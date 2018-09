Hands on: Vores første indtryk af iPhone XR

Her er vores første indtryk af den nye enhed fra Apple - Få flere opdateringer senere.

Lad os slå fast: iPhone XR er den største succes i denne Apple-lancering.

Ikke fordi den skaber mirakler, men fordi det er en mere tilgængelig version end den fine iPhone XS (hvad angår pris).

Lanceringen af iPhone XR viser, at den fysiske hjemknap er væk for evigt - hvilket vil bekymre nogle iPhone-entusiaster. Denne gang er alle modeller udstyret med fuld skærm og ansigtsgenkendelse for at låse op telefonen.

Det store spørgsmål er: Er det den telefon, du vil opgradere til? Apple har lavet nogle kompromiser for at holde prisen lav, så vil du stadig føle, at du får nok for dine penge?

Hvad er forskellen på de tre nye iPhones? Se vores forklaring herunder:

iPhone XR: Pris og lanceringsdato

IPhone XR kan bestilles fra 19. oktober, men salget begynder en uge senere, den 26. oktober.

Prisen på iPhone XR vil tiltrække købere: for ca. 6800 kr. er den langt mere overkommeligt end iPhone XS, flagskibsmodellen fra årets lancering.

Design

Mange rygter om iPhone XR før lanceringen fokuserede på, at dette kunne være det "overkommelige" medlem af den nye familie af telefoner ... og at den skulle være en "brutal hybrid" af dele fra forskellige Apple produkter: Den mobile verden svar på Frankensteins monster.

Men det er ikke på nogen måde en grim enhed, hvilket måske ikke er overraskende for et mærke med stærk fokus på design (og hvis chefdesigner er blevet adlet).

Sammenligner man med iPhone XS, ok, så er den ikke så attraktivt. Den har tykkere rammer rundt om skærmen, kanterne er ikke lavet af materiale af samme høje kvalitet, og ryggen er stadig af glas.

Men som en selvstændig enhed ser den godt ud og kan nemt forveksles med sidste års iPhone X, hvis enhederne ikke placeres lige ved siden af hinanden.

Formatet er virker større end iPhone XS og iPhone X, på grund af den store 6,1 tommer skærm som omkranses af metal og andre komponenter.

Den føles stadig som en rigtig iPhone i din hånd - med de karakteristiske buede kanter på siden af skærmen og de to "højttalergitre" i bunden af iPhone XR (selv om kun det ene faktisk fungerer).

Den føles unægteligt tykkere end de to andre modeller lanceret samtidigt af Apple, men det er ikke afskrækkende og som kompensation får man en lavere pris, hvilket er et rimeligt kompromis.

Som du allerede har regnet ud, er der ingen hovedtelefonstik - Apple kæmper stadig med 3,5 mm-stikkets tyranni - så du må nøjes med ørepropperne med lightning-kontakt som medfølger.

Du bør kunne bruge dine egne 3,5 mm hovedtelefoner med en adapter, men det rapporteres, at disse ikke vil blive inkluderet i telefonen i år - for at reducere omkostningerne. Vi må se, hvordan tingene udvikler sig.

Hvis du sammenligner med iPhone X eller ser billeder af den nye iPhone XS er designet for iPhone XR forudsigeligt, med de samme knapper til at justere lydstyrken og til at aktivere Siri på venstre og højre side af telefonen.

I disse tider er det svært at bedømme, hvor meget en mobil koster bare ved at holde den i hånden, men den "billige" iPhone føles bestemt ikke billig og faktisk imponerer den meget sammenlignet med XS.

Skærm

Før iPhone-lanceringen var der meget snak om skærmen på iPhone XR. Det ville være 6,1 tommer, have tykkere kanter og anvende LCD-teknologi i stedet for OLED for at holde omkostningerne nede.

Og det ser ud til at være præcis, hvad vi ser på den nye Liquid Retina-skærm, som Apple udviklede til modellen. Selvom det teknisk set er en lavere kvalitet - HDR-afspilning er for eksempel ikke muligt.

Apple har dog anvendt LCD-teknologi tidligere (mens konkurrenter som Samsung ikke bruger teknologien mere), så de ved, hvordan man fremstiller en flot og god LCD-skærm.

En telefon med en skærm så stor som denne synes større i din hånd - du får helt sikkert den følelse, at denne telefon er et nummer større, men det føles ikke ubehageligt, fordi skærmen strækker sig fra kant til kant.

Der er én ting at bemærke for dem, der opgraderer fra en ældre iPhone: Skærmforholdet er tæt på 18:9, hvilket er anderledes end den sædvanlige 16:9 widescreen, som mange er vant til.

Dette er virkelig kun et problem, når du bruger apps eller ser film i liggende tilstand, da den lille flap øverst (kameraer, højttalere og sensorer) kommer i vejen, når du fylder skærmen med indhold.

Selv om det er sjældent, er dette nok værd at bemærke, da nogle brugere blev irriteret over dette ved præsentationen af sidste års iPhone.

Kamera

Kameraet på iPhone XR er det svageste af de tre telefoner, som Apple lancerede. Den har kun en sensor i stedet for to til portrættilstand, men det betyder ikke, at kvaliteten er usædvanlig ringe i forhold til de andre telefoner, og det er samme kamera som i XS, men det mangler den anden linse.

Det betyder, at du ikke vil kunne foretage optisk zoom eller være i stand til at få portrætstilstande med to sensorer samtidigt, sådan som du kan med iPhone XS-parret - selvom du kan skabe dybdevirkning og sløret baggrund. Det virker ganske godt i betragtning af, at det er "fake".

Du kan også ændre dybdeskarpheden med en skyder nederst på telefonen - Apple hævder, at de er det første mærke, der at præsterer dette, men vi har set det mange gange på mobiltelefoner som Samsung Galaxy S9 Plus, så det er interessant at høre, hvor Apple ser forskellen.

Der er en 12MP sensor på bagsiden, mens frontkameraet har et TrueDepth Face Lock og Selfies kamera. Og selv om Apple ikke gjorde meget ud af funktionaliteten ved præsentationen, vil det være lige å godt som det, vi så på iPhone 8 sidste år, og det var absolut ikke afskrækkende.

IPhone XR har også Smart HDR, så telefonen virkelig kan fange de avancerede elementer i et foto. Lyse og mørke elementer fanges godt i de billeder, vi så ved demonstrationen.

I vores meget hurtige test var billederne klare, skarpe og farverige, men det er primært fordi alle smartphone-kameraer ikke længere generelt er halvdårlige.

Det ser ud til, at hvis du bare vil have et kamera, der kan tage et godt billede, når det er nødvendigt, uden mange ekstra funktioner, vil iPhone XR være et godt valg.

Batteri

Selvom vi ikke kender de fulde specifikationer, er der gode grunde til at tro, at iPhone XR kan have en bedre batterilevetid end forventet.

Apple har nok puttet lidt mindre RAM ved siden af A12 Bionic-chipsettet, der kombinerer mindre strøm med en mere effektiv motor. Skærmopløsning på iPhone XR vil sandsynligvis også være lidt mindre - selv om LCD-teknologien undertiden er mere strøm-slugende end OLED.

Vi skal foretage en grundig test af iPhone XR for at se, om batteriets levetid virkelig holder - vi har tidligere været skuffet over iPhones, der ikke holder batteriet så længe, som vi ønsker det, men et større format på denne telefon kan betyde, at Apple måske vil byde på en lidt bedre batterilevetid.

Vores foreløbige bedømmelse

Den billigste iPhone er aldrig den mest interessante, men det er ofte den, der driver salget, og der er flere argumenter for, at iPhone XR vil gøre netop det.

Men beslutningen om at gøre den større kan ses fra to vinkler: Dette er en telefon, der kan være bedre egnet til det asiatiske marked (hvor større skærme er mere populære), hvilket kan give problemer med købere i den vestlige verden.

Manglen på en mindre iPhone SE-efterfølger er nok, hvad mange funderer over, men det er klart, at Apple har besluttet, at " stort er godt", har fravalgt nogle af de dyreste elementer i iPhone XS, men alligevel præsteret en imponerende pakke.