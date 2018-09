Näin lataat uuden iOS 12:n

Applen uutta iOS 12 -järjestelmää on odotettu hartaasti sen jälkeen, kun siitä julkaistiin tiettyjä tärkeimpiä ominaisuuksia WWDC 2018 -tapahtumassa – etenkin iOS 11:n tiettyjen ongelmien vuoksi. WWDC:n jälkeen 12:sta on ollut saatavilla julkinen beta-versio, ja virallinen julkistus iPhoneille ja iPadeille tapahtuu 17. syyskuuta, eli samalla kun uusi iPhone XS on jo saatavilla.

Käyttökokemuksen pitäisi parantua ainakin ilmoitusten ryhmittelyn ja Sirin käytön osalta.

Olemme laatineet kärsimättömille ohjeet siitä, kuinka saat iOS 12:n käyttöösi jo ennen virallista julkistuspäivää. Joten jo nyt on mahdollista päästä kokeilemaan vaikkapa uutta Animojia tai oman Memojin luomista.

Näin lataat iOS 12:n täyden version

Mikäli laitteesi on tuettu (eli tarpeeksi uusi), on iOS 12 mahdollista ladata 17. syyskuuta alkaen. Käytännössä kaikki iPhonet ja iPadit, joista löytyy iOS 11, on tuolloin mahdollista päivittää.

Lataaminen on hyvin yksinkertaista: Valitset vain Settings (Asetukset) --> General (Yleinen) --> Software Update (Ohjelmistopäivitys) ja seuraat laitteesi antamia päivitysohjeita. Suosittelemme varmuuskopioimaan iPhonesi tai iPadisi ennen päivitystä. Ohjeet siihen löytyvät englanniksi täältä.

Listasimme alle laitteet, jotka tukevat iOS 12:ta sekä ohjeet beta-version asennukseen ennen uuden ohjelmiston virallista julkistusta.

Voitko ladata iOS 12:n omaan iPhoneesi tai iPadiisi? iOS 12 tulee tarjolle seuraaviin malleihin: iPhone 5S tai uudempi iPad Mini 2 tai uudempi iPad Air tai uudempi iPod Touch 6th Gen

Viralliseen julkistukseen eli 17. syyskuuta asti tarjolla ei ole aivan lopullista versiota. Eli maistiainen on saatavilla, mutta sitä ei voi suositella kuin kokeneille käyttäjille sekä niille, jotka ehdottomasti haluavat päästä testaamaan uutta softaa ennen muita.

Jos keskeneräinen ei kiinnosta, kannattaa suosiolla odottaa 17. syyskuuta asti.

Toki on heti myönnettävä, että julkisen beta-version pitäisi olla jo huomattavasti valmiimpi kuin vain kehittäjille suunnattu aiempi beta, jonka tarkoituksena onkin kitkeä pahimmat bugit ennen laajempaa levitystä.

Todennäköisesti etsit tällä hetkellä nimenomaan julkista beta-versiota, joten opastamme sinut ensin sen pariin. Jos kuitenkin kuulut kehittäjiin, ja olet jostain syystä missannut aiemman beta-version tai haluat vastaisuudessa päästä käsiksi uusimpaan iOS:ään ensimmäisten joukossa, ohjeet siihenkin löytyvät jutun loppupäästä.

Näin lataat iOS 12:n julkisen beta-version

Aivan ensimmäiseksi betaa himoitsevan tulee kirjautua Applen beta-ohjelmaan. Kirjautumalla saa ladattua iOS 12:n sekä macOS Mojave 10.14:n kaikkiin tuettuihin Apple-laitteisiin.

Yllä olevan linkkin kautta kirjautumalla ja käyttöehdot hyväksymällä saat laitteesi mukaan beta-versioon asentamalla erityisen asetuspaketin (configuration profile). Asennus tapahtuu omalla laitteellasi, ja asetuspaketin löydät osoitteesta beta.apple.com/profile.

Sinun täytyy ensimmäisenä käynnistää laitteesi uudestaan. Mene sen jälkeen Settings- (Asetukset) valikkoon, valitse General (Yleinen) --> Software Update (Ohjelmistopäivitys) ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.

Olennainen huomio: Jos olet aiemmin ladannut laitteeseesi iOS 11:n beta-version, tulee tuon version profiili poistaa ennen kuin iOS 12 -betan käyttö luonnistuu.

Beta-versio on nimensä mukaisesti vielä keskeneräinen, joten iPhone tai iPad on syytä varmuuskopioida ennen uuden ohjelmiston lataamista ja asennusta – löydät englanninkieliset ohjeet siihen täältä. Apple myös kehottaa sinua automaattisesti tekemään varmuuskopion tiedostoistasi heti sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Lataamiseen ja asennukseen vaaditaan riittävän uusi laite. Kelpuutetut mallit ovat seuraavat: iPhone 5S tai uudempi, kaikki iPad Air- ja iPad Pro -mallit, 5. ja 6. sukupolven iPadit, iPad mini 2 tai uudempi sekä kuudennen sukupolven iPod touchit.

Kuinka pääsen mukaan Apple Developer Programiin?

Haluatko mukaan kehittäjäksi (tai vain aikaisemman pääsyn beta-versioihin tulevaisuuden iOS-ohjelmistoista)?

Jos vastauksesi on kyllä, sinun täytyy mennä Applen Developer Programin sivuille ja yksinkertaisesti seurata ohjeita. Sinulta tullaan kysymään Apple ID:tä sekä perushenkilötietoja. Aloita klikkaamalla 'Start Your Enrollment' ja pääset eteenpäin. Pidä myös luottokortti näköpiirissä, sillä hintaa tälle lystille tulee sata dollaria.

Tässä vaiheessa julkistusta maksaminen tosin tuskin enää kannattaa, koska pitkälti sama beta-softa on jo tarjolla myös julkisena.

Näin lataat iOS 12 Developer Preview'n

Kun olet kirjannut laitteesi mukaan, on aika ladata iOS 12 Developer Preview. Se kannattaa tehdä suoraan laitteelle, johon olet sitä asentamassa, ja onnistuu Apple Developer Download Centeristä täältä.

Latauspaketin koko on luultavasti melkoisen tuhti, joten kannattaa varmistaa, että puhelimessa tai tabletissa on reippaasti tyhjää tallennustilaa. Kun lataus on valmis, tulee eteen käyttöehtojen hyväksyminen.

Seuraavaksi edessä on itse asennus: Klikkaa oikeasta yläkulmasta Install ja syötä salasalana. Tämän jälkeen sinun täytyy käynnistää puhelimesi uudelleen. Kun olet saanut laitteen jälleen auki, mene asetuksiin (Settings) ja tarkista päivitykset. Nyt käyttöjärjestelmäsi pitäisi olla valmiina.

Ja vielä kerran tärkeä muistutus: Beta-päivitys saattaa tuoda laitteeseesi bugeja, joten varmuuskopiota ei sovi jättää tekemättä.