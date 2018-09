Test: Samsung Galaxy Watch

Takket være nyttige treningsfunksjoner og firedagers batteritid, er Galaxy Watch Samsungs mest raffinerte smartklokke til nå – forutsatt at du velger 46 mm-versjonen. Det hjelper også at den har fått et sofistikert nytt design i sort og sølv, og den roterende ringen rundt klokkeskiven byr på uanstrengt navigering. Samtidig skal du være klar over at utvalget av tredjeparts-apper er mangelfullt, og det samme er støtten for iOS. Denne klokken passer best for Samsung-fans.

Samsung Galaxy Watch er en av de meste raffinerte smartklokkene du kan kjøpe i dag, med et estetisk tiltalende design, et helhetlig brukergrensesnitt og ikke minst fire dagers batteritid.

På godt og vondt er den alt det Apple Watch 3 ikke er. Hvis vi skal begynne med det gode, så både ser og føles Galaxy Watch som et armbåndsur av høy kvalitet med en klassisk rundt form i stål og en dekorativ ring rundt klokkeskiven. I tillegg til å være stilig er sistnevnte også funksjonell, fordi den på samme måte som på tidligere modeller kan roteres for å navigere gjennom menyene.

Dette er uten tvil den beste måten å navigere seg rundt på en smartklokke. Du slipper at fingrene dine dekker over den lille skjermen – noe som er et problem med de aller fleste smartklokker – og dette får du kun i Samsungs klokker. Googles Wear OS har ikke støtte for en slik roterende skjermkant, og Apples WatchOS bruker en mindre intuitiv digital knott på siden. Dette er en av to grunner til at Galaxy Watch er utstyrt med Samsungs egen Tizen-programvare fremfor WearOS.

Nedenfor kan du se Galaxy Watch i bruk:

Den andre grunnen til at Samsung har holdt seg til Tizen, er batteritiden. Vår erfaring er at den større 46 mm-modellen varer i solide 4 dager ved normal bruk, og da sjekket vi meldinger, hentet varsler, sporet treningsøkter, lyttet til Spotify og brukte Bixby (som fortsatt er like dårlig). Samsung oppgir på sin side at 42 mm-utgaven skal holde i tre dager.

Den store forskjellen mellom Galaxy Watch og Gear S3 utover den ekstra batteritiden, er fokuset på trening som følger med de nye sensorene og den forbedrede Samsung Health-appen. Den oppdager automatisk seks av til sammen 39 ulike øvelser, og den vil fortsatt gi deg hjelpsomme tips når du ikke trener hardt nok. I tillegg får du en relativt nøyaktig søvnanalyse. Den har også den samme 5ATM-sertifiseringen for vanntetthet som Gear S3 Sport hadde, men med et mer voksent design.

Dessverre arver også Galaxy Watch en del problemer fra tidligere Gear-modeller, og de fleste er programvarerelatert. Samsungs egne apper er riktignok gode, men Galaxy Apps-butikken mangler viktige tredjepartsapper som Google Maps, Facebook Messenger og WhatsApp. Bixby er på plass, men gjør ikke en bedre jobb med å forstå oss en S Voice gjorde.

Samsung Galaxy Watch er på alle måter den klokken vi forventet at Gear S4 skulle bli. Den er en mindre oppdatering, og den tilfører først og fremst ny treningsprogramvare, nye sensorer og bedre vannbestandighet for dem som allerede likte Gear S3 Classic og Gear S3 Frontier.

Dette er en stor men sofistikert smartklokke som kommer i to størrelser, og som viser seg å gjøre en god jobb med å levere varsler og hjelpe deg med treningsøktene dine. Er du ute etter en seriøs treningsklokke kan det være at du bør se på den beste Garmin-klokken i stedet, men for de fleste vil Galaxy Watch leve opp til de viktigste kravene folk stiller til smartklokker nå om dagen: varslinger, treningsfunksjoner og lett app-bruk. Alle som forventer seg mer av Galaxy Watch, måler den i praksis opp mot en smartklokke som ikke vil lanseres før i 2019 eller 2020.

Lanseringsdato og pris

Lanseres i Norge i september.

42 mm Rose Gold eller Midnight Black koster 3 790 kr.

46 mm Silver koster 3 990 kr.

Galaxy Watch er allerede lansert i USA, men vi her hjemme må vente til litt senere i september før den er i butikkene.

Galaxy Watch er faktisk billigere en Gear S3 som ved lansering kostet 3 990 kr, forutsatt at du går for den minste størrelsen. Den nye modellen koser 3 790 kr for 42 mm-utgaven, og 3 990 for 46 mm-utgaven. Vi anbefaler imidlertid at du velger den største. Det er også verdt å merke seg at LTE-versjonen koster mer i andre land og den vil noen steder også slippes senere, men her hjemme ser det ut som det kun vil være LTE-variantene som kommer i salg.

Størrelser og design

I motsetning til Apple Watch ser den ut som en ekte klokke.

46 mm-varianten ser fin ut på et gjennomsnittlig håndledd.

Den runde skjermen og roterbare kanten gjør den stilig, funksjonell og slitesterk.

Det tar et halvt sekund for skjermen å oppdatere seg hver gang den vekkes.

Galaxy Watch kommer i to ulike størrelser, nemlig en større 46 mm-variant i sort og sølv, og en mindre 42 mm-versjon i enten sort eller rosa gull. Vi har prøvd begge variantene på, og vi anbefaler den største versjonen på grunn av det større batteriet og den større skjermen. Så lenge du ikke har noe i mot å ha på deg en relativt stor klokke, så ser den helt fin ut på et gjennomsnittlig håndledd.

Special for you: Samsung Galaxy Watch 46mm sizing pic.twitter.com/KCxncXUPAqAugust 22, 2018

Galaxy Watch ser mye stiligere ut en Apple Watch. Den er stor og rundt, og ser faktisk ut som et vanlig armbåndsur. Vi fikk komplementer på den da vi hadde den på oss ute blant folk, og mange ble overrasket over at dette faktisk var en smartklokke. Den skiller seg virkelig ut blant alle Apple-klokkene er ute.

Galaxy Watch ser mye stiligere ut en Apple Watch.

Utvalget av farger og reimer er greit nok. 46 mm-varianten kan fås med tre ulike valg: Onyx Black, Deep Ocean Blue og Basalt Grey. De mindre sorte og rosa variantene har på sin side et større utvalg å velge mellom med Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Pink Beige, Cloud Grey og Natural Brown. Samsung selger også ekstra reimer separat, og alle andre standardreimer på 20 og 22 millimeter vil passe.

Alle de tre variantene samlet fra venstre: 46 mm sølv, 42 mm rosegull, og 42 mm sort.

Den 1,3 tommer store AMOLED-skjermen (1,2 tommer på 42 mm-utgaven) er lyssterk og fargerik, slik vi har blitt vant til at Samsungs glimrende skjermteknologi er. Det er lett å se alt selv på en løpetur utendørs, takket være den automatiske justeringen av lysstyrken.

Den smarte bruken av sort – spesielt på bakgrunnene – gjør også at den må drive færre piksler på den 320 x 320 piksler store skjermen. Den eneste ulempen er at skjermen bruker litt tid på å oppdatere seg når den vekkes, og du vil se de gamle verdiene frem til det skjer. Det føles litt som du bokstavelig talt vekker den fra en lur, og at den bruker et øyeblikk på å komme seg.

I tillegg til å være stilig og nyttig, har skjermkanten også en tredje funksjon: den gjør Galaxy Watch mer robust, og da sammenligner vi igjen med Apple Watch der vi har opplevd å knuse den utsatte skjermen flere ganger. Med Galaxy Watch får du skikkelig beskyttelse rundt skjermen, og i tillegg gjør valget av Gorilla Glass DX+ ifølge Samsung at den er bedre beskyttet mot riper.

Galaxy Watch er utstyrt med to fysiske knapper, men Samsung har vært smarte nok til å plassere dem til side for den vanlige midtposisjonen, slik at du unngår å trykke på dem når du bøyer håndleddet. Designet er altså gjennomtenkt – i hvert fall til dagbruk.

Du vil nok også ha lyst til å ha på deg denne klokka mens du sover så du den kan analysere søvnen din, men da skal du være klar over at den kan være stor og klumpete å ha på armen hele natta. 46 mm-versjonen veier tross alt 63 gram, og den kan oppleves litt som en stein som er festet til armen din. Dette er den eneste grunnen vi kan tenke oss til at du burde velge den mindre versjonen, som bare veier 49 gram.