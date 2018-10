Test: Canon EOS 800D

Den nye sensoren imponerer, og det samme gjør det 45-punkters autofokussystemet som til og med gir deg fantastisk effektiv autofokus i Live View. Det helt nye grafiske grensesnittet vil også gjøre dette kameraet enda mer fristende for nye brukere. Fraværet av 4K-video og kvalitetsfølelsen til overflatematerialene skuffer, men hvis du er på jakt etter et allsidig og brukervennlig speilreflekskamera for nybegynnere er EOS 800D helt klart verdt en titt.

EOS 800D er det seneste kameraet i en lang rekke av innstegsmodeller som kan spores helt tilbake til det originale EOS 300D som dukket opp i 2003.

Siden da har de ulike tilskuddene til denne serien vært en solid favoritt blant både nybegynnere og mer erfarne fotografer.

Den forrige versjonen EOS 750D har også etablert seg som en av våre favoritter. Det er stappfullt av funksjoner som retter seg mot nye brukere, og den polerte brukeropplevelsen gjør det til en glede å bruke.

Samtidig er det kameraet nå tre år gammelt og det merkes – ikke minst fordi Nikon har oppdatert sitt utvalg for nybegynnere med D3400 og D5600 – og nå som et stort utvalg av speilløse rivaler også er å finne i butikkene, lå det i kortene at Canon hadde en oppdatering på vei.

EOS 800D byr på en rekke forbedringer fra forgjengeren, men ikke alle kommer like godt frem når du skummer gjennom spesifikasjonene, så bli med når vi tar en nærmere titt …

Funksjoner

Helt ny 24,2 MP APS-C CMOS sensor.

Allsidig 3-tommers vridbar berøringsskjerm.

Kun 1080p video.

Canon EOS 800D spesifikasjoner Sensor: 24,2 MP APS-C CMOS Objektivfeste: Canon EF-S Skjerm: 3,0 tommers vridbar berøringsskjerm, 1 040 000 punkter Seriefoto: 6 FPS Autofokus: 45 punkters AF Video: Full HD 1080p Tilkoblinger: Wi-Fi, NFC og Bluetooth Batterkapasitet: 600 bilder Vekt: 532 g

Selv om EOS 800D har den samme oppløsningen på 24,2 MP som 750D er sensoren ny, og den bruker samme teknologi som sitter i EOS 80D.

Canon har ikke gått nærmere inn på hva som er forandret, men vi mistenker at den bruker den samme innebygde digital-til-analog-konverteringen som vi har sett i EOS 5D Mark IV for å håndtere støy bedre.

Den nye sensoren er kombinert med en ny DIGIC 7 bildeprosessor. Den samme brikken har vi også sett tidligere i Canon Powershot G7 X II, men dette er en ny variant. Canon hevder den kan håndtere 14 ganger mer informasjon enn DIGIC 6-prosessoren som satt i 750D, og det burde også bidra til bedre støyytelse ved høy ISO i tillegg til forbedret autofokusytelse.

EOS 800D byr på et ISO-spenn fra 100 til 25 600, noe som er et helt stopp mer enn det maksimale ISO-nivået til 750D, og du får i tillegg en HI-innstilling som gir deg et nivå som tilsvarer hele 51 200. Denne må du imidlertid aktivere i kameramenyen.

Canon har holdt seg til den samme 3 tommer store vridbare berøringsskjermen med en oppløsning på 1 040 000 punkter. En liten økning i oppløsning eller størrelse til 3,2 tommer (tilsvarende Nikon D5600) hadde vært velkommen, men det kan være at Canon mener forbedringer var unødvendig på dette punktet. Dette er tross at en av de meste polerte brukergrensesnittene på markedet.

4K-opptak har etter hvert begynt å bli en standardfunksjon i dagens kameraer og spesielt i mange av de speilløse rivalene til 800D, så det er litt skuffende at du kun får HD-opptak.

Du kan derimot filme i 60 FPS – noe som er en økning fra 30 FPS i 750D – og Canon har også utstyrt 800D med et 5-akset bildestabiliseringssystem for håndholdt filming. Systemet er altså spesielt utviklet for video og brukes ikke til stillbilder, men det samarbeider med bildestabiliseringsfunksjonen i objektiver som har dette.

Kameraet har også en 3,5 mm mikrofoninngang men ingen hodetelefonutgang til lytting, noe som ellers er ganske vanlig på kameraer i denne prisklassen.

750D støttet Wi-Fi og NFC, og dette bygger 800D videre på. Nå har du også mulighet til å koble til med Bluetooth, slik at du alltid er tilkoblet kameraet. Vi har sett en lignende løsning med Nikons SnapBridge-funksjon, som lar deg overføre bilder trådløst fra kameraet til en smarttelefon.

Canons Camera Connect-app lar deg vekke kameraet fra sovemodus (forutsatt at du ikke har skrudd det helt av), og du kan også se gjennom bilder og fjernstyre funksjonene. Appen har også blitt oppdatert, og den har blitt enda mer brukervennlig enn før.

Nytt 18-55 mm objektiv

EOS 800D bringer også med seg et nytt kit-objektiv på 18-55 mm. Canon EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM er 20 prosent mindre enn forgjengeren og litt tregere (den gamle modellen hadde en variabel blender på f/3,5-5,6) på grunn av det sammenskyvbare designet, men den byr til gjengjeld på hele fire stopp med bildestabilisering. Vi har brukt det gamle objektivet i denne testen fordi det nye ikke var tilgjengelig ennå, men vi oppdaterer denne testen når den nye optikken blir tilgjengelig.