Test: PlayStation VR

PlayStation VR er en rimelig introduksjon til VR av høy kvalitet. Alle opplevelsene er ikke helt på samme nivå som det man finner i Oculus Rift eller HTC Vive, men det er absolutt ikke dårlig for et system som bruker en PS4 i stedet for en dyr spill-PC. Og den siste prisreduksjonen gjør den bare enda mer tiltalende.

Siden lanseringen i 2016 har PSVR forblitt det bestselgende VR-hodesettet. Likevel har det ikke møtt Sonys interne forventninger når det gjelder salg.

Men PSVR er fortsatt et stykke maskinvare som har endret VR-markedet på flere enn én måte. Og det virker temmelig sikkert at Sony vil fortsette å satse på VR (og kanskje også AR) de kommende årene. Faktisk har det vært noe snakk om at PSVR 2 ikke er langt unna.

Mer spesifikt er det rykter om at PSVR 2 vil lanseres sammen med PlayStation 5, siden det nye hodesettet kan dra nytte av den neste konsollens oppgraderte maskinvare. Da kan det være vi får se et VR-hodesett på konsoll med svært høy oppløsning, helt opp mot 1001 piksler per tomme. Vi krysser fingrene.

Om du vil vite mer om hva vi forventer av neste generasjon kan du besøke vår dedikerte PlayStation VR 2-artikkel .

Men la oss vende tilbake til nåtiden. Dagens PlayStation VR er produktet som kan gi deg en virtuell virkelighet på konsollen din den dag i dag. Og det beste er at den er mye rimeligere sammenlignet med det du kan forvente av hodesett designet til PC, som Oculus Rift.

For i tillegg til at disse dyrere hodesettene i seg selv koster mer enn PSVR, trenger du også en dyr spill-PC for å bruke dem, hvilket er en enorm barrière for de fleste.

På grunn av dette (og mange andre ting vi vil komme tilbake til) er PSVR fortsatt et knallsterkt produkt, selv om vi nærmer oss to år siden det først ble utgitt.

Sony satser nemlig hardt på VR, noe man kan se på kvaliteten på spillene til PlayStation VR – både når det gjelder de som allerede har blitt lansert, og de som kommer i fremtiden.

På toppen av det hele fikk vi en ny modell av hodesettet sent i 2017 for å forbedre hvordan prosesseringsenheten behandler HDR-signaler sammenlignet med den originale modellen. Fremtiden er lys for Sonys VR-tilbud.

La oss si det på denne måten: PlayStation VR skiller seg ut fra røkla. Selv om Oculus Rift også har blitt billigere med tiden, er det et nøkkelpunkt at PSVR kun krever at du har en PS4 , og ikke en svindyr PC.

Og med det tatt i betraktning er det bemerkelsesverdig at en så billig løsning er i stand til å gjøre så mye.

Det har sine problemer, men i det store og det hele viser PSVR at VR på konsoll ikke bare er mulig, det kan være veldig morsomt også.

Vi har nå prøvd en rekke spill på konsollen, fra Rocksteadys imponerende (men korte) Batman: Arkham VR, til det hysterisk morsomme Job Simulator, til det tårevåte Wayward Sky, til skrekk-skytespillet Farpoint VR.

Noen av disse spillene var morsommere å spille enn andre, så klart, men alle understreket det samme poenget: PlayStation VR suger ikke.

Før vi konsentrerer oss om de mer spesifikke styrkene og svakhetene til PSVR kan vi imidlertid få unnagjort det grunnleggende.

Ved lansering var det ganske forvirrende å skulle forstå hva man måtte kjøpe om man ville ha et PSVR-hodesett. Siden systemet brukte eksisterende PlayStation-tilbehør som Move-kontrollere og PlayStation Camera, hendte det at selve hodesettet ble solgt separat, til tross for at de nevnte komponentene var nødvendige for at systemet skulle fungere som tiltenkt.

Hvis du ikke allerede hadde PlayStation Camera eller Move-kontrollene, var det best å skaffe seg lanseringspakken, men per i dag har pakkene – og kommunikasjonen rundt nøyaktig hva det er du faktisk trenger – blitt mye bedre.

Per 16. mai kan du få tak i en standard PlayStation VR-pakke inkludert PlayStation Camera for rundt 2700,- i Norge. Det er omtrent en tusenlapp billigere enn det du kunne få ved lansering. Move-kontrollere er valgfrie, og vil koste deg rundt 750,- kroner ekstra.

Ved siden av hodesettet og PlayStation Camera trenger du kun en PS4 (enten den originale utgaven, Slim-versjonen eller den mye kraftigere PS4 Pro), en PS4 DualShock 4-kontroller, samt et spillområde på ca. 180 x 305 cm. Dette området må også ha god (men ikke for sterk) belysning.

Å koble opp enheten tar bare noen få minutter, og de medfølgende instruksjonene gir en klar visuell guide som lar deg komme i gang raskt.

Hvordan fungerer PlayStation VR?

I likhet med andre VR-hodesett på markedet forsøker PlayStation VR å gi komplett innlevelse i dataspill ved å vise to bilder samtidig og så sende disse til et hodesett et par meter unna. Men i motsetning til konkurrentene som krever dyre grafikkort for å få jobben gjort, kan PSVR gjøre det kun ved å bruke det innebygde grafikkortet til PlayStation 4.

Det oppnår den ved å bruke PlayStation Camera til å spore ni ulike lyspunkter på hodesettet, samt lysene på enten Move-kontrollene eller håndkontrollen, avhengig av hvilket spill du spiller.

Systemet er overraskende presist tatt i betraktning at det kun bruker et enkelt kamera til å spore det som skjer ... men det er langt fra perfekt. Vi kommer nærmere inn på detaljer om ytelsen straks, men vær beredt på at kameraet vil miste sporingen av kontrollene. Ofte.

Men det som virkelig er synd er at siden Sony kun bruker ett heller enn to kameraer, er det vanskeligere for PSVR å spore deg hvis du reiser deg opp og går rundt. Til sammenligning kan HTC Vive tilby VR som skaleres til rommet du er og beveger deg i. Når det er sagt kan du reise deg opp og gå litt rundt hvis du har lyst med PSVR også, men da vil du få beskjed om å komme deg tilbake igjen etter at du har tatt noen få steg.

Derfor anbefaler de fleste PSVR-spill at du holder deg sittende eller stående mens du spiller. Hvis du lett blir bilsyk kan det være litt mer komfortabelt å sitte, men enkelte spill er definitivt bedre om du står oppreist.

Avhengig av hvor og hvordan du vinkler kameraet kan det være vanskelig å bytte på å sitte og å stå, så det er best å finne en vinkel som dekker majoriteten av rommet dersom du har lyst til å bytte uten å måtte stille på og rekalibrere kameraet.

Men la oss ta et steg tilbake. Frem til nå har forkortelsen «VR» – som altså står for «virtual reality», og som oversettes til norsk med enten «kunstig» eller «virtuell» virkelighet – blitt kastet rundt en del uten noen videre forklaring.

VR har eksistert i en eller annen form i flere tiår, men den moderne utgaven av teknologien er mer virkelighetstro og mindre kvalme-fremkallende enn noen gang før. Kunstig virkelighet er i grunn et ganske betegnende ord – man kan være i en virtuell verden og få opplevelsen av å være på et annet sted til en annen tid, kanskje til og med på en fremmed planet, uten at du en gang trenger å forlate ditt eget hjem.

Og ja, det er akkurat så kult som det høres ut.

Hvis du vill ha litt mer spesifikk informasjon kan vi fortelle at PlayStation VR kan håndtere spill i 1080p på sin 920 x RGB x 1080 OLED-skjerm, på enten 90Hz (som altså betyr at bildet oppdaterer seg 90 ganger i sekundet) eller i 120Hz, avhengig av VR-spillet eller -programmet.

Og for de som er bekymret for forsinkelse sier Sony at responsfrekvensen til PSVR er låst til rundt 18 ms, som er omtrent 0,002 sekunder raskere enn det som er nødvendig. Hadde det vært noe tregere enn dette hadde du begynt å merke forsinkelsen, men slik er det altså ikke.

Dette er altså gode tall, men de matches av både HTC Vive og Oculus Rift. Den eneste fordelen Sony har er at hverken Oculus eller HTC kan hevde at de er en spillutgiver i verdensklasse. Der de to andre har prøvd å skape forbindelser med utviklere de siste par årene, er dette forbindelser Sony allerede har i massevis.

Og dermed blir listen over de beste PlayStation VR-spillene ofte oppdatert med glimrende nye opplevelser, med masse nytt som skal komme det neste året. Fra skytespill til gåteløsningsspill, til plattformspill og eventyrspill – man finner både variasjon og dybde i den voksende spillkatalogen til PSVR.

PlayStation VR på PS4 Pro

Det er også et annet stykke maskinvare det er verdt å ha i mente hvis man vurderer å kjøpe en PlayStation VR, og det er Sonys nye kraftplugg på konsollmarkedet, PS4 Pro.

Med økt prosessorkraft er PS4 Pro i stand til å skape en enda mer realistisk opplevelse for flere av spillene på PSVR.

Forbedringene som PS4 Pro kan by på tar mange former – fra mer detaljerte teksturer til bedre synsrekkevidde, og selv en liten reduksjon i kornethet. Fordelene varierer fra spill til spill, og PS4 Pro vil for øyeblikket kun støtte spill hvor utvikleren har aktivert «Pro Mode», en type teknologi som gir beskjed til PS4 om å bruke ekstra prosessorkraft.

Da vi skrev anmeldelsen av PS4 Pro fikk vi sjansen til å prøve den oppgraderte maskinvaren med PlayStation VR, og resultatene var merkbare – om enn ikke fullt så imponerende som vi kanskje håpet på.

Det er helt klart en distinkt forskjell mellom PS4- og PS4 Pro-versjonene av VR-spill, men det er sannsynligvis ikke noe som ville blitt lagt merke til av de mindre teknologisk interesserte blant oss. Det er noe du kun vil legge merke til om du ser nøye på hvordan visse teksturer ser ut inne i spillet, eller om du ser hvordan objekter ser ut på avstand. Forsinkelsen virket riktignok mindre på PS4 Pro, men dette var strengt tatt ikke noe vi syntes var et veldig stort problem på den vanlige konsollen.

Hvorvidt de mindre forbedringene er verdt pengene det koster å kjøpe en kraftigere konsoll er en beslutning du må ta selv, men det er vår oppfatning at du fint kan klare deg med en vanlig PS4.

