har avduket en ny lydisolerende teknologi som gjør det mulig for føreren og passasjerene i en bil å lytte til hver sin musikk eller snakke i telefonen gjennom handsfree, uten å forstyrre de andre i bilen.

I pressemeldingen selskapet har sendt ut fremkommer det at teknologien bruker «vitenskapelige prinsipper for å redusere eller øke nivå av lydbølger», og at «dette nøytraliserer overlappingen av lyder som høres i hvert sete». Det kan altså høres ut som selskapet utnytter det samme prinsippet som brukes i støydempende hodetelefoner, og at fasevendte opptak av de respektive lydkildene spilles av for å dempe dem der de ikke er ønsket.

Videoen nedenfor gir et visst inntrykk av hvordan teknologien skal fungere i praksis:

For godt til å være sant?

I en bil med slik teknologi skal det altså bli mulig for hver av passasjerene å lytte til sin egen musikk fra sin egen telefon gjennom bilens lydanlegg, og samtidig kunne snakke med hverandre. Samtidig skal det også bli mulig å skjule GPS-navigasjon og andre varsler for alle andre enn sjåføren, og telefonsamtaler skal også kunne forbeholdes kun den av passasjerene den angår.

– Fremtidens kunder vil etterspørre mer spesialtilpassede muligheter for underholdning i bilene. Med teknologiske innovasjoner som Separated Sound System tror jeg vi vil gjøre bilene våre mer komfortable og attraktive, sier Kang-duck Ih, som er forsker ved Hyundai Motor Groups forskningslaboratorium, i pressemeldingen fra selskapet.

Denne løsningen høres nesten magisk ut og det gjenstår å se om det fungerer like godt som selskapet påstår, men de lover i hvert fall at teknologien skal dukke opp i bildene deres i løpet av et par år.

Pressemelding: Kia Bil Norge