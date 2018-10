Test: Huawei Mate 20 Pro

I et år der enhver ny telefon setter listen litt høyere enn forgjengeren, har Huawei Mate 20 Pro akkurat mange nok førsteklasses funksjoner til å skille seg ut i mengden. Den er en kraftig smarttelefon med tre baksidekameraer og en distinkt egenart, men dens dristige signaturtrekk er en rekke smarte triks du ikke vil se hos konkurrentene før neste år.

På mange måter er dette en overlegen enhet som konkurrerer direkte med Galaxy Note 9 , Google Pixel 3 og iPhone XS , men dens førsteklasses egenskaper og funksjoner kommer til en høy pris. I Norge er den satt til over 9 000 kroner, noe som setter den i et høyt sjikt der få smarttelefoner befinner seg.

Med de pengene kunne du kjøpt deg en kraftig laptop, et DSLR-kamera, en brukt motorsykkel eller en grei ferietur. Mate 10 Pro, som kom i fjor, begynte på $799, mens den nye Mate 20 Pro har lagt seg i samme sjikt som noen av de dyreste flaggskipene, og blitt en av de dyreste telefonene for forbrukermarkedet.

Og noe som er uunngåelig når man sikter mot øverste hylle, er spørsmålet om Mate 20 Pro er verdt alle pengene.

Interrestert i den billigste av de to Mate-telefonene? Les vår dyptpløyende anmeldelse av Huawei Mate 20

Det korte svaret er ja, hvis den eneste målestokken er hva andre eksisterende telefoner kan tilby. Det har skjedd mye i 2018, men ingen telefoninnovasjon, noe som får de mindre forbedringene og nyvinningene hos Mate 20 Pro til å virke mer imponerende.

Men la oss fordype oss i detaljene for å finne ut hvorfor denne ganske fantastiske telefonen fortjener den svimlende høye prisen.

Lanseringsdato og pris

Mate 20 Pro ble lansert den 26. oktober, og i Norge ligger prisen på rundt 9500 kr.

Det finnes for øyeblikket bare én versjon av Pro, med 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass. De andre modellene i Mate 20-rekken, for eksempel Mate 20 X med 7,2-tommers skjerm og 8 GB RAM og opp til 512 GB Porsche Edition, tilbyr ulike ytelsesnivåer og utseendemessige varianter, om du vil prøve ulike tilnærminger til denne allerede ytelsesorienterte smarttelefonen.

Nøkkelfunksjoner

Hvis du gikk glipp av Huawei P20 Pro tidligere i år, har du hellet med deg nå. Mate 20 Pro er en bedre utgave på nesten alle måter.

Der P20 Pro hadde et hovedkamera, 3x zoom telelinse og monokrom linse, har Mate 20 Pro beholdt de to første, og tilføyet en ultravidvinkellinse for fargefoto. Selv om dette kan gi forgjengeren en liten fordel ved fotografering ved svak belysning samt nattmotiver, er Mate Pro ingen sinke her. Du vil dessuten elske muligheten for å «zoome ut» med ultravidvinkellinsen.

Mate 20 Pro har arvet frontkameraet med 24 MP f/2,0 fra P20 Pro, men utvider frontkamerautrustningen med flere sensorer. Dermed strekker den seg opp til iPhone XS-nivå med hensyn til rekkevidde, men det må til for å skape mer dynamiske bilder og å kunne låse opp telefonen med ansiktet.

Med dimensjonene 157,8 x 72,3 x 8,6 mm er Huaweis nyeste telefon bare et par millimeter større, og nesten én millimeter tykkere, enn P20. Det gjør dessuten dens 6,39-tommers OLED-skjerm større, med enn oppløsning som er høyere enn Google Pixel 3 og bittelitt bedre enn Samsung Note 9, i hvert fall på papiret.

Noe av det mest skrytverdige er naturligvis Kirin 980-prosessoren, som gjør sin debut på Mate 20 Pro og dens søsterenheter. Det er den første 7 nm-brikken på en Android, og den andre på markedet etter Apples formidable A12, som iPhone XS og iPhone XS Max ble levert med.

Mate 20 Pros 6 GB RAM og 128 GB lagring representerer ingen forbedringer fra P20 Pro, selv om du kan utvide lagringsplassen med et nytt kort i det proprietære «nanoSD»-formatet, til maksimalt 256 GB. Bare vær klar over at hvis du ønsker å sette i et nanoSD-kort for å øke lagringsplassen, må du sette det inn i et av telefonens to SIM-spor (som er smart stablet opp i et trau med over- og underside ved siden av USB-C-inngangen) og dermed miste den doble SIM-funksjonaliteten.

Disse spesifikasjonene er omtrent på linje med de andre smarttelefon-flaggskipene, selv om Kirin 980 er raskere enn Snapdragon 845, som vi for første gang så i en telefon i mars. Man må heller ikke være bekymret for å tømme batteriet når man utnytter brikkens potensial. Mate 20 Pro leveres med et 4200 mAh batteri, som holder ut like lenge som du har grunn til å tro.

På Mate 20 Pro finner du et par ting andre telefoner ikke har, selv om de er mer som festlige triks enn forbedrende funksjoner. Den første er noe telefonfans har ivret etter å få teste ut: en skjermintegrert fingeravtrykksleser. I teorien skal dette gjøre det enklere å å låse opp telefonen når den ligger flatt enn å bruke en baksidemontert fingeravtrykksknapp eller ansiktsgjenkjennelse.

Det andre nye trikset vil kanskje ikke bli brukt så mye, men er du i knipe, kan den være en gave fra oven. Mate 20 Pro kan trådløst lade opp andre Qi-ladede telefoner eller enheter. Det er ingenting som er mer heltemodig enn å hjelpe en fortapt venn med litt næring, når den nærmest ligger for døden.

Design

Et blikk på Mate 20 Pro forteller deg to ting: 1) Den koster sikkert haugevis av penger, og 2) den har et særpreg, men bare fra baksiden. Noe som ikke er det samme som å tale nedsettende om den høye oppløsningen, den krumme skjermen og den tynne, men brede, nedsenkningen, men alt dette har vi sett hos andre før.

På smarttelefonmarkedets øverste hylle må man skille seg ut, og Huawei lar kameraene tale for seg. Mate 20 Pro har samlet alle de tre baksidekameraene samt blitsen i en svakt opphøyet blokk på telefonens bakside. Når fingeravtrykkleseren er forsvunnet fra baksiden, gir telefonen et renere, halvsymmetrisk inntrykk, som ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder.

Bortsett fra dette individuelle særpreget, er det ikke til å komme fra hvor lang og tynn denne telefonen er. Dimensjonene til Mate 20 Pro er fortsatt flere millimeter mindre enn de dyrisk store flaggskiptelefonene, som Samsung Galaxy Note 9, men den er likevel en av de større telefonene på markedet.

Dermed utgikk enhendig bruk av Mate 20 Pro i løpet av testingen. Vi ble fort avhengige av den anvendbare ansiktsgjenkjennelsesfunksjonen i stedet for å bruke den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren (som befinner seg 2/3 ned på forsiden) for å låse opp telefonen. De fortynnede kantene gjorde det vanskelig å skrive eller sveipe omkring med én hånd, og de velpolerte overflatene på begge sider, sammen med de langstrakte proporsjonene (19,5 x 9) gjorde det vanskelig med skjødesløs bruk av telefonen, som bare å hente den kjapt opp for å sjekke været.

Med andre ord føles den som en kostbar telefon der man har ofret gripevennligheten for litt ekstra skjermflate, noe som er flott for alle som bruker enheten tohendig. For å være rettferdig, må det sies at det finnes noen innstillinger som kan hjelpe litt på, men de nyttigste krymper bare skjermbildet slik at du rekker over den med fingrene, noe som kaster bort en stor del av den store, nydelige skjermen.

Telefonen leveres i fem ulike farger, der tre har den vanlige, glansede overflaten som gjør det enkelt å la telefonen skli bortover glatte bordoverflater (på tross av den lett utstikkende kamerablokken). De tre variantene er Black, en kremaktig Pink Gold og signaturvarianten til Huawei, Twilight, med en forløpning fra blått til fiolett.

De to siste valørene, Emerald Green og Midnight Blue, er det noe annet ved. En varsom tekstur på baksiden, nesten som pregede, glansede papiroverflater. Dette gir utvilsomt bedre grep enn de andre overflatene, og motstår, slik Huawei hevder, avsetting av fingermerker.

Men artikuleringen er så forsiktig at den kunne ha vært der bare for å lage en stilig lyd når du fører fingertuppen langs overflaten. («Stilig» som i neddempede lyder av en glidelås). Men andre ord er dette blant de mange små tingene som bidrar til inntrykket av Mate 20 Pro som en dyr elitetelefon.

Det andre kjennetegnet er naturligvis de tre kameraene på baksiden, satt opp i et særpreget 2x2-rutenett. En talsperson for Huawei antok at denne kamerablokken umiddelbart vil avsløre for andre hvilken telefontype og -modell du holder, og vedkommende tok ikke feil.

Mate 20 Pro har full IP68 vann- og støvtetthet, som korresponderer med dagens industristandard. Og til sist, hvis du sørget over at Mate 10 kom uten hodetelefoninngang, håper vi du har kjøpt noen Bluetooth-høyttalere i mellomtiden. Mate 20 Pro har heller ingen 3,5 mm-inngang. Hvis det spolerer interessen din, kan du vurdere en Mate 20 , eller den spillvennlige Mate 20 X, som begge har denne vanlige lydinngangen.

Skjerm

Mate 20 Pros OLED 6,39-tommers skjerm er vakker, ren og enkel. Det hjelper at man på Mate 20 Pro har kuttet ut den nedre knappen fra Mate 10, slik at man får en sømløs skjerm. Ytterkanten er temmelig tynn, særlig når den ikke har en ytre høyttalerrist. Lyden kommer i stedet ut av den nedovervendte USB-C-porten (og det er ingen grunn til bekymring over at lyden i vesentlig grad dempes når noe er plugget inn).

Skjermen har de imponerende proporsjonene 19,5:9 med 2K-oppløsning (3120 x 1440), som omtrent utgjør 537 piksler per tomme. Det plasserer den foran Google Pixel 3, med 439 ppi, og like bak Samsung Galaxy Note 9, som ligger rundt 514 ppi. Selv om det ikke er mye innhold som gjør full bruk av denne oppløsningen, og det dessverre ikke finnes noen umiddelbar måte å dele skjermen i to vinduer på, er det uansett en skarp og fargesterk skjerm.

Hvis du vil endre fargetemperaturen eller sjalte ut det skarpt blå lyset, finnes det innstillinger der du kan endre på dette etter eget behag. Hvis du vil, kan du til og med nedgradere oppløsningen på Mate 20 Pro til Full HD eller lavere, noe som reduserer batteriforbruket, selv om det føles massivt urettferdig å gjøre noe slikt. Selv stilt ned til HD+ ser den forlengede skjermen svært bra ut.

Skjermen til Mate 20 Pro buer seg ned mot kantene i denne dyrt utseende enheten, som hentet fra Samsungs lekekasse. Selv om den ikke levers med noen interaktive elementer (i motsetning til for eksempel HTC U11 Edge Sense, som du klemmer på for å aktivere), gir den avrundede skjermen Pro-utgaven et elegant, om enn uorginalt, preg.

Og når vi er inne på kommende trender – ja, Mate 20 Pro har en nedsenkning øverst. Den er omtrent like bred som den på iPhone XS, og av samme årsak – for å få plass til den forovervendte pakken med kamera og sensor. Hvis du synes dette hakket er stygt, kan du skjule det med en effekt der «ørene» bytter til mørk modus, som ganske elegant simulerer en sammenhengende svart stripe på toppen.

Du gjetter riktig om du antar at OLED-skjermen er lysere enn lysstyrken på 820 nits den mindre sørsteren Mate 20 presterer, men vi har det ikke offisielt fra Huawei. Men det holder å si at lyset er kraftig. Svært kraftig.

Den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren fungerer, og det ganske pålitelig. Så lenge du plasserer fingertuppen på akkurat riktig sted. En fingeravtrykkssone dukker opp ved aktivering av skjermen, og da må du enten tappe skjermen «våken» for å finne dette området, eller gjette hvor sensoren er. Det er mye vanskeligere å gjøre ved å føle seg fram npr du fisker telefonen opp fra en lomme.

Og selv når du treffer, er ikke avtrykksgjenkjeningen perfekt, og det å lese av deler av fingertuppen går så som så. Selv om den skjermintegrerte sensoren gjør Mate 20 Pro lettere å låse opp enn telefoner med sensor på baksiden, eller med ansiktsgjenkjennelse når den ligger flatt, er funksjonen mer upraktisk enn en fysisk knapp til dette formålet.

Uansett fører Huawei an inn i en tidsalder med fingerantrykkslesere i skjermene, og de fortjener ros for på denne måten å holde frontskjermen enkel og ren.