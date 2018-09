Hands on: Vores første indtryk af Apple Watch 4

Dette er en meget imponerende opgradering fra Apple, og hvis du tænker på at få et Apple-ur, er det det denne model, du skal gå efter. Skærmen er større, og det er let at tro, at dette er den eneste forskel og at kun lidt er forandret, men den gør faktisk en stor forskel. Hertil kommer, at helsefunktionerne gør dette ur interessant for endnu flere mennesker. Måske skal dine bedsteforældre også anskaffe et Apple Watch?

Apple Watch 4 er uret som både smartwatch- og træningsentusiaster har ventet på lige siden det første Apple Watch blev lanceret i 2014.

Endelig har vi fået designopdateringen, der gør det interessant at opgradere, indtil nu har vi kun fået små justeringer for hver ny model. Er du fan af Apple Watch og tænker på at tage springet, så er det rigtige tidspunkt nu.

Apple Watch 3 mistede for nyligt sin titel som det bedste smartwatch på markedet til Samsung Galaxy Watch på TechRadars rangliste, så hvad kan Apple Watch 4 (eller Apple Watch Series 4 for at være hel præcis) præstere, for at bringe det tilbage på førstepladsen? Vi har undersøgt dette.

Apple Watch 4 pris og lanceringsdato

Apple Watch 4 kommer i de to varianter, 40 mm og 44 mm, og i nogle lande kommer det i en GPS-version og en LTE-version.

Det nye ur kan bestilles fra den 14. september og vil kunne købes fra den 21. september. I følge Apples danske hjemmeside findes der flere forskellige varianter af uret. Den billigste variant kommer til at koste 3.299 kroner.

Design og skærm

Hvis brugerne blev spurgt, hvilke slags opdateringer, de kunne tænke sig i et nyt Apple Watch, ville de fleste nok svare, at det skulle være rundt eller at det skulle være større. Den første blev der ikke tale om, det andet ønske er gået i opfyldelse.

Designet til Apple Watch 4 er nogenlunde som forventet - det er baseret på de tidligere modeller, men som du ser på vores sammenligninger, er det blevet en tand større.

Dette betyder, at der er et rektangulært OLED-display, der er omgivet af afrundede kanter som kurver ned mod håndleddet.

De samme remme med samme åbningssystem er tilbage - med et stort system af remme havde det også været mærkeligt, hvis dette var blevet ændret - og pulsmåleren er placeret på bagsiden, sammen med ny teknologi, som vi vil vende tilbage til.

Den såkaldte digitale krone, at knap, der gør det muligt at scrolle gennem lister, og som man trykker på for at bekræfte valget, er også tilbage, og over eller under den (afhængigt af hvilket håndled, du har uret på) finder du på tænd/sluk og multitasking-knappen.

Kroneknappen er nu blevet haptisk, og det giver en behagelig kliklyd, når du drejer den. På den måde føles hele uret som en mere mekanisk enhed.

Generelt føles det poleret, godt konstrueret og det føles let på håndleddet. Bagsiden er af keramik og safir, og det gør det endnu mere eksklusivt, samtidigt med, at det gør det lettere at modtage signaler i LTE-udgaven. Udseendet virker ganske markant, første gang man ser det.

Men det er først og fremmest skærmen, der er helt ny, så vi går videre til den!

Den største ændring er, at skærmen er strakt helt til kanten af uret, så nu er der næsten ingen skærmkant tilbage. Det skal siges, at mange apps har en sort baggrund, der ofte skjulte de sorte kanter på de gamle modeller, men den større skærm kan vise meget mere på én gang.

Dette er blevet udnyttet af Apple, og det er nu muligt at vise meget mere information på urskiven for at finde det, du har brug for med et hurtigt klik. Det er spændende at se, hvor lang tid det tager, før andre apps opdateres for at drage fordel af det større område.

Apple Watch 4 bruger den samme OLED-teknologi som før, og det har derfor ikke den "altid på"-feature, som mange har ønsket. Du skal stadig løfte dit håndled for at "vække" uret, og selv om vi ikke har haft mulighed for at teste disse funktioner i forskellige situationer (som når du sidder, ligger i sengen osv.) skal det bemærke, at det har fungeret godt i Apples tidligere modeller.

Skærmen er frisk, dynamisk og farverig, og de nye urskiver er gode. Der er gode muligheder for at tilpasse den, som du ønsker, og selvom den egentlig ikke mere lysstærk end tidligere, virker den mere imponerende, fordi det er større.

Apple Watch er blevet mere og mere effektivt som træningsur og tidligere versioner er blevet opdateret med mere sofistikeret sporing i dine træningsprogrammer. Du kan også forbinde uret til træningsmaskiner.

Alt dette er stadig tilgængeligt, og nogle nyheder er der også blevet plads til. Det vigtigste er den forbedrede pulsmåler, selvom mange måske synes, at det virker lidt unødvendigt.

Der findes dog stadig mange mennesker, der kan drage fordel af denne slags funktioner, og det er, hvad Apple målrettet går efter. Vi kender f.eks. en person med diabetes, og hvis Apple Watch havde kunnet måle blodsukkernvieauet, havde han købt det øjeblikkeligt..

Træning

Apple Watch 4 har fået en forbedret pulsmåler, der kan spore hjerteslagene, og derudover er bagsiden udstyret med en EKG-måler, der kan fortælle en hel del om dit hjertes tilstand. Det er selvfølgelig ikke godkendt som medicinsk udstyr, men det kan fortælle dig om ting, du måske skal tale med din læge om.

Dette havde vi ikke mulighed for at teste, fordi funktionen ikke er tilgængelig endnu (det kommer til USA om en måned eller to, og til Danmark på et senere tidspunkt), så i øjeblikket er pulsmålingen kun grundlæggende.

Heldigvis skal pulsmålingen være forbedret, når den bruges til generel træning, og det er godt at vide for dem, der bruger uret i denne forbindelse. Hidtil har Apple Watch ikke været bedst til at aflæse din puls i kampens hede.

Batteri

Batteriets levetid i Apple Watch 4 er forbedret takket være den nye S4-chip, som er mere energieffektiv end tidligere. Derudover har Apple formået at gøre plads til et lidt større batteri.

Selskabet lover nu en batteritid på 18 timer og kan dermed prale af, at uret kan holde hele dagen. Dette er imidlertid ikke særlig imponerende i 2018, og Apple Watch halter efter Samsung og mere dedikerede træningsure på dette punkt.

Af en eller anden grund ser det ud til, at Apple har en tendens til at undervurdere batterilevetiden en smule. De har tidligere lovet 18 timers batterilevetid, og da registrerede vi, at den var lidt længere. Derudover kan uret klare 6 timers GPS-aktiveret, og det gør det også nyttigt for maratonløbere.

Samtidig må vi ikke glemme, at uret er udstyret med en mere avanceret pulsmåler, og i kombination med GPS og forbindelsen til telefonen vil der være meget teknologi at holde i gang. Derfor er det spændende at registrere batteritiden, når vi tester uret mere grundigt.

Opladningen foregår på samme måde som før - ved at tilslutte den trådløse magnet-oplader til bagsiden. Dette har tidligere fungeret særdeles godt, og der skal meget til, at den falder af.

Vores foreløbige bedømmelse

Apple Watch 4 bringer flere opgraderinger, men det største og vigtigste er skærmen. Den gør det muligt at rumme flere oplysninger på én gang, og det vil være et trækplaster for både nye og eksisterende brugere.

Det er godt, at Apple har formået at opretholde formfaktoren samtidigt med, at skærmen er blevet større, og blandingen af træningsfunktioner og sundhedsbaserede løsninger vil givet tiltrække endnu flere kunder.

Desværre er der en vis mangel på dedikerede apps - udvalget af nye apps er ikke stort og nogle ældre er blevet fjernet - men isoleret set er Apple Watch 4 definitivt en forbedring i forhold til den foregående model.